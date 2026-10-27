Dice el Arzobispado de Granada que las sectas satánicas aprovechan Halloween para hacer lo que mejor saben: profanar parroquias

“Ha habido algún intento de profanación del Santísimo. La policía nos advierte que estemos atentos a este tipo de actos pues se repiten en torno a Halloween, a veces promovidos por grupos de carácter satánico”. Esto es lo que ha trasladado el Arzobispado de Granada a sus sacerdotes, pidiendo que extremen el cuidado en los templos ante posibles profanaciones coincidiendo con Halloween.

En la carta fechada el 26 de octubre, sin precisar cuáles han sido las parroquias profanadas, piden no dejar el Santísimo en los sagrarios de las iglesias a las que no se acude con frecuencia. El Ayuntamiento de Pulianas, por ejemplo, reconoció actos vandálicos en su cementerio, con varias lápidas y maceteros hechos añicos. El Ayuntamiento quiere instalar un sistema de videovigilancia, de hecho. Pero, ¿de verdad hay sectas satánicas detrás?

Qué se sabe. Los casos gallegos son los más documentados y apuntan sobre todo a otra cosa. Entre agosto y octubre, cuatro iglesias de Xinzo de Limia, Noia, Guitiriz y Nigrán sufrieron robos de objetos litúrgicos y de formas consagradas, y la prensa gallega habla sobre todo de piezas de plata. En Noia, las cámaras grabaron a cinco sospechosos que se llevaron dos copones de plata.

Se barajaban dos explicaciones, vender la plata o un ritual de brujería, pero ninguna está confirmada por los investigadores. Tampoco hay información contrastada para atribuir los cuatro casos a un mismo grupo ni para confirmar una motivación religiosa. Además, ninguno ocurrió en la semana de Halloween: fueron el 8 de agosto, el 7 y el 19 de septiembre y el 7 de octubre.

No es un caso aislado. En Parla (Madrid) se llevaron el sagrario de la capilla de una parroquia durante las catequesis, con unas treinta formas consagradas, y no tocaron nada más. El párroco planteó que, por la proximidad de Halloween, pudiera haber una relación con prácticas satánicas, aunque reconoce que es solo una sospecha. El Observatorio para la Libertad Religiosa, según ellos, contabiliza siete profanaciones de sagrarios este año: cuatro en Galicia, dos en Madrid y una en Barcelona.

¿Cuántos grupos satánicos hay en España? No hay un censo oficial, y por su naturaleza es prácticamente imposible que lo haya. Las estimaciones de la Iglesia son las más altas. El sacerdote Manuel Guerra, referente eclesiástico en estos temas, habló de más de 50 sectas satánicas activas y unas 6.000 personas, en una entrevista a La Razón recogida por Almudí. Él mismo advertía de que no conviene exagerar ni generalizar sobre los crímenes rituales.

Los analistas de sectas dibujan un panorama más prosaico. Vicente Jara, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), autor de un informe sobre el satanismo en España, distingue entre vandalismo protagonizado por jóvenes, pequeños grupos que reproducen rituales de libros y personas con problemas mentales que creen actuar por orden de Satán. Sobre las grandes redes internacionales, dice que no hay pruebas concluyentes. El mismo reportaje recuerda que el miedo al satanismo en España tiene origen en el “pánico satánico” importado de EEUU.

Casos que parecían rituales. El “pánico satánico”, de hecho, tiene mucho de leyenda urbana. Maldita.es investigó las alertas virales sobre gatos robados para misas negras en Halloween: una asociación estadounidense que difundió el aviso en 1987 admite ahora que es un mito. Solo hace falta recordar el “caso Bar España”, que sostenía que una secta satánica abusaba y asesinaba niños en Benicarló, acabó archivado por falta de pruebas y seis personas se sientan desde el 16 de octubre en el banquillo de Castellón por difundir bulos, tal y como contamos.

En Sevilla, tras las profanaciones de Utrera y El Viso del Alcor en 2024, la Delegación del Gobierno aclaró que no estaban vinculadas a ninguna banda. Antena 3 recogió entonces que la Guardia Civil no descartaba el satanismo pero especulaba con simple vandalismo, y el psicólogo experto en sectas José Miguel Cuevas lo veía poco probable. Se detuvo a un hombre que montó altares con restos humanos, sin que se confirmara su vinculación con el satanismo. Otras veces el móvil es el dinero: la venta de dientes de oro destapó la profanación de más de 160 tumbas en Montjuïc.

Qué se puede afirmar. Hay robos y profanaciones reales de sagrarios, y la Iglesia tiene motivos para pedir cautela. Que detrás haya satanismo organizado es, por ahora, una conjetura. Un canonista de la Universidad de Navarra sostiene en Alfa y Omega que no hay una gran difusión de personas que practiquen o conozcan la misa satánica. También se sostiene que estos rituales son mucho más comunes en México, Colombia y Venezuela. Ni el Arzobispado ni la policía han dado más detalles.

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