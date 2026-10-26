La ciencia tiene la respuesta a por qué nos encantan las películas malas: cuando lo cutre es lo más divertido

Hay películas que no hay por dónde cogerlas, ni por la trama, ni el guion, ni siquiera por las actuaciones, pero aún así seguimos viéndolas una y otra vez. Algunas hasta acaban siendo clásicos de culto. ¿Por qué nos atrae lo cutre?

Cuando una película mala se vuelve un espectáculo. Uno de los ejemplos más famosos lo tenemos con 'The Room', de 2003. La película era tan mala que algunos cines incluso llegaron a colgar un cartel advirtiendo de que no devolvían el dinero, pero el boca a boca consiguió el efecto contrario, con legiones de fans acudiendo a las salas para disfrutar del sinsentido. No es un caso aislado: 'Troll 2' (1990), 'Campo de batalla: La Tierra' (2000) o 'Batman & Robin' (1997) también convirtieron sus guiones incoherentes, efectos cutres y decisiones absurdas en una comedia involuntaria.

La cutrez es lo que se busca. Esta fascinación tiene un primo hermano en el cine de serie Z de productoras como Troma, con títulos como 'El Vengador Tóxico' (1984) o 'Los Surfistas Nazis Deben Morir' (1987). Aquí lo cutre es totalmente intencional, pero el resultado es el mismo: una experiencia que se disfruta precisamente por su pésima calidad. En España tenemos nuestros propios ejemplos con 'Brácula' (1997) o 'Karate a muerte en Torremolinos' (2003).

Tan mala que es buena. Es el nombre de un estudio realizado en 2023 en el que buscaron la razón de por qué a veces los consumidores preferimos las peores opciones. El trabajo reúne doce experimentos, cinco principales y siete estudios incluidos en el apéndice, con 5.400 participantes en total. Los investigadores querían averiguar si elegimos deliberadamente cosas que consideramos malas y, sobre todo, qué nos lleva a hacerlo. Para comprobarlo, plantearon varias opciones de distinta calidad dentro de varios ámbitos del entretenimiento: chistes, imágenes, vídeos de castings de baile y hasta de karaoke.

Por qué nos gusta lo cutre. El estudio concluye que preferimos lo peor porque anticipamos que va a ser más divertido y que nos entretendrá más. En uno de los experimentos, las imágenes peor valoradas por su calidad estética también destacaban por su humor y su carácter absurdo.

Los investigadores también observaron que las peores opciones fueron elegidas más a menudo que las sólo mediocres, por lo que para conseguir ese efecto no hace falta que una película sea simplemente mala, tiene que ser tan terrible que sea memorable.

Sí, pero. El efecto depende del contexto. Los investigadores vieron que disfrutamos de lo cutre cuando lo percibimos como inofensivo, barato y pensado para el ocio, pero pierde su atractivo en el momento en el que hay dinero de por medio o se busca un resultado práctico, como aprender algo o resolver un problema. En uno de los experimentos cobrar 0,25 dólares por ver un vídeo redujo la frecuencia con la que los participantes elegían la peor opción, aunque anticiparan que sería más divertida. La clave para que nos haga gracia está en que no haya nada importante en juego, porque entonces lo malo deja de ser una broma y se convierte en un defecto.

Mejor en compañía. El estudio no lo midió directamente, pero sus autores apuntan a un factor social importante y es que disfrutar de lo cutre suele ser más fácil (y más divertido) cuando se comparte. El caso de 'The Room' lo ilustra bastante bien: sus proyecciones se han convertido en eventos colectivos en los que el público se ríe de los diálogos, grita a la pantalla y le lanza cucharas de plástico. En resumen, una peli mala se vuelve divertida cuando hay alguien con quien reírnos de ella.

Imagen | Movistar Plus+

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