Extracción sin cables y con calor integrado: así es el nuevo sacaleches portátil de Anker eufy que aterriza en España

El mercado de la tecnología aplicada al cuidado infantil continúa buscando alternativas para simplificar las rutinas diarias de las familias en este contexto. Anker Innovations ha anunciado el lanzamiento en España de su nueva línea especializada en maternidad bajo la marca Anker eufy Baby, que abarca desde monitores de vigilancia hasta esterilizadores y sacaleches eléctricos portátiles.

El modelo que encabeza esta llegada es el Anker eufy S1 Pro, un dispositivo manos libres que introduce un elemento poco habitual en este tipo de formatos: la aplicación de calor controlado durante la extracción.

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Un sacaleches con batería de hasta cinco días y que se controla por app

A diferencia de los extractores tradicionales con tubos y motores externos, este modelo está diseñado para llevarse directamente dentro del sujetador de forma completamente inalámbrica. Su principal novedad técnica es la tecnología patentada HeatFlow, un sistema integrado que aplica calor suave directamente en la brida que entra en contacto con el pecho, sin calentar la leche almacenada.

Dispone de siete niveles de temperatura seleccionables entre los 35 y los 41 °C, regulados por un sensor que supervisa el estado cada tres segundos e incluye un apagado automático tras 15 minutos de uso.

Este sacaleches de Anker ofrece una capacidad de succión de hasta 300 mmHg, repartida en siete niveles de intensidad y tres velocidades de ciclo. A través de la tecnología OptiRhytm y la app eufy Baby, es posible configurar los patrones de extracción, controlar cada pecho de forma independiente y llevar un registro del volumen obtenido.

El Anker eufy S1 Pro funciona sin cables ni bomba externa, con un nivel acústico de unos 46 dB y un sistema de doble sellado para prevenir fugas. Además, viene acompañado de un estuche de carga magnético diseñado para ofrecer hasta cinco días de autonomía. En cuanto a sus piezas, son de silicona sin BPA e incluyen un depósito de 150 ml junto a adaptadores de brida de varias medidas.

Disponibilidad y precio

Este sacaleches de Anker sale al mercado con un precio oficial de 299,99 euros, aunque hasta el próximo 22 de noviembre está en período promocional y puedes comprarlo por 249,99 euros. La gama se completa con otros modelos alternativos dentro de la misma categoría, como el avanzado S2 Pro (379,99 euros), el S1 estándar (169,99 euros) o el modelo de acceso E20 (129,99 euros).

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⚡ EN RESUMEN: sacaleches anker eufy s1 pro ✅ LO MEJOR Sistema de calor integrado: la tecnología HeatFlow introduce un enfoque térmico enfocado a mejorar la comodidad y favorecer la bajada natural de la leche.

la tecnología HeatFlow introduce un enfoque térmico enfocado a mejorar la comodidad y favorecer la bajada natural de la leche. Portabilidad total: al prescindir de cables y tubos externos, permite realizar la extracción con total discreción y libertad de movimiento bajo la ropa. ❌ LO PEOR Inversión elevada... Su precio de partida de cerca de 250 euros sitúa al dispositivo en la gama alta de este tipo de accesorios para la lactancia.

Su precio de partida de cerca de 250 euros sitúa al dispositivo en la gama alta de este tipo de accesorios para la lactancia. Curva de adaptación tecnológica... Las usuarias que no busquen conectividad mediante aplicaciones o múltiples ajustes de temperatura pueden encontrar opciones más sencillas y económicas en el mercado. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas compaginar la rutina de extracción con el trabajo fuera de casa o la actividad diaria sin estar anclada a un enchufe. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres la potencia bruta y la simplicidad de los motores de sobremesa tradicionales sin depender de baterías ni aplicaciones.

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Imágenes | Anker

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