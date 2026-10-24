El eslabón perdido de Beringia: los cazadores de bisontes que cruzaron de Asia a América hace 13.800 años

El mapamundi de hace 35.000 años era diferente al de ahora. Un ejemplo: existía Beringia, un territorio que hacía de puente entre Siberia y Alaska que conectaba Asia y América por el mar de Bering. Ese puente se hundió hace 12.000 años pero dejó pistas de su existencia, incluso de los humanos que lo habitaban, como un campamento base de hace 13.800 años en Alaska, junto al río Tanana.

El hallazgo. Tras más de una década de excavaciones, la arqueóloga Kelly Graf y su equipo han publicado sus hallazgos en el interior de Alaska, concretamente en el campamento Shég’ Xdaltth’í’, que en lengua athabasca significa "ellos estaban allí", y que estuvo ocupado tres veces: hace 13.800, 13.000 y 12.700 años, y que durante esas ocupaciones ha dejado más de 80.000 piezas.

Entre ellas hay un yunque de piedra rodeado de huesos de bisonte machacados, un gran horno de tierra y unas puntas de piedra con forma de rombo que nunca antes de había visto en otros yacimientos de la zona de Alaska, pero sí en el lado ruso. O lo que es lo mismo, al otro lado del puente de Beringia.

Por qué importa. Beringia es una pieza clave en la historia de América y su evolución, pero su existencia sabemos poco simple y llanamente porque hay pocos yacimientos. De hecho, los escasos que hay se concentran en un área pequeña (de un tamaño ligeramente mayor que el estado de Maryland, explica la nota de la Universidad de Kansas).

Sin embargo, Shég’ Xdaltth’í es una auténtica joya: está bien conservado, hay viviendas, hornos y herramientas, lo que permite estudiar cómo se vivía allí entonces. Además, el equipo de investigación señala que hay rasgos que esos pobladores comparten con culturas del sur de Norteamérica, como el ocre rojo y los proyectiles de marfil, lo que sugiere que había un modo de vida común antes de la cultura Clovis.

Clovis no fue el principio. Durante buena parte del siglo XX se creyó que Clovis (entre el 11 250 y el 10 600 a. C) fue la cultura indígena más antigua del norte de América. Sin embargo, en la actualidad ya sabemos que no fue así: Cooper’s Ferry en Idaho, documenta la existencia de pobladores desde hace entre 16.560 y 15.280 años. Y Shég’ Xdaltth’í’ es unos ocho siglos anterior a Clovis.

La genética también da pistas: según la Universidad de Cambridge, el ADN de dos bebés de hace unos 11.500 años hallados en Alaska reveló a los "Antiguos Beringios", un linaje nativo americano que se separó muy pronto del resto.

Hasta el tuétano. Como detalla Kelly Graf en el comunicado de la Universidad de Kansas, el yunque apareció dentro de una vivienda, rodeado de huesos de bisonte hechos pedazos y de martillos de cuarzo y cuarcita. Su interpretación es que se rompían los huesos para extraer la médula y, probablemente obtener grasa. Todo ocurría junto a un horno de tierra de buen tamaño. Los restos incluyen una vivienda oval con hogar, un colgante de asta, posible ocre rojo y la mandíbula de un cánido, que podría indicar presencia de perros.





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Portada | Highlights from an early base camp in Beringia 13,800 years ago: Shég’ Xdaltth’í’ and the Late Pleistocene peopling of Alaska