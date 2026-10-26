El HUAWEI WATCH D3 llega con una medición más precisa de la tensión arterial, tanto antes como después del ejercicio. También con descuento

Ya estamos muy acostumbrados a los relojes inteligentes, especialmente a lo que respecta al seguimiento deportivo o de la salud. Los usamos para medir nuestros pasos, para controlar nuestro ritmo a la hora de correr o para ver cómo es nuestro descanso. Si queremos un dispositivo que vaya un pasito más allá, entonces quizás nos encaje el HUAWEI WATCH D3. La razón es que nos facilitará (y mucho) medir nuestra presión arterial desde la muñeca.

Un reloj que mide la presión arterial antes y después de hacer deporte

Este nuevo dispositivo de HUAWEI, que se pone a la venta hoy mismo, lo hace a un precio de 449 euros. Ahora bien, si utilizamos el cupón 'AWD3XATAKA', nos llevaremos un descuento directo de 20 euros. A esto hay que sumarle que, además, tendremos una HUAWEI Scale 3 de regalo. Cabe destacar, por cierto, que es un dispositivo compatible tanto con Android como con iOS.

Ahora sí, sigamos hablando de HUAWEI WATCH D3. Este dispositivo destaca, como ya hemos dicho, en la medición de la presión arterial. Permite que las podamos hacer durante todo el día y la noche, incluso cuando estamos durmiendo. Esto es muy importante, puesto que no se limita a una medición precisa y aislada, sino que, al tener varios registros, podemos ver cómo evoluciona la presión durante todo el día.

¿Y cómo hace esto? Para tomar estas mediciones, el reloj cuenta con un airbag mecánico unido a una serie de sensores. De hecho, es el primer reloj con certificación CE en realizar la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas. También nos permite tomarla antes y después del ejercicio.

Obviamente, la salud no se limita a la presión arterial. HUAWEI WATCH D3 también cuenta con una función que arroja un informe con hasta 11 indicadores de salud en apenas 60 segundos. No son valores sin más, sino que hay un contexto y una explicación sencilla para que podamos entender, de un vistazo, cómo estamos en ese momento.

Además de esto, también toca hablar de Health Community (o Comunidad de Salud), una función disponible dentro de la app HUAWEI Health. Esta permite que añadamos a otros usuarios que tengan wearables de este mismo fabricante, independientemente del dispositivo que utilicen. Gracias a esto, podremos consultar y monitorizar sus datos de salud en tiempo real, además de tener la posibilidad de enviar mensajes predeterminados o personalizados mediante el teclado. También recibir alertas, facilitando así el cuidado de nuestros seres queridos.

Todo esto que comentamos está en un dispositivo con un diseño elegante y un grosor de 11,3 milímetros que es cómodo, incluso para llevarlo a la hora de irnos a la cama. Hay que tener en cuenta que HUAWEI WATCH D3 no sustituye el seguimiento médico ni su diagnóstico, pero es una herramienta que, cuando sea necesaria, puede ser de gran ayuda a la hora de compartirla con profesionales sanitarios.

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Imágenes | HUAWEI

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