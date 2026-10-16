Bar España fue una conspiración inventada en 1997 por un peluquero de Castellón. Hoy sus creadores van a ser juzgados

Había una vez una red de políticos del PP y PSOE, jueces y empresarios que violaba y asesinaba a menores en un bar de carretera. Si llevas años en internet es probable que te hayas cruzado con esta truculenta historia. Es falsa, más falsa que falsín, y así lo concluyó la investigación judicial. Y lo que ahora se juzga no es la trama, que no existió, sino la campaña que la mantuvo viva casi tres décadas. Por suerte, si hay condena habrá jurisprudencia y se podrán abordar otras de las muchas construcciones ficcionales que pululan para tiznar a uno y otro lado del espectro político.

El lugar. El local está en la N-340, a la altura de Benicarló. Turismo Castellón lo lista como “España”, Ctra. Nacional 340, 12580 Benicarló, con teléfono 964 470 151, pero sin kilómetro. Mi compañero Javier Lacort documentó en Motorpasión que el local se renombró después como ‘Mediterráneo’, frente a la misma rotonda, y actualmente, sigue al final del Camí del Mallols que hace esquina con la Avinguda de Juan Sebastian Elcano en Benicarló (12580, Castellón).

Un divorcio. Así comienza todo, con un despecho; lágrimas de hombre. En 1997, el peluquero Reinaldo Colás, de Benicarló, se divorció y acusó al nuevo novio de su exmujer de agredir a sus dos hijas, de tres y cinco años. Una jueza archivó la causa. Según el fiscal, aquello era más bien una venganza contra su exmujer. Colás respondió con una campaña de difamación contra la magistrada y contra todos los que habían intervenido. Fue condenado en 2013 por denuncia falsa. Falleció en diciembre de 2017.

El local original

La trama crece. Al relato se fueron sumando un capitán de la Guardia Civil, la directora de un centro de menores, dos empresarios y un fotógrafo. Después, políticos de todo color: el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el expresidente Francisco Camps, la exvicepresidenta Mónica Oltra y la exconsellera Gabriela Bravo. Los cuatro figuran como perjudicados.

Sin pruebas. El juzgado de instrucción concluyó en 2021 que Colás obligaba a los menores a memorizar un guion antes de grabarlos. Algunos admitieron después, en un reportaje de ‘Equipo de Investigación’, que todo fue una invención. Las dos hijas del peluquero niegan haber sufrido los abusos y declararán como testigos. De los cinco menores supuestamente asesinados, según Maldita, no hay rastro ni denuncia de desaparición. Los huesos hallados en el patio del bar no pudieron identificarse siquiera como humanos, según El Español.

La máquina de amplificar. Tal y como documenta El País, un usuario con el apodo “técnico preocupado” alimentaba desde 2013, como mínimo, una constelación de webs que difundían nombres, fotos y datos personales de los señalados. La policía registró su casa en 2016. Otro bloguero publicó audios que vinculaban a una magistrada con el asesinato de una familia y fue condenado en 2018 por intromisión en el honor. Una redactora firmó en 2016 un artículo que hablaba de casi un centenar de niños violados en Castellón. El auto de 2021 señala que ninguno de los difusores contrastó nada ni mencionó las retractaciones de los menores ni la condena de Colás.

Para ganar empaque, el grupo se alió con una asociación que se presentaba como defensora de los niños frente a los “depredadores”. Hace una década, uno de sus integrantes ofreció una exclusiva a un periodista de El País. Cuando este pidió pruebas, el hombre amenazó con colgar su nombre en una web de pedofilia. Es el manual de la desinformación moderna, pero con los medios de principios de los 2000: blogs, foros y vídeos subidos a la red.

El bulo bebe además del mismo pozo que las conspiraciones sobre Alcàsser. En Xataka ya hemos contado por qué ese crimen se convirtió en obsesión nacional.

Quién está en el banquillo. Seis acusados, más el editor de un medio digital como responsable civil. El delito: contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad contra autoridades, funcionarios y particulares. Entre los acusados hay un bloguero, la redactora del artículo de 2016, el alias “técnico preocupado” y el responsable de la asociación de abogados. Siguen siendo presuntos autores y están amparados por la presunción de inocencia. La causa llegó a tener 20 investigados.

El calendario. Mañana, viernes 16, cuestiones previas. Los días 20 y 21, declaran 34 testigos, entre ellos la magistrada víctima del bulo, Fabra, Camps y Oltra. El 22 será el turno de los peritos, un forense y el jefe del grupo tecnológico de la Policía Nacional en Castellón, y luego los acusados. Las sesiones del 23 y el 26 cierran la vista. De los cuatro perjudicados, solo Camps se ha personado como acusación particular.

El local ahora.

El coste. Para la jueza que archivó la denuncia de 1997, según elDiario.es la historia fue un auténtico infierno. Oltra, que declarará, recuerda que le decían que ella formaba parte del caso, cuando lo único que hizo fue llevar un dossier a la Fiscalía. Camps, preguntado por El País, confiesa que ya apenas se acuerda del asunto.

Porque esta ficción desmontada en los tribunales puede sobrevivir casi treinta años mediante el llamado efecto Mandela: alguien leyó algo y lo propagó sin reparar en más. De hecho, el bulo sobrevivió a su propio creador y al restaurante de marras, lo que resume bastante bien cómo los datos no desmontan relatos, porque primero se vertebra la mentira y después vienen los hechos. Al menos, esta semana se empezará a decidir quién responde por ello.

Imágenes | Google Maps

En Xataka | Aún hay gente investigando por su cuenta el crimen de Alcàsser, la obsesión que persigue a España