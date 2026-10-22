DAZN tira el precio de su plan fútbol (por tiempo limitado) para ver el Clásico y más partidos esta temporada. Solo 9,99 euros al mes

Este fin de semana más tenemos, posiblemente, uno de los partidos de fútbol más importantes que se puede ver en todo el mundo. Nos estamos refiriendo al Clásico, partido que enfrenta al Barcelona FC y al Real Madrid el próximo domingo, 25 de octubre. Con motivo de este evento, DAZN ha bajado (y mucho) el precio de su Plan Fútbol: de 19,99 euros pasa a costar solo 9,99 euros al mes. Y el Clásico no es el único partido que podremos ver.

Plan Fútbol DAZN - Hasta el 25 de octubre 9,99€/mes (en lugar de 19,99€/mes) con permanencia de 12 meses PVP en DAZN (al mes) — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

El Clásico, partidos de LaLiga y las principales ligas europeas al completo

Es una gran opción para ver este partidazo el próximo domingo a las 21:00 horas. Este Plan Fútbol, como decimos, baja a 9,99 euros al mes si elegimos la modalidad anual con pago a plazos y permanencia de 12 meses. Tendremos un año entero de este plan de DAZN en el que, además del Clásico, también podremos ver cinco partidos de LaLiga en 35 de las 38 jornadas de la competición.

Pero, ¿qué más incluye el Plan Fútbol? Además de todo lo anterior, también podremos ver varias competiciones importantes al completo. Ahí podemos meter LaLiga Hypermotion, donde hay muchos clubes históricos este año, como el Sporting de Gijón, el Valladolid o el Tenerife. Pero, si también nos gusta el fútbol internacional, tenemos varias competiciones para ver:

Premier League

Bundesliga

Ligue 1

Eredivise

Liga Portugal

Serie A

UEFA Nations League

NFL (5 partidos semanales, los playoffs y la Super Bowl)

Con esta oferta de 9,99 euros al mes, el ahorro total en un año en la modalidad mensual es de 120 euros. Si queremos ahorrar un poco más, podemos elegir la suscripción anual en un solo pago, que con esta promo pasa a costar 109,99 euros (en lugar de 219,99 euros). De esa forma, el ahorro total será de 110,00 euros. Sea como sea, una gran opción para poder ver mucho fútbol durante todo un año entero.

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Imágenes | DAZN

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