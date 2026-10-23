Ya en Action (y rebajada solo unos días) la freidora de aire tipo Ninja con más capacidad, pantalla y dos recipientes con asas y tapas

Como sucede cada siete días, el pasado miércoles Action renovó su catálogo de ofertas semanales con un buen puñado de rebajas en toda clase de artículos. Destacando sobre todas ellas la protagonizada por su freidora de aire de cristal, tipo Ninja Crispi, que ahora tiene un precio aún mejor: 59,88 euros (frente a su PVP de 69,96 euros).

Una alternativa low cost al modelo Crispi de Ninja con la que nos ahorramos más de 100 euros, porque esta freidora superventas tiene un PVP de 179,99 euros (aunque habitualmente solemos encontrarla rebajada en unos 50 euros), frente a esos apenas 60 euros de la de Action. Como opción de compra económica, Lidl también vende sus propia freidora con recipientes de cristal por 69,99 euros.

Rebajada solo hasta el martes, 27 de octubre

Además por su buen precio de partida, pero sobre todo ahora que está rebajada (hasta el martes), la freidora de aire Tristar de Action destaca por su diseño con recipientes transparentes de cristal. Los cuales resultan muy versátiles y, además, permiten ver el cocinado en tiempo real mientras se realiza.

Las dos cestas con que viene suponen una de sus mayores ventajas respecto a otras freidoras de aire clásicas opacas, ya que cuentan con tapas herméticas y asas. Esto permite, por un lado, servir directamente en la mesa sin necesidad de ensuciar más vajilla. Y, por otro, guardar en la nevera. Todo ello, con una capacidad de 2,2 y 4,2 litros. Superiores ambas a las que ofrece la Ninja Crispi.

La freidora de aire Tristar, además, tiene una potencia de 1.500 W y alcanza un máximo de 200 grados. Es decir, nos sobrará para preparar cualquier plato habitual de este tipo de electrodomésticos. Y también incluye un aspecto a tener muy en cuenta, como es su pantalla LCD, que facilita elegir entre los ajustes preestablecidos y establecer temperatura y tiempo de cocinado para distintas elaboraciones.

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire action ✅ LO MEJOR Ya es barata a su PVP pero ahora aún más, con su oferta semanal

pero ahora aún más, con su oferta semanal De mayor capacidad que la superventas de Ninja ❌ LO PEOR Action no vende online y que ir a alguna de sus tiendas a por ella 💡 CÓMPRALA SI... te gusta el diseño de la Ninja Crispi pero se te va de presupuesto ⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas aún más capacidad. En ese caso, la Crispi Pro XL (que tienes más abajo) es una apuesta segura

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