Carrefour tiene la solución perfecta para uno de los principales problemas en casa en los días de lluvia

Secar la ropa durante los meses más fríos y lluviosos del año se convierte en uno de los retos en el hogar durante la temporada otoño-invierno. Colgar las prendas en tendederos (incluso ya hay tendederos eléctricos que agilizan el secado de la ropa) en el salón o las habitaciones no solo tarda días en secar la colada, sino que además genera humedad en el ambiente y malos olores en los tejidos.

Para solucionar este problema de espacio y tiempo de una vez, Carrefour tiene disponible (por 549 euros) esta lavasecadora Hisense WD5I8043BWF y, ahora, hasta el próximo 26 de octubre, te llevas un cupón con el valor del IVA (115,29 euros) para gastar en el supermercado en próximas compras. Además, si tienes la tarjeta Carrefour Pass puedes pagarla en 10 cuotas y el envío y retirada de tu antigua lavadora son gratuitos.

Lavasecadora Hisense WD5I8043BWF, 8 kg/5 kg, Carga Frontal, 1400 rpm, Wifi, Clase D - Blanco PVP en Carrefour — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un electrodoméstico 2 en 1 perfecto para el otoño-invierno

Este modelo de Hisense destaca por combinar dos electrodomésticos en un único cuerpo de carga frontal de tamaño estándar y con una profundidad de apenas 50 cm, por lo que es una opción perfecta para pisos pequeños.

Permite lavar hasta 8 kg de ropa en un solo ciclo y secar de forma continua hasta 5 kg sin necesidad de sacar la colada entre fases. Está equipada con un motor con tecnología Inverter sin escobillas, lo que reduce drásticamente el nivel de ruido durante el centrifugado (hasta 1.400 rpm), mejora la durabilidad del aparato y optimiza el consumo energético.

Otra de las cosas por las que destaca esta lavasecadora es por contar con conectividad WiFi, que permite controlar el estado de los programas, recibir notificaciones en el móvil y programar los inicios de lavado/secado a distancia a través de la app oficial.

También incorpora funciones con tratamiento de vapor para eliminar el 99,99% de las bacterias y alérgenos de las prendas, además de suavizar las arrugas para facilitar o evitar el planchado. Por último, se puede destacar su programa de lavado y secado rápido, ideal para emergencias o prendas concretas que necesites listas para usar en poco tiempo.

⚡ EN RESUMEN: Lavasecadora Hisense WD5I8043BWF ✅ LO MEJOR Dos electrodomésticos en el espacio de uno: ahorra espacio físico al integrar secadora y lavadora en un único hueco estándar de 60 cm.

ahorra espacio físico al integrar secadora y lavadora en un único hueco estándar de 60 cm. Control remoto por WiFi: muy práctico para controlar y personalizar los ciclos desde el smartphone con la app ConnectLife. ❌ LO PEOR Capacidad de secado inferior a la de lavado... Como ocurre en la mayoría de lavasecadoras, la capacidad de secado (5 kg) es menor que la de lavado (8 kg), por lo que si lavas a carga completa tendrás que retirar parte de la ropa antes de iniciar el secado.

Como ocurre en la mayoría de lavasecadoras, la capacidad de secado (5 kg) es menor que la de lavado (8 kg), por lo que si lavas a carga completa tendrás que retirar parte de la ropa antes de iniciar el secado. Consumo de agua en el secado por condensación... Este tipo de tecnología de condensación tradicional utiliza agua durante el proceso de secado, a diferencia de las secadoras independientes de bomba de calor. 💡 CÓMPRALO SI... Vives en un piso pequeño sin espacio para secadora independiente. Es la solución perfecta para familias o parejas que viven en hogares sin lavadero y no tienen sitio para dos electrodomésticos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Pones varias lavadoras al día, es más eficiente tener lavadora y secadora por separado para poder lavar una segunda carga mientras la primera se seca.

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Imágenes | Webedia y Hisense

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