Descuentos de hasta el 70%: los mejores chollos en Amazon hoy, 26 de octubre

Arranca una nueva semana y en Xataka Selección hemos estado navegando por Amazon para cazar los descuentos más potentes en tecnología. Si estás buscando renovar algunos de tus dispositivos, hemos seleccionado los productos con mejor relación calidad-precio y estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy, 26 de octubre.

Calefactor cerámico Rowenta Intense Comfort+ por 66,99 euros: de 2.000 W y silencioso.

por 66,99 euros: de 2.000 W y silencioso. Adaptador inalámbrico para CarPlay y Android Auto por 29,99 euros: con USB-A y USB-C.

por 29,99 euros: con USB-A y USB-C. Cafetera superautomática Krups Roma por 259,99 euros: con molinillo integrado y espumador de leche.

por 259,99 euros: con molinillo integrado y espumador de leche. Xiaomi TV F Pro 32 (2026) por 139 euros: QLED de 32 pulgadas.

por 139 euros: QLED de 32 pulgadas. Robot aspirador roborock Qrevo 2 Pro por 399 euros: con 25.000 Pa y mopas elevables.

Calefactor cerámico Rowenta Intense Comfort+

Ahora que el frío empieza a hacer acto de presencia, este calefactor de Rowenta es uno de los chollos imprescindibles. Su precio habitual es de 89,99 euros, pero ahora tiene 27 euros de descuento y lo puedes comprar por 66,99 euros.

Este calefactor de Rowenta cuenta con una potencia de hasta 2.000 W, por lo que ofrece calor instantáneo y acogedor para estancias de hasta 35 metros cuadrados. Además, es muy silencioso ya que funciona a 29 dB y viene con cuatro modos de uso. También destaca por incluir temporizador y ser fácil de transportar y guardar, gracias a su tamaño compacto.

Rowenta Intense Comfort +, Calefactor Hoy en Amazon — 66,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Adaptador inalámbrico para CarPlay y Android Auto

Con un 70% de descuento, este pequeño gadget para tu vehículo es ideal si estás cansado de tener que conectar el móvil por cable cada vez que te subes al coche. Este adaptador inalámbrico costaba antes 99,99 euros, pero ahora te lo puedes llevar con un 70% de descuento, por 29,99 euros.

Está diseñado para usar tanto Android Auto como CarPlay sin cables. Admite conexión mediante USB-A y USB-C y es compatible con Wi‑Fi de 2,4 y 5 GHz, además de Bluetooth. Se puede destacar también su formato mini, para así pasar desapercibido en tu vehículo.

Adaptador CarPlay Inalámbrico, Mini Dongle 2 en 1 para Android Auto, Hoy en Amazon — 29,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera superautomática Krups Roma

Si eres un amante del café y estás en búsqueda de una cafetera superautomática para tu cocina, esta Krups Roma está ahora rebajada con un 10% de descuento. Te la puedes llevar por 259,99 euros en Amazon.

Esta cafetera superautomática de Krups funciona con 15 bares de presión y tiene un depósito para agua de 1,7 litros y otro para granos de café de 260 gramos. Viene con molinillo integrado y espumador de leche profesional.

KRUPS Roma, Cafetera Superautomática 15 Bares Hoy en Amazon — 259,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi TV F Pro 32 (2026)

Si estás buscando una tele para el dormitorio o la cocina, esta de Xiaomi tiene ahora un 39% de descuento en Amazon. Estamos hablando de la Xiaomi TV F Pro 2026 de 32 pulgadas que tiene un PVP recomendado de 229 euros, pero que ahora está disponible por 139 euros.

Esta tele del fabricante chino monta un panel QLED y su principal baza es que funciona bajo el sistema operativo Fire TV (el que viene en los Fire TV Stick de Amazon). Es compatible con Dolby Audio y viene con Alexa de serie y también ofrece compatibilidad con Apple AirPlay.

Robot aspirador roborock Qrevo 2 Pro

Si quieres tener limpio tu hogar sin esfuerzo, este robot de la firma roborock tiene ahora 300 euros de descuento. Su precio recomendado es de 699 euros, pero ahora tiene un descuento del 43% y lo puedes comprar por 399 euros.

Este robot aspirador ofrece una potencia de succión de 25.000 Pa y viene con un cepillo con sistema antienredos doble. Gracias a la tecnología FlexiArm, limpia los bordes y las esquinas y, además, eleva las mopas para así evitar mojar las alfombras cuando pasa por ellas.

roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirador Succión Extrema de 25000 Pa Hoy en Amazon — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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