Fitbit Edge, análisis: pensaba que era otra Smart Band cara hasta que empecé a entrenar con ella

La primera impresión que me dio es la de ser una Xiaomi Smart Band fabricada por Google. El aspecto exterior guarda ciertas similitudes, aunque la Fitbit Edge apunta a un público diferente: aquellos que hacen deporte y quieren un dispositivo avanzado sin que sea aparatoso. También a quienes buscan una Fitbit Air con pantalla: la Edge cumple con ambos públicos.

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Lo esencial en 30 segundos

Ponerme la Fitbit Edge en la muñeca fue como volver a los tiempos en los que usaba una Band: es mucho más cómoda que llevar un smartwatch y no he tenido que prescindir de demasiado por el camino. Google evoluciona el espíritu de las primeras Fitbit para conseguir un dispositivo de calidad, con todo lo necesario para medir la actividad diaria y preparada para el deportista que se inicia en los entrenamientos semanales.

Su gran baza es la ligereza y la comodidad. Está a un giro de muñeca de ofrecer toda la información y te sigue el ritmo durante semana sin que tenga que pasar por el enchufe. Se compagina a las mil maravillas con Gemini y el entrenador de Google Health Premium, aunque algunas funciones son de pago: los planes de entrenamiento personalizados y parte de la interpretación avanzada de los datos quedan detrás de una suscripción (Google regala tres meses con la pulsera). Sin que esto implique que la Fitbit Edge pierda utilidad si no te suscribes.

Es un smartwatch "básico" para quienes no quieren dormir con un reloj enorme en la muñeca. Lástima que Google no incluya los pagos de Wallet: si la Fitbit Edge tuviera NFC sería el accesorio definitivo.

Nuestra experiencia con la Fitbit Edge

Una pastilla ovalada con pantalla. La Fitbit Edge es una pastilla con pantalla y sensores por la parte inferior. Por fuera no se diferencia en exceso de otros modelos similares, aunque Google sí pone un mayor empeño en la pantalla: se ve nítida, su tamaño es bastante grande para el formato y el brillo me parece adecuado. Con mucho sol he tenido algo de dificultad para ver lo que mostraba la pantalla, también tuve que ajustar el brillo manualmente. Google incluye una colección variada de watchfaces y estos se pueden personalizar en color y en complicaciones. El diseño de estas esferas de reloj es de buena calidad: además de informativas, encajan en el estilo deportivo e informal de la pulsera.

Una pulsera de actividad con esteroides. Google ha incluido su completo sistema deportivo y de salud en un accesorio compacto, ligero y cómodo de llevar. Aparte de medir los pasos y los ejercicios que implican movimiento, la Fitbit Edge incluye posicionamiento por GPS para salir a correr o montar en bicicleta sin llevar el móvil. La medición no es 100 % precisa, he apreciado un margen de error que puede llegar a los 50 metros por kilómetro, pero me parece suficiente para la mayoría de deportistas.

La medición del estado físico es su mejor baza: la Fitbit Edge es una pulsera de actividad que sigue el estado del cuerpo y de su salud. Frecuencia cardíaca (a altas pulsaciones su precisión es mejorable), SpO2, VO2 máximo, mide la variación respiratoria, la de temperatura, calcula la recuperación tras las sesiones de entrenamiento y hasta dos de los datos que estrenó el Google Pixel Watch 5: la resistencia a la insulina y la presión arterial, ambos como tendencias mensuales (son estimaciones de tendencias basadas en los datos recogidos por la pulsera, no mediciones directas). Incluso incluye aplicación para ECG con alertas de fibrilación auricular y de frecuencia cardíaca irregular. Como pulsera de actividad es realmente completa.

Pese a ser una pulsera, la Fitbit Edge incorpora funciones de los smartwatches superiores: ECG, GPS y seguimiento avanzado de sueño

Un entrenador en la muñeca. El alijo de sensores es notable, pero hay que saber leerlos. Gemini conoce la manera: la interpretación de los datos no solo se incluye en gráficas dentro de la app móvil, también se le pueden pedir al entrenador. El sistema va resumiendo el estado físico de manera constante y es proactivo a la hora de pedir información para mejorar los datos (muy proactivo). Con la ventaja de tener planes deportivos a demanda. ¿Quieres entrenarte para una carrera popular? Pídeselo al entrenador y te hace un plan completo. Eso sí, bajo Google Health Premium, la suscripción. No es imprescindible para sacarle todo el provecho a la Fitbit Edge, aunque sí recomendable.

Suficiente batería, aunque sin derroches. La Fitbit Air tiene una batería de 65 mAh que resiste bien el uso diario. Con la medición de pasos, ejercicio esporádico y registro de salud, aguanta la semana sin demasiado esfuerzo. Con la pantalla siempre encendida, y abusando del GPS, puede bajar hasta los treso o cuatro días, incluso menos. Y no se recarga con excesiva velocidad: su cargador magnético incluido revive la pulsera en algo más de una hora y media. No me tuve que preocupar demasiado por cargarla, aunque tampoco me olvidé de hacerlo como sí me ocurre con las Smart Band de Xiaomi. Sí ofrece una característica importante: la batería se puede cambiar fácilmente.

La Fitbit Edge posee certificación IP68: puede mojarse sin problemas

Buena interfaz y algunas carencias. Esta pulsera no es un reloj, Google no incluye nada cercano a Wear OS como software. El desplazamiento en horizontal para las distintas tarjetas (configurables desde el móvil), y en vertical para ajustes y notificaciones, son cómodos e intuitivos. Además, Google incluye un botón físico que me parece muy cómodo para este tipo de dispositivos: además de abrir el menú de aplicaciones, regresa a la pantalla principal.

La Fitbit Edge es mucho más completa y versátil que una pulsera de actividad al uso. No se le pueden añadir aplicaciones, lo que hay es lo máximo que puede tener. Para el uso habitual es más que suficiente, aunque sí me habría gustado que Google incluyese pagos móviles, al menos en Android: si tuviera acceso a Google Wallet sería el remate. Es lógico que esto se reserve a los Pixel Watch, pero habría estado bien. Y hay un detalle en lo que sí que destaca: ofrece indicaciones de ruta desde Google Maps. Para llegar a cualquier sitio sin ir mirando el móvil.

Ficha técnica de la Fitbit Edge



Fitbit Edge PANTALLA AMOLED en color de 1,34 pulgadas (34 mm) Siempre activa y brillo ajustable DIMENSIONES Y PESO 39,22 × 25,56 × 11,58 mm 17,7 gramos sin correa PROCESADOR Ambiq AP5 MCU MEMORIA 64 MB de memoria flash NOR Registro detallado de actividad durante 7 días y totales diarios de 30 días SENSORES Acelerómetro y giroscopio Altímetro Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensores eléctricos para ECG Sensor de oxígeno en sangre SpO2 Temperatura cutánea Luz ambiental SALUD Frecuencia cardiaca continua ECG Avisos de ritmo irregular Seguimiento avanzado del sueño Seguimiento del ciclo menstrual Tendencias mensuales de presión arterial Tendencias mensuales de resistencia a la insulina DEPORTE Más de 40 modos de ejercicio con reconocimiento automático GPS para entrenamientos al aire libre VO2Max Carga cardiovascular Nivel de recuperación Pasos y distancia Ritmo y minutos en zona activa BATERÍA 65 mAh Hasta 7 días de autonomía Carga completa en unos 90 minutos 5 minutos de carga para hasta un día de uso CONECTIVIDAD Bluetooth 5.4 GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou y QZSS COMPATIBILIDAD Android 11 o posterior iOS 16.4 o posterior Requiere cuenta de Google y aplicación Google Health MATERIALES Y CORREAS Carcasa de aluminio 100 % reciclado Correa deportiva de silicona en tallas para muñecas de 130 a 210 mm RESISTENCIA 5 ATM Certificación IP68 OTROS Botón lateral mecánico Notificaciones, respuestas rápidas y controles multimedia Batería sustituible por el usuario Cable de carga USB-C incluido Algunas funciones requieren Google Health Premium PRECIO Desde 179,99 euros

Fitbit Edge, la opinión de Xataka

Parece una pulsera de actividad y tiene alma de reloj deportivo. Puede contentar a esos deportistas que buscan un seguimiento exhaustivo del estado físico, la Fitbit Edge mide una buena cantidad de variables corporales. Con la ventaja del entrenador de Google Health Premium: además de interpretar con precisión los datos, puede crear cualquier plan de entrenamiento en segundos. A costa de la pertinente suscripción (si tienes Google AI Pro está incluida).

Google ha diseñado este dispositivo para aquellos interesados en una Fitbit Air o Whoop que no se conforman con ver la información en la pantalla del móvil (es lo que menos me gusta de este tipo de wearables). El panel de la Fitbit Edge permite ver el reloj, el ejercicio y hasta las notificaciones. Es algo más grande que una Air, pero tampoco demasiado.

Puede que parezca una pulsera de actividad más y que el precio sea exagerado con respecto a una Smart Band de Xiaomi o similares. Lo cierto es que la Fitbit Edge va muchísimo más allá: el conjunto de mediciones que incluye está al nivel de los mejores smartwatches. Las mediciones pueden perder precisión en determinadas situaciones, como durante los entrenamientos de alta intensidad.

¿Te lo recomiendo?

Su coste puede ser una barrera en un segmento acostumbrado a precios más bajos. Sí que incluye uno de los mejores seguimientos deportivos y de salud que he probado en un dispositivo de su tipo, mejor que el de muchos relojes superiores. Yo te la recomendaría si buscas un wearable completo sin cargar con el peso y volumen de un smartwatch. Lástima que no incluya pagos móviles, porque si tuviera NFC la Fitbit Edge sería la pulsera de actividad definitiva.

Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Google. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.