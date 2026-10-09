Amazon aclara que pagará el IAE que debe a Aragón por los centros de datos: "Vamos a realizar pagos retroactivos a los municipios"

Tras cuatro años de preguntas y presión, ahora acaba de llegar la respuesta. Hace unos días, Aragón se preguntaba a dónde iba el dinero que dejan los centros de datos de Amazon. La respuesta era Madrid. Al menos, el Impuesto sobre Actividades Económicas, sujeto por ley a la dirección fiscal donde la empresa está constituida, aunque su ejercicio general no opere allí. Desde 2022, AWS pagaba el IAE con una cuota nacional a Hacienda. Los pueblos ponían suelo, luz y agua y el recibo no llegaba.

Este jueves, AWS rectificó. Dijo que hasta ahora pagaba el impuesto a escala nacional y que pasará a pagarlo en los municipios "de forma inmediata". Aragón tiene un superávit energético, por eso se ha convertido en sinónimo de “centro de datos”. Y es la manera de contestar al pueblo si les compensa tener allí miles de hectáreas ocupadas con naves: compensa y mucho. Solo Amazon prometió 33.700 millones de euros.

Qué dijo Amazon. Como dijo la propia compañía para Xataka, "Hemos estado pagando el IAE a nivel nacional y vamos a comenzar a pagarlo a nivel municipal de forma inmediata. Además, vamos a realizar pagos retroactivos a los municipios donde operamos centros de datos en Aragón para cubrir los últimos cuatro años de IAE". Aquí podemos desglosar dos cosas: que los pagos retroactivos se ejecutan porque están pendientes (y eso cubre los ejercicios de 2023 a 2026). Y dos: pagarlo a nivel local beneficiará a Aragón a partir de octubre.

Qué no dijo. Cuánto. La compañía no dio cifras de hasta dónde asciende la cantidad. Tampoco anunció dinero nuevo porque esto no es una inversión adicional. Es el mismo impuesto, pagado donde, teóricamente, corresponde.

Cuánto podría ser. El único número disponible es una estimación. La documentación de la primera ampliación fija el IAE en 522.777 euros al año. El reparto: 384.503 para Zaragoza, 90.817 para Huesca, 33.400 para Villanueva de Gállego y 14.056 para El Burgo de Ebro.

Si esa cifra se aplicara cuatro años, El Burgo de Ebro recibiría unos 56.000 euros. Es una cuenta nuestra, no de Amazon. Para la compañía es poco pero para un ayuntamiento pequeño es un gran cambio.

Por qué ahora. Porque la polémica escaló. Hubo manifestaciones y marchas. El alcalde de El Burgo de Ebro, Vicente Royo, calificó la situación de "lamentable y vergonzoso". Anunció que no firmaría el convenio del PIGA sin un acuerdo económico. El asunto llegó incluso al pleno de las Cortes de Aragón. Y AWS saldó esta semana 194.000 euros de IBI atrasado en El Burgo de Ebro, según la prensa aragonesa.

UN VISTAZO A...

El Gobierno aragonés tampoco dejó pasar la ocasión. El consejero de Fomento, Octavio López, insistió en que exigirá el pago de impuestos en el territorio a AWS, a Blackstone y a Microsoft. El aviso es para todos. Recordemos que Microsoft prepara allí una inversión de 2.200 millones de euros, y otro campus de Azora suma 1.100 millones.

Y Blackstone, a través de su filial QTS, también inició las obras en Calatorao. Según su presidente Jorge Azcón se estima que en 2028 arrancarán con una inversión de 13.471 millones de euros. Entre La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza ya hay consignados entre 5.357 y 9.500 millones de euros, según el Plan de Interés General de Aragón “Región MSFT”. Hay mucho dinero en juego.

Legal, pero discutido. Elegir la cuota nacional era legal. Las normas del impuesto permiten escoger cuando la tarifa prevé varias clases de cuota. Pero queda una duda. Una consulta vinculante de la DGT, de febrero de 2026, clasifica los servicios cloud en un grupo que solo tiene cuota mínima municipal.

Hay más contexto. Amazon observa con inquietud el rechazo creciente a los centros de datos. Su consejero delegado, Matt Garman, habla de más de 100 moratorias en EEUU. La compañía se comprometió a más transparencia y a abandonar los acuerdos de confidencialidad con las administraciones. En Aragón, Ecologistas en Acción impugnó en los tribunales el PIGA que autoriza la expansión. Amazon necesita licencias.

Lo que sigue sin llegar. El IAE es solo una parte. El ICIO no se cobró, porque los centros se tramitaron como Proyectos de Interés General de Aragón. El IBI sí se paga y ronda los 226.884 euros anuales. El IVA y Sociedades siguen en la Hacienda estatal. Pero después está el empleo. AWS calcula una media de 13.400 empleos anuales en Aragón, casi todos indirectos o de obra.

Ahora toca mirar a los siguientes. Microsoft, Blackstone y el resto de campus en marcha ya saben que hay una jurisprudencia. Con el ICIO exento y el empleo directo escaso, el debate sobre si compensa ha avanzado, pero no tanto como puede parecer.

Imagen de portada | Centro de Datos de Utah, original de Parker Higgins (Electronic Frontier Foundation) para Wikipedia

En Xataka | El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en pie de guerra contra los centros de datos de Amazon: "Es de justicia"