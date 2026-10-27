Roborock Saros 20 Flow Complete, análisis: este robot aspirador roza el fregado perfecto. En el camino ha dejado cosas atrás

Los robots aspiradores cada vez lo hacen mejor para limpiar la casa, pero si acostumbras a usar uno en tu día a día, ya te habrás dado cuenta de que no son infalibles: los hay que se atascan, otros que siguen dejando suciedad en ciertos espacios y desde luego, puede que aspiren moderadamente bien, pero en general todavía están un peldaño por debajo en el fregado. Pues bien, este Roborock Saros 20 Flow Complete ha puesto toda la carne en el asador para acabar de una vez por todas con esa asignatura pendiente. Lo hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

✅ Cómpralo si...

Tu casa es grande y tiene desniveles.

Necesitas un fregado de calidad.

Quieres una app repleta de opciones de personalización.

❌ No lo compres si...

No eres techie y necesitas una app sencilla e intuitiva.

Tu presupuesto es ajustado.

Tienes una casa con muchos recovecos.

Lo esencial en 30 segundos

El Roborock Saros 20 Flow Complete es un robot aspirador de gama alta y se nota en los detalles: tiene batería para rato, que se pierda es casi una misión imposible, se esmera en el fregado, su app es completísima. No obstante, para mí donde es verdaderamente diferencial precisamente es cómo ve y elimina las manchas secas gracias a su tecnología con IA, el agua caliente con detergente y su gran rodillo. En este sentido, me parece una estupenda opción para gente tecnológica con una casa grande y/o complicada.

Eso sí, no es un robot aspirador para todo el mundo: su aplicación puede ser liosa para gente que no se apañe con la tecnología (pienso en mi madre, por ejemplo) y pese a ser un modelo que supera holgadamente los mil euros, no es el más exhaustivo con el pelo de mascotas. Y quizás ahí también esté su gran hándicap: siendo un robot aspirador ambicioso, no lo es tanto en el global de la experiencia frente a otros candidatos más asequibles (atendiendo a PVP).

Nuestra experiencia con el Roborock Saros 20 Flow Complete

Dos cepillos laterales, un rodillo central partido en dos y un enorme rodillo de fregar que sale un poquito a los lados. Imagen: Xataka

Un diseño que vence pero no convence. Con una base elegante y sufrida donde guarda el agua sucia, el agua limpia, el detergente y el depósito de suciedad y un robot con un diseño bastante estándar, hay que hilar filo para ver qué tiene de especial. A favor: la txapela retráctil es útil para que pueda meterse a limpiar por debajo de muebles, el rodillo de fregado va de lado a lado y hay dos cepillos laterales, uno a cada lado. Eso sí, he echado en falta que el rodillo central para el aspirado sea más largo o sea doble y que los laterales salgan hacia los lados para llegar mejor a las esquinas. Sí, uno de ellos es capaz de girar a un lado y al otro, pero no es tan eficaz como esos bracitos para llegar a las esquinas.

Te reto a que lo pierdas. Hace tiempo que no solo no despejo la casa cuando paso el aspirador sino que además, hay días que vivo un poco en el caos de seguir adecentando mi casa nueva. Pues bien: este robot aspirador, que para moverse usa una cámara, un visor láser y algoritmos de reconocimiento nunca se ha perdido y como puede verse en la app, ha recorrido toda mi casa con una excepción obvia: aquellos lugares donde no cabe. O donde tienen a bien tumbarse las perras, porque ni siquiera las molesta. La pletina que separa la cocina del salón (de apenas un centímetro de altura en la zona central) no ha sido un problema porque de hecho puede subir bastante más gracias a la estructura de sus ruedas.

El rodillo de fregar sale un poco hacia los lados para llegar mejor a las esquinas. Imagen: Xataka

Un fregado superlativo. Tengo un piso pequeño, dos perras grandes y soy un poco torpe. Conclusión: mi casa tiende a tener manchas y pelo, mucho pelo. A lo largo de estos días lo he puesto a diario (varias veces al día, de hecho) en todas sus configuraciones y va sobrado de potencia en aspirado. Así, poniéndolo en el modo medio se traga el típico diente de ajo travieso que se te cae mientras cocinas. También ha dejado impecable la alfombrita fina. ¿Y si la alfombra es más gorda? Pues probablemente escale, pero para evitar mojarla con el rodillo de fregar, este se sube 1,5 centímetros y además viene con un protector para evitar el roce. En pocas palabras: no te la juegas a mojarla.

En general, los pelos y otra suciedad fina también se las traga bien porque la potencia de succión no es un problema: donde vas a tener que sacar la escoba es en las esquinas o sitios de difícil acceso. Allí es donde se termina acumulando la suciedad y allí es donde se echa en falta esos brazos extensibles (una vez los pruebas, no hay vuelta atrás) para alargar los cepillos laterales y que sí tiene el rodillo de fregar. El fregado es lo que el Roborock Saros 20 Flow Complete borda: en cuanto "ve" una mancha, les mete mano para retirarlas. ¿Y si es una de café sequísimo? Pues incide si no se va, aunque esta es una opción que se puede activar en la app.

Tremenda batería. La ficha técnica no le hace justicia a la experiencia porque en una frase: tiene pila para rato. Poniéndolo solo a aspirar a máxima potencia en mi piso de 55 metros cuadrados ha consumido un 20% de batería. A modo normal en aspirado y fregado, un 30%. Vamos, que si tienes una casa de varios pisos no se te va a quedar corto y además, recuerda dónde está y qué ha limpiado ya, por lo que en caso de quedarse a medias, lo retoma cuando se ha cargado lo suficiente.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Mantenimiento bajo mínimos. Aquí voy a terminar muy rápido: llevo unos 15 días probándolo y lo único que he hecho ha sido llenar el depósito de agua y vaciar el de agua sucia aproxidamente una vez a la semana y eso con dos perras en casa tiene mérito. El proceso por cierto es fácil y limpio: extraer y volcar/poner bajo el grifo. Me ha llamado la atención lo poco que se atasca el pelo, gracias a la forma de los cepillos laterales y a ese rodillo central partido en dos que gira en sentidos opuestos, lo que facilita el tragarse el pelo y que no se haga bola.

Ficha técnica del Roborock Saros 20 Flow Complete



Roborock Saros 20 Flow Complete DIMENSIONES Robot: 352 x 353 x 89,8 mm Base de carga: 381 x 454 x 451 mm POTENCIA 36.000 Pa Limpieza Cepillo Duodivide y cepillo lateral elevable doble NAVEGACIÓN LiDAR integrado, con tecnología VertiBeam y cámara RGB con reconocimiento de objetos Reactive AI elevación rodillo 15 mm Adaptilift Traverse 3.0 (Umbrales de 8,8 cm) FREGADO Spiraflow: fregado con agua tibia, rodillo de 270 mm Reconocimiento de manchas IA Fregado a 240 rpm (giro) y 15N (fuerza) CAPACIDAD Polvo: 2,5 litros (hasta 65 días) Agua limpia: 4 litros Agua sucia: 3,5 litros Batería Hasta 200 metros cuadrados (6.400 mAh) Carga rápida 150 minutos Compatibilidad WiFi 802.11 b/g/n Android / iOS Google Home y Amazon Alexa Matter TUV Rheinland y ETSI EN 303 645 materia ciberseguridad OTROS Reconocimiento de mascotas Asistente de voz Rocky Lavado mopa a 100 grados y secado a 65 grados Dispensador detergente PRECIO 1.299 euros

Roborock Saros 20 Flow Complete, la opinión de Xataka

Esa txapela que se esconde facilita que se pueda meter mejor bajo los muebles (si cabe). Imagen: Xataka

Mi sensación al terminar la review de este robot aspirador es que me ha dejado un poco a medias. Me explico: la clase media se ha puesto las pilas, sirva como ejemplo su hermano pequeño el Roborock QV 35A, y cuesta encontrar argumentos para justificar gastarse bastante más de mil euros en uno. Antes de nada, un disclaimer: el Roborock Saros 20 Flow Complete es un robot aspirador que ronda el notable alto - sobresaliente en todo.

Es cierto que este modelo es superlativo en el fregado, de hecho está entre los mejores que he probado, pero de un modelo de gama alta tan ambicioso toca ser quisquillosa e ir a los detalles y en este caso, creo que la aspiración tiene todavía cierto margen de mejora por dos motivos: la extensión del cepillo lateral es más efectiva que mover la suciedad de un lado a otro y el rodillo central debería ser más grande o incluso dos. Y si ya cuenta con una versión de la app simplificada, con menos opciones, menos textos y mensajes más claros para gente no tecnológica, mejor que mejor.

¿Lo recomiendo?

Si cumples varias de estas premisas, de cabeza: tener una una casa grande con algún que otro desnivel, ser una persona techie y sobre todo, deseas un robot aspirador que además de aspirar, friegue mucho y bien, el Roborock Saros 20 Flow Complete es caballo ganador. Eso sí, siempre y cuando el presupuesto no sea un problema.





En Xataka | Mejores robots aspirador en calidad precio: cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Roborock. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.