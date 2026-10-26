Hoy llega a Lidl este calefactor cerámico tipo split por 29,99 euros e ideal para calentar el baño o estancias pequeñas

Con la llegada de las bajas temperaturas, calentar rápidamente estancias de uso puntual como el cuarto de baño o un despacho sin necesidad de encender la calefacción central se convierte en una prioridad en casa para no disparar la factura de la luz. Los calefactores portátiles de suelo suelen resultar incómodos en espacios reducidos, dejando cables de por medio. Para resolver este problema de espacio y eficiencia, Lidl lanza hoy en sus tiendas y en su web, este calefactor cerámico de pared Tronic por 29,99 euros.

Este es uno de los dispositivos que suelen agotarse rápido en Lidl. Si no llegas a tiempo a esta oferta, en Amazon hemos encontrado otro calefactor con un diseño más innovador. Se trata del Create Warm Wall, que puedes colocar tanto en el suelo como en la pared y que tiene una potencia de 2.000 W e incorpora conectividad WiFi. Su precio es de 40,95 euros.

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Un calefactor de pared potente y de fácil instalación

Este calefactor firmado por la marca Tronic (propia de Lidl) destaca por su diseño en formato tipo split compacto (con unas medidas aproximadas de 50 x 17 x 11 cm), pensado para fijarse en la pared (como si fuera un aire acondicionado) y distribuir el calor de forma homogénea desde arriba sin ocupar espacio útil en el suelo.

Cuenta con dos selecciones de potencia (1.150 W para un consumo más moderado y 2.000 W para un calentamiento ultrarrápido), idóneas para acondicionar estancias pequeñas o medianas en cuestión de minutos.

Funciona con tecnología de calefacción cerámica, por lo que sus elementos cerámicos garantizan una emisión de calor rápida y constante desde el primer instante en que se enciende. Además, incorpora un panel LED digital frontal para visualizar la temperatura y ajustes y un mando a distancia para controlarlo. Además de emitir aire caliente, se puede utilizar en modo ventilación convencional, para mover el aire en épocas menos frías.

⚡ EN RESUMEN: calefactor cerámico de pared tronic en lidl ✅ LO MEJOR Aprovechamiento del espacio: al ir instalado fijado en la pared, no estorba en el suelo ni deja cables al alcance.

al ir instalado fijado en la pared, no estorba en el suelo ni deja cables al alcance. Control remoto cómodo: el mando a distancia facilita el ajuste de parámetros desde cualquier punto de la estancia. ❌ LO PEOR Requiere fijación a la pared... Exige una pequeña instalación previa mediante tornillos y tacos, por lo que no está pensado para trasladarlo constantemente entre habitaciones.

Exige una pequeña instalación previa mediante tornillos y tacos, por lo que no está pensado para trasladarlo constantemente entre habitaciones. Nivel sonoro del ventilador... Al impulsar el aire mediante turbinas internas, genera un ligero rumor acústico durante su funcionamiento. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres calentar el cuarto de baño unos minutos antes de ducharte y conseguir un ambiente cálido de forma casi instantánea sin peligros de tropiezos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un aparato portátil y quieres llevar el calor de la cocina al salón o al dormitorio según el momento. En este caso, es preferible optar por un calefactor con asa o ruedas.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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