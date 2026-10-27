Jaca lleva tres años peleando por una UVI móvil con médico las 24 horas. Por fin ha ganado la batalla

En los pueblos de montaña, la sanidad pública depende del transporte. Porque, ¿de qué sirve que vaya a tu casa una ambulancia si en ella no va ningún especialista? En Jaca (Huesca), desde junio de 2023, la UVI móvil de la ciudad salía de noche sin él. Ahora vuelve a salir con uno. Las batallas sociales, aquellas que implican unión y conversación, a veces tienen final feliz. Por eso los habitantes del pueblo saben que no es un regalo: es el cobro de una deuda, gracias a una plataforma de vecinos que no se ha rendido y ha estado reclamando durante 3 años y 4 meses.

De dónde viene. Hasta mayo de 2023, la UVI de Jaca tenía médico y enfermero de día. De noche, en fines de semana y en festivos, ambos hacían guardia localizada: listos para salir al aviso. El 1 de junio entró en vigor un nuevo contrato aragonés de transporte sanitario urgente. y suprimió esas guardias. ¿Por qué? Porque estimó que no hacían falta.

Pero eso es anular su verdadera utilidad. Porque eso es una UVI, una UCI con ruedas, una ambulancia con médico, personal de enfermería y conductor, y debe llevar material para reanimar, estabilizar o intubar a un paciente en plena carretera si así es necesario. Su versión sin médico, la SVAE, usa el mismo vehículo pero deja a enfermería al mando. Lo que pasó en Jaca es que el médico de la UVI quedó circunscrito al horario de 9:00 a 21:00, de lunes a viernes. El resto del tiempo, SVAE.

Otros hospitales comarcales, como los de Barbastro, Calatayud o Alcañiz, vivieron algo parecido.

Caso concreto. En el verano de 2023, el alcalde (del PP), Carlos Serrano, ¡ contó una escena. Un turista francés de 64 años sufrió un paro cardiaco un fin de semana. Lo atendió la SVAE. Según el relato del alcalde, subió a la ambulancia por su propio pie, no pudo ser intubado sin médico y murió dentro. Hubo que reclamar a un facultativo del centro de salud y a la UME de Sabiñánigo.

Fue una desgracia. Sin médico, nadie certificó la muerte y el forense levantó el cadáver por orden judicial. Fueron más de 2 horas sin ambulancia de urgencias en Jaca. Y aunque el caso no prueba que un médico lo habría salvado, sí que prueba que, sin esos especialistas, no se puede al menos intentarlo con las medidas que se hubiesen llevado a cabo con cualquier UVI.

Qué respondía Sanidad. El Gobierno de Aragón, que heredó el pliego de la legislatura anterior, dijo que faltaban médicos, que había que recortar porque para cubrir las 24 horas hacían falta dos profesionales con el curso de capacitación. El debate escaló: ¿recortes o falta de organización?

Como fuera, José Luis Bancalero (el consejero de entonces) ¡ aseguró que la UVI completa llegaría en cuanto aparecieran los médicos. A principios de 2025, Sanidad convocó un examen. Según la plataforma, no había plazas fijas: ofrecía interinidades si tres médicos habilitados aceptaban trabajar solo fines de semana.

Empieza la pelea. La plataforma “UVI móvil Jaca ¡la necesitamos!” montó charlas en los pueblos de la Jacetania, concentraciones y manifestaciones. Compareció en las Cortes de Aragón, acudió al Justicia de Aragón y se reunió con todos los partidos.

En diciembre de 2024, el sindicato CSIF denunciaba que la UVI de Huesca cubría los huecos de Jaca y Barbastro. El alcalde entonces acusó al colectivo de responder a intereses políticos del PSOE. La plataforma sostuvo que detrás no había colores, lo que había eran familias necesitadas.

Victoria a plazos. El 4 de abril de 2025, la UVI recuperó médico las 24 horas de viernes a domingo y en festivos. Quedaban 4 noches: de lunes a jueves, otra vez la SVAE. En febrero de 2026, el Ayuntamiento presentó una queja formal: el 061 retiró un domingo al médico, de 9:00 a 21:00, para cubrir una baja en Sabiñánigo.

En junio, el alcalde reclamó a Sanidad esas cuatro noches al nuevo consejero. El pulso ha durado hasta el pasado 1 de octubre, cuando se anunció el desenlace y Sanidad fijó la fecha: 23 de octubre. Y desde ayer, 26 de octubre, ya hay UVI las 24 horas del día cualquier día de la semana y del año. Ojalá nadie la necesite.

Y ahora. La plataforma lo celebró con un comunicado que cierra con un “¡Lo hemos conseguido!”. Da las gracias a quienes firmaron, marcharon o compartieron sus mensajes. Y recuerda que la causa no era suya, sino de toda la comarca.

El alcalde sigue pidiendo apoyos porque, mientras crece la población (ya son 14.025 censados, según el INE), no crece ni la vivienda ni la oferta sanitaria. Esta batalla la ganaron vecinos de pueblo, jubilados, familias, gente que trabaja en la Jacetania todo el año y firmó cuando tocaba, nada de despachos. Han sido 1.240 días de acción.

Presión en todas partes. La presión demográfica de Jaca también se siente en otros servicios. Los centros educativos también comenzaron el curso 2026-2027 reclamando más espacio y recursos para atender el aumento del alumnado y de las necesidades educativas especiales. Los colegios de Infantil y Primaria consideran necesario construir un nuevo centro, mientras que los institutos afrontan sus propios retos de organización y ampliación de la oferta formativa.

En cuanto a vivienda, según el foro de vivienda, más de 9.000 hogares son segundas residencias. El Ayuntamiento reconoce que lleva dos décadas sin construir vivienda de protección oficial y defiende la necesidad de ampliar la oferta asequible, a lo que se suma la competencia de los alquileres turísticos y de temporada, más rentables para algunos propietarios que los contratos destinados a residentes permanentes.

Es lo de siempre: Jaca necesita trabajadores para sostener su turismo pero encontrar vivienda estable se convierte en una travesía de dificultades para quienes buscan instalarse allí. La plataforma Vivienda Digna ya reclamó medidas para priorizar el uso residencial, mientras las administraciones estudian nuevas promociones y fórmulas de alquiler económico. Una vez más, el rentismo expulsa a la población con menos recursos.

Imágenes | Gobierno de Aragón (enlace a la noticia)

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