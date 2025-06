Xiaomi Smart Band 10 análisis: su mejor arma es ser barata, lo que me gusta es que no lo parece

Xiaomi ha colado una pulsera de actividad en gran parte de las muñecas, no en vano es el fabricante líder en este tipo de accesorios. Y la Xiaomi Smart Band 10 es la culminación de toda esa experiencia: con un diseño tan funcional como reconocible, este último modelo da un salto adelante en la visibilidad en exteriores. Usarla al aire libre es un gustazo, doy fe.

He tenido una buena cantidad de Xiaomi Bands, aún conservo la Xiaomi Smart Band 9 entre mi catálogo de relojes inteligentes. Puestas una junto a la otra, no es que el modelo del año pasado se diferencie mucho del actual, la nueva Xiaomi Smart Band 10 es algo más grande debido a su pantalla, que es ligeramente mayor. Por lo demás, he tenido una experiencia parecida, esta es una de las claves del dispositivo. Xiaomi apenas la evoluciona, aunque tampoco hace mucha falta.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Band 10



Xiaomi Smart Band 10 PANTALLA Panel AMOLED de 1,72 pulgadas Resolución de 212 x 520 píxeles Brillo pico de 1.500 nits Cristal reforzado 2.5D DIMENSIONES Y PESO Estándar: 46,57 x 22,54 x 10,95 mm Cerámica: 47,74 x 23,94 x 10,95 mm Estándar: 15,95 g Cerámica: 23,05 g BATERÍA Y AUTONOMÍA Capacidad de 233 mAh Tiempo de carga de 60 minutos aprox. SENSORES Sensor óptico de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre Acelerómetro Giroscopio Sensor geomagnético CONECTIVIDAD Bluetooth 5.4 COMPATIBILIDAD Android 8.0 o superior iOS 14.0 o superior App Mi Fitness OTROS Resistencia al agua de 5 ATM Motor de vibración lineal Más de 150 modos deportivos Monitorización de sueño, estrés y ciclo femenino Control de música Asistente de voz (versión NFC/Cerámica) PRECIO Desde 49,99 euros

Xiaomi Smart Band 10, nuestra experiencia

Diseño: está claro que es una Xiaomi Smart Band. Puesta en la muñeca es indistinguible del resto de Xiaomi Bands, a la vista no hay cambios. Una pastilla anclada a dos bandas de goma que tiene una pantalla AMOLED con bordes ovalados. El panel es algo más grande: de las 1,62 pulgadas que tenía la Smart Band 9 a las 1,72 pulgadas actuales.

El mayor tamaño del panel no aporta diferencias palpables en el uso diario, tampoco hace más molesto llevar la pulsera o dormir con ella. Sí que aprecié diferencias en otro de los únicos cambios: el brillo de pantalla. El modelo anterior ya se veía bien en exteriores, la Smart Band 10 redondea este punto. Ni el sol directo de finales de junio impidió leer los detalles de la pantalla.

El modelo que he probado es una delicia en acabado y tacto: la Xiaomi Smart Band 10 en cerámica implica pagar diez euros más, una diferencia de precio que no aporta ventajas en hardware o software. Y sin que sea muy diferente de sus predecesoras, es un detalle a tener en cuenta antes de pensar en comprarla.

La pantalla es una delicia para una pulsera. Xiaomi ha montado un panel excelente en su Smart Band 10, se aprecia su calidad en todas las situaciones. La respuesta al tacto es la esperable, los gestos de encendido funcionan como deben y los ángulos de visión están a la altura del mejor smartwatch.

El mayor tamaño no penaliza en el uso y tampoco facilita en exceso la visualización del contenido. Aun así, es de agradecer la evolución, porque todas las funciones de la Smart Band se benefician de la nitidez, del brillo y del contraste que aporta el panel. En especial durante las prácticas en exteriores.

La pantalla de la Xiaomi Smart Band 10 dispone de un brillo automático muy eficaz, se adapta rápido y correctamente a las situaciones de iluminación. El modo manual es algo complejo de usar, ya que requiere bucear en la configuración: los ajustes rápidos, situados a la izquierda del inicio, me parecen demasiado justos.

Xiaomi HyperOS 2.0 en formato pulsera. La Xiaomi Smart Band 10 se siente como una pulsera de actividad en todo momento, también en lo referido al software. El sistema base mantiene la esencia Mi Band, no permite instalar aplicaciones y la navegación por deslizamiento cuesta algo de aprender sin experiencia previa. En caso contrario, cero problemas.

Xiaomi ofrece una enorme colección de watchfaces en la aplicación, también la pulsera tiene varias precargadas: para cambiar entre una y otra basta con mantener pulsado sobre la pantalla. Son de muy buena calidad, el diseño está logrado y permite aprovechar el tamaño y cualidades de la pantalla. También hay modo personalizable.

La Xiaomi Smart band 10 resiste el agua y tiene un modo deportivo para natación

HyperOS ofrece una escueta colección de aplicaciones para aprovechar el enlace entre pulsera y móvil. Permite leer las notificaciones en la pulsera sin contestarlas (aparecen todas en desplazamiento vertical) e incluye algunas herramientas a modo de reloj avanzado; como visualizador de tareas o temporizador. Es una pulsera, no se le puede pedir más. Lo que hay es correcto.

Bastante precisa midiendo el rendimiento base. Mide la actividad diaria realmente bien, siempre según los cánones de una pulsera de actividad. No he apreciado excesiva desviación en el número de pasos, el contador de calorías se equiparó al de mi Apple Watch Ultra y Xiaomi ofrece una «gamificación» del movimiento que incita a evitar el sedentarismo. Todo un acierto en un accesorio barato que es apto para todo el mundo.

La Xiaomi Smart Band 10 carece de GPS, es la frontera que marca la diferencia entre un smartwatch y una pulsera de actividad. La lectura de la frecuencia cardíaca es más acertada de lo que creía, incluso a altas pulsaciones: suficiente fiabilidad en el dato y respuesta rápida a los cambios de ritmo. La saturación de oxígeno en sangre también es bastante precisa. Vuelvo a repetir: bajo lo habitual en una pulsera. Ni es un dispositivo médico ni pretender sustituir a un Garmin.

En combinación con el smartphone, he estado muy a gusto registrando ejercicio con la Xiaomi Smart Band 10. Ando con una lesión de rodilla y no pude probarla corriendo, sí andando y en bici de montaña. Con el posicionamiento tomado del teléfono, todos los registros de las rutas fueron bastante completos; con variación de ritmo cardíaco y gráficas de esfuerzo en línea con el reloj de Apple.

Medición de la saturación de oxígeno en sangre

No me parece un dispositivo indicado para los deportistas amateurs, pero sí creo que va perfecto para quien busque iniciarse en la quema de calorías. Y para aquellos que necesiten un accesorio económico para incentivar su movimiento diario. Aquí Xiaomi lo clava: la app Mi Fitness ofrece datos y gráficas suficientes para los iniciados. Sí se quedan cortas para quien busque un análisis deportivo complejo.

En cuanto al análisis del sueño, este me ha dejado algo más frío, ya que me lo esperaba más preciso. Es automático, la Smart Band 10 detecta el inicio del sueño y el final. Y permite activar el tiempo de desconexión de la pantalla para que así no se encienda por error.

Batería para despreocuparse. Estar tres semanas sin cargar la pulsera es un lujo. Eso con un uso moderado, porque midiendo ejercicio la autonomía desciende; siempre sin bajar de las dos semanas lejos del enchufe. Bajo mis pruebas, la Xiaomi Smart Band 10 ha consumido un 4-5 % de batería a diario, incluso con una hora de ejercicio. Nada mal.

Dejé activado todos los registros automáticos, la medición de las pulsaciones es continua y también el conteo avanzado del sueño. Incluso así el consumo se mantiene muy comedido. Xiaomi ha mantenido la autonomía sin aumentar los mAh, premio para HyperOS 2.0.

El dispositivo viene con su cable cargador en la caja. Es USB-A en un extremo (Xiaomi debería cambiar a USB-C) y magnético con pines en el otro: con acercar el cable a la base de la Band es suficiente. La carga es lenta, eso sí: tarda algo más de una hora en revivirla por completo. La carga fluctúa entre 1-2 W, según mis mediciones.

Xiaomi Smart Band 10, la opinión y nota de Xataka

Esperaba una evolución mínima a tenor de las especificaciones y así fue en la práctica: se ha comportado casi igual que la Band 9; que a su vez funcionaba casi idéntica a la Xiaomi Smart Band 8. El sistema de correas se mantiene, es una buena noticia. Igual que el cable de carga y los watchfaces.

La hegemonía de Xiaomi en las pulseras de actividad le permite no evolucionar en exceso el nuevo modelo, solo corrige algunos aspectos algo más cojos, como la pantalla. Poco más puede mejorarse un producto que lleva años siendo redondo. Y que continúa en la línea económica: por 49 euros no creo que pueda pedirse mucho más.

El problema de la Xiaomi Smart Band 10 es que resulta sencillo encontrar el modelo anterior a casi la mitad de precio. Y la experiencia va a ser casi idéntica: esta Band 10 tiene el enemigo en casa. Aun así, he de reconocer que el modelo cerámico es precioso, es el que yo elegiría. No creo que decepcione a nadie.

8,0 Diseño 7,5 Pantalla 8,25 Software 7,5 Batería 8,5 Interfaz 8 A favor La mejora en el brillo facilita ver la pantalla bajo el sol

No hay que preocuparse de la batería

Lectura de ritmo cardíaco, sueño y saturación de oxígeno en sangre bastante precisos para ser una pulsera En contra Xiaomi apenas evoluciona este modelo

La interfaz dificulta el acceso a los ajustes rápidos



Imágenes | Xataka

