La ciencia no tiene claro que hacer la cama nada más levantarte sea la mejor de las ideas

Las redes sociales están llenas de vídeos motivacionales que te invitan a tener una buena rutina de mañana para exprimir al máximo tu día. Muchos señalan la importancia de hacer la cama cuanto antes, pues tu cerebro lo interpreta como el primer logro completado de la jornada. Pero ojo con eso, pues podría tener más perjuicios que beneficios. No es determinante para que tu día fluya como debe y es un hábito que a los ácaros del polvo les encanta.

Lo recomendable, en realidad, es subir las persianas, abrir bien la cama, ventilar la habitación y solo hacer la cama cuando haya pasado alrededor de una hora. Si tienes que salir de casa en menos de ese tiempo, puedes dejarte la cama sin hacer hasta que vuelvas. De verdad que no pasa nada.

Un criadero de ácaros del polvo. Los ácaros del polvo, como su propio nombre indica, viven en el polvo. Sin embargo, al contrario de lo que algunas personas piensan, no se alimentan de él. Más bien, se alimentan de materia orgánica, como pueden ser restos de insectos, uñas o piel descamada. Esto último es algo que tenemos a montones y que liberamos en gran cantidad mientras dormimos y nos frotamos con las sábanas. Si a eso le sumamos que los colchones tienden a acumular bastante polvo, vemos que las camas son todo un parque de atracciones para estos ácaros. De hecho, la humedad procedente del sudor y nuestra respiración favorece que proliferen aún más.

Mejor una cama deshecha que una rinitis alérgica. Si nada más levantarnos hacemos la cama, estaremos sellando esa humedad y dejando a los ácaros del polvo un lugar confortable para seguir viviendo. Ellos, como tal, no causan enfermedades. Sin embargo, sus heces y los restos que quedan de su cuerpo cuando mueren sí contienen sustancias que actúan como alérgenos. Es la razón por la que muchas personas sufren asma o rinitis alérgica al entrar en contacto con ellos. Según un estudio realizado en 2004, los ácaros son el primer desencadenante de asma alérgica (53 %) y el segundo de rinitis (39 %) en España. Aunque es un estudio antiguo, las observaciones realizadas hoy en día en las consultas de alergología parecen seguir un patrón similar.

Más comunes de lo que crees. El ácaro del polvo más extendido en Europa es Dermatophagoides pteronyssinus, aunque en algunas regiones también abunda Dermatophagoides farinae. No se ven a simple vista, pero están presentes en una cantidad enorme de camas. Por ejemplo, según el análisis del polvo de colchón de 3.580 que se llevó a cabo en 2006, los alérgenos Der 1 y Der 2, dos de los más vinculados al asma y la alergia, fueron detectables en el 68 % y el 53 % de las muestras, respectivamente.

Lo que debes hacer. Al dejar la cama abierta un tiempo adecuado, se reduce la humedad que propicia que los ácaros del polvo proliferen. No hay una cifra de oro sobre cuánto tiempo debe estar la cama deshecha, pero algunos estudios y expertos sugieren entre media hora y dos horas. Incluso los hay que recomiendan el día entero. Eso sí, no debemos saltarnos la parte de ventilar, ya que, además de renovar el aire, las sábanas se secan mucho más rápido.

Eso es lo que debemos hacer diariamente, aunque también es recomendable aspirar el colchón cada cierto tiempo, pues eso ayuda a mantener a estos incómodos bichitos más a raya. Además, como es lógico, debes lavar las sábanas al menos una vez a la semana, a ser posible con agua caliente. En resumen, tu día no irá mejor si haces la cama nada más levantarte. Psicológicamente no es tan necesario y, a otros niveles de tu salud, puede ser un problema.

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