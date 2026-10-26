España tiene todo un corredor ferroviario completamente abandonado y ya hay quien quiere recuperarlo con 35.000 traviesas recicladas

"Una malversación de dinero público en toda regla". Para la plataforma Corredor Oeste, sólo hay una definición posible para lo que está haciendo ADIF con la destrucción de 35.000 traviesas que podrían resucitar una vieja línea de mercancías. Al menos, eso es lo que argumentan en su lucha por recuperar la línea de Astorga - La Bañeza, una reivindicación histórica para dinamizar la economía local.

El origen. En abril de 2025, Transportes adjudicó casi cuatro millones de euros para la redacción del proyecto que debía modernizar la línea ferroviaria convencional León-La Granja. Aquella adjudicación suponía el paso paso antes de "la licitación de las obras, que supondrán la renovación integral de la vía en estos 89 km, con la sustitución de todos los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos) por otros nuevos y de mayores prestaciones".

La idea desde el principio modernizar "este trazado que forma parte del Corredor Atlántico y del resto de la línea entre la capital leonesa y A Coruña" así, se trataba de "mejorar la capacidad y fiabilidad de la línea y contribuirá a fomentar el tráfico de mercancías", explicaban desde Transportes.

¿Qué ha pasado? Que esa intervención supone, como decimos, sustituir elementos como las traviesas por unas de mejores prestaciones. Nada fuera de lo normal salvo porque el Estado guardaba traviesas de sobra en stock para reparar la vía y hacer las acometidas de mantenimiento necesarias. En total, 35.000 traviesas que esperaban su turno.

Esos elementos serán destruidos, denuncian desde la plataforma Corredor Oeste. Sin embargo, aseguran que dichas traviesas podrían ser utilizadas en la línea Astorga - La Bañeza, un tramo de mercancías que pelean por reabrir desde hace años. Por eso creen que la destrucción de estas traviesas es, como decíamos, "una malversación de dinero público en toda regla", en palabras recogidas por el diairo local Infobierzo.com.

¿Qué piden? Según esta plataforma, destruir esas 35.000 traviesas es un error porque se les podría dar salida en otra línea como la que ellos reclaman. Aseguran, en información recogida por Cadena Ser que son elementos fabricados entre 2018 y 2023 por lo que tendrían una vida útil muy extensa por delante.

Y además, aseguran que "reciclar" material no es nuevo. Explican que en el ramal de acceso al polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) ya se hizo una actuación similar por lo que aprovechar ese material es una forma de abaratar la reapertura de una línea muerta que podría dar un impulso industrial a la zona.

Astorga - La Bañeza. Esta línea ferroviaria que Corredor Oeste reclama convertirla en una línea de mercancías es un tramo de poco más de 20 kilómetros que se encuentra fuera de servicio. La línea formaba parte del conocido como Corredor Oeste, una espina dorsal ferroviaria que vertebraba el oeste español de norte a sur.

La línea se proyectó en el siglo XIX y funcionó con un trasiego más o menos regular de pasajeros y mercancías durante el siglo XX. Sin embargo, el bajo volumen de viajantes hizo que la línea dejara de transportar pasajeros en 1984. Desde entonces, se mantuvo activa como una línea de mercancías, hasta su cierre definitivo en 1996, explican en Tour&Rail.

El objetivo de Corredor Oeste es recuperar la línea con una inversión muy baja. Aseguran que como la línea de tren ya está hecha, sólo sería necesario invertir unos 25 millones de euros, ya que no tienen por qué expropiar más terrenos. Se trataría, por tanto, de renovar todos los elementos y aquí es donde entra en juego el stock de 35.000 traviesas que, si nada cambia, serán destruidas.

Un corredor abandonado. Como contábamos en Xataka hace algunos meses, el Corredor Oeste lleva abandonado desde finales de los años 90 del siglo pasado. En su día, esta línea que pretendía unir Asturias con Sevilla se proyectó para mover pasajeros y mercancías pero ambos fueron decayendo y algunos tramos terminaron cerrados o abandonados.

Hoy, parte de esas vías se han reconvertido en Vías Verdes, un proyecto que recupera las antiguas vías del tren como largas por donde caminar, correr o montar en bicicleta. En este caso este tramo Astorga - La Bañeza sigue siendo una vía abandonada y no se ha reconvertido en Vía Verde.

Desde hace años, los municipios por donde pasa la antigua vía del tren, así como asociaciones como Corredor Oeste, están presionando para recuperar el viejo trazado. Aseguran que puede ayudar a dinamizar industrialmente una zona que tiene graves problemas de despoblación. En 2022 defendían que más de 600.000 trayectos que hoy se realizan por la A-66 podrían ser captados por esta vía ferroviaria.

Foto | Rodelar

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