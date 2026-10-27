Ya es oficial: Asus presenta su nuevo router gaming con dos puertos 10G, WiFi 8 y ancho de banda de hasta 25.000 Mbps

La velocidad, y sobre todo la estabilidad, de Internet es algo crucial a la hora de jugar, sobre todo en entornos competitivos. Por este motivo, viene bien contar con la compañía de un buen router que nos permita tener una gran experiencia en todo momento. Hay mucho donde elegir, y pronto llegará un nuevo modelo de la mano de Asus: el Rog Rapture GT-BN98.
Un router gaming que llegará muy pronto
Asus Rog Rapture GT-BN98 es un router gaming con WiFi 8 que se centra más en el rendimiento y en la cobertura que en la velocidad máxima, apostando de esta forma por la fiabilidad y la estabilidad en la conexión para reducir las caídas de velocidad. Esto podremos notarlo, sobre todo, en situaciones con múltiples dispositivos y de largo alcance.
Incorpora la tecnología QoE (Quality of Experience) que asigna de forma dinámica el ancho de banda en función de las condiciones de red, y lo hace en tiempo real y según las necesidades de cada aplicación. También cuenta con WiFi Insight para analizar las interferencias de la conexión WiFi.
Por otro lado, este router de Asus viene con AiProtection, una tecnología que incluye bloqueo integrado de anuncios y rastreadores, filtrado de sitios web maliciosos y bloqueo de dispositivos. Además, ofrece un ancho de banda de hasta 25.000 Mbps e incorpora dos puertos 10G y cuatro de 2,5G, proporcionando de esta forma configuraciones de red avanzadas y conectividad por cable para responder a las exigencias de los dispositivos y aplicaciones actuales.
En cuanto a su disponibilidad, el Asus Rog Rapture GT-BN98 llegará a principios del mes de noviembre a un precio de 929 euros. Eso sí, se venderá de forma exclusiva en PcComponentes.
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⚡ EN RESUMEN: Asus Rog Rapture GT-BN98
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen router gaming y las especificaciones del modelo de Asus encajan con lo que estás buscando, sobre todo si puedes (y quieres) gastarte lo que costará de lanzamiento.
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⛔ NO LO COMPRES SI... No juegas competitivo y no vas a aprovechar al máximo las características de este router.
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Imágenes | Asus
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