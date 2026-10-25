Qué empresa es la más valiosa de cada país de Europa, en un mapa que deja algo claro: somos un continente de bancos

Una forma sencilla y rápida para conocer cómo es la economía de un país y dónde pone su dinero es echar un vistazo a su bolsa y si hablamos de Europa, el resultado es verdaderamente sorprendente: la empresa más valiosa del viejo continente con diferencia fabrica máquinas de litografía para chips, pero es rara avis: en 28 de los 42 países analizados el líder es una empresa financiera o energética y en 15 de ellos es un banco.

La empresa más destacada con bastante diferencia respecto a la segunda es ASML, con una capitalización de 670.000 millones de dólares. Como Draghi adelantó en su informe de competitividad: faltan nuevos gigantes. Y podemos ir más allá: también faltan big tech.

Podríamos ver toda esta información en una tabla, pero Visual Capitalist lo ha convertido en un gráfico doble: por un lado unas barras coloreadas y ordenadas por valor y por otro, un mapa a colores en función del sector. Para su elaboración ha empleado las capitalizaciones de StockAnalysis.com y de bolsas locales, a 29 de septiembre de 2026, para 42 países y ojo porque considera dónde está la sede de la empresa. Obviamente se trata de una simplificación, con cifras redondeadas y que solo tiene en cuenta la empresa número uno de cada estado, lo que puede desdibujar la realidad de su mercado.

Más allá de satisfacer la curiosidad, saber cuál es la empresa más grande de un país ayuda a entender cómo es su estructura financiera y en este caso, desvela que las empresas de las zona euro históricamente han dependido más del crédito bancario que de los mercados, a diferencia de las estadounidenses.

Qué empresa "manda" en cada país de Europa

Lo decíamos prácticamente al principio, pero merece volver a mencionarse lo de ASML porque es algo excepcional en el viejo continente: es la líder absoluta destacada y de hecho, casi duplica la capitalización de la segunda, el banco inglés HSBC con 342.350 millones de dólares. Le sigue a muy poca distancia la farmacéutica suiza Roche con 341.500 millones. En el cuarto puesto está la industrial alemana Siemens (246.270 millones) y cierra el quinteto desde Francia la cosmética L’Oréal (230.180 millones).

El Banco Santander representando a España está en sexta posición con 205.110 millones de dólares de capitalización, el segundo banco de la lista pero ni mucho menos el último: en el mapa y en el gráfico de barras abunda el azul petróleo que identifica a las entidades bancarias (que incluye también aseguradoras y firmas de inversión), la empresa más importante también en Italia, Suecia, Rusia, Finlandia, Austria, Hungría o Grecia.

No obstante y pese al poderío bancario, Europa tiene matices: la líder alemana es industrial y la francesa es de consumo, ni financiera ni energética. Y en las pequeñas, generalmente el líder es un filial de un grupo extranjero, como UniCredit en en Croacia y Bosnia.

En cualquier caso, el valor en bolsa solo indica cuánto valen en conjunto todas las acciones de una compañía al precio de un día concreto, pero no refleja necesariamente su tamaño real, y además es volátil. Sin ir más lejos, Novo Nordisk fue la empresa más valiosa del continente en 2024 y desde entonces ha perdido más de un 70% de su valor. También conviene recordar que el ranking no incluye a las empresas que no cotizan, por grandes que sean, y que algunas sedes son más una cuestión legal que real, sirva como ejemplo la "luxemburguesa" ArcelorMittal). Por otro lado, las sanciones a Rusia también distorsionan su imagen.





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