Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir un monitor portátil Lenovo ThinkVision M14t Gen 2

Quien haya trabajado alguna vez con dos pantallas sabe que volver a una sola es... complicado. El problema es que el monitor de escritorio se queda en casa, mientras que el portátil viaja a la oficina, a la biblioteca o al tren. El premio del sorteo que estrenamos hoy va justo a resolver ese tema. ¿Por qué? Porque el premio que hoy nos ocupa es un Lenovo ThinkVision M14t Gen 2, un monitor portátil y táctil de 14 pulgadas que cabe en la mochila junto al portátil.

El monitor está valorado en 329 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes de qué va esto. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de un Lenovo ThinkVision M14t Gen 2

Participar en el sorteo de este monitor es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España.

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España. Comienzo del sorteo : lunes, 19 de octubre de 2026.

: lunes, 19 de octubre de 2026. Fin del sorteo : viernes, 30 de octubre, a las 9:00.

: viernes, 30 de octubre, a las 9:00. Selección del ganador y resolución: viernes, 30 de octubre.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 | Imagen: Lenovo

En lo que respecta al premio, el ThinkVision M14t Gen 2 es un monitor portátil con un panel IPS de 14 pulgadas con formato 16:10 y resolución de 2.240 x 1.400 píxeles. Cubre el 100% del espacio de color sRGB, tiene un contraste de 1.500:1 y cuenta con certificación TÜV Rheinland Eyesafe para reducir la emisión de luz azul, algo que se agradece tras ocho horas delante de la pantalla.

La clave es que es táctil. La pantalla reconoce 10 puntos de contacto y admite lápiz con hasta 4.096 niveles de presión, así que sirve para anotar un PDF, firmar un documento o hacer un boceto rápido sin cambiar de dispositivo. La conexión va por dos puertos USB-C con paso de energía de hasta 65W, que nunca está de más.

El pie también tiene miga. Se inclina de 0 a 90 grados, gana hasta 11 milímetros de altura y permite girar la pantalla a vertical con rotación automática de la imagen, que para leer documentos largos o código es una maravilla. Todo con 4,6 milímetros de grosor en el cabezal y 700 gramos de peso. Vamos, que es ideal para meterlo en la mochila. ¡Mucha suerte a todos!

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