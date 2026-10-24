Estaba cultivando pepinos cuando encontró una piedra rosa. Debajo había una escultura de Ramsés II de hace 3.200 años

Ponte en situación: imagínate que estás en tu huerto, azada en mano, con los menesteres habituales de la labor agrícola, como sacar unos pepinos o remover la tierra. En ese momento das con algo verdaderamente duro y acabas destapando los restos de una estatua colosal de un faraón. Suena a película, pero es real: le pasó a un agricultor egipcio llamado Khaled el-Shahat, que avisó al Ministerio de Turismo y Antigüedades del país para que iniciaran la investigación. Como curiosidad, según Youm7, citado por Yahoo, cultivaba pepinos en un invernadero.

El hallazgo. El terreno de Khaled el-Shahat está en Behbeit El Hagar, una aldea del Delta del Nilo, a unos 130 kilómetros al norte de El Cairo, conocida por las ruinas de un gran templo de Isis, como detalla Smithsonian Magazine. Lo que el agricultor encontró fue un bloque de piedra rosa cubierto de jeroglíficos.

Tras el aviso, la excavación de rescate sacó a la luz los restos de dos enormes estatuas. La primera es una cabeza de Ramsés II de 1,6 metros. También apareció buena parte de una segunda estatua real, de unos 2,4 metros. Junto a ella estaba el bloque de granito rosa que lo destapó todo, de más de un metro de largo y con dos inscripciones que nombran a Ramsés II como "rey del Alto y Bajo Egipto" e "hijo de Ra". Las excavaciones continuan.

Probablemente las dos sean de Ramsés II. La cabeza de Ramsés II lleva la doble corona, que simboliza la unión del Alto y el Bajo Egipto, y del fragmento del pilar dorsal encontrado se conserva la parte alta con el nombre de Horus del rey. De la segunda figura no se han hallado de momento ni las piernas ni la base. Eso sí, conserva bien los rasgos faciales y lleva el tocado nemes, aunque dañado en su parte alta. La primera estatua se identifica por esa inscripción. La segunda, en cambio, se atribuye a Ramsés II por el parecido de su rostro con la primera, así que su identificación aún no está confirmada.

Que hacían esas estatuas allí. Ramsés II reinó durante 66 años, entre 1279 y 1213 a. C., y controló un imperio que llegaba hasta la actual Siria. Fue el faraón que más monumentos y estatuas levantó, como recuerda el Smithsonian. Por eso a lo largo de los años, los arqueólogos se han topado con su imagen por todo el país, desde Abu Simbel hasta el Delta.

Sin embargo, el templo de Isis de Behbeit el-Hagar es mucho más tardío. Sus cimientos datan del reinado de Nectanebo II (360-342 a. C.) y lo completaron Ptolomeo II y III, según un artículo de Emam sobre el yacimiento. Se derrumbó antes de principios del siglo III d. C., posiblemente por un terremoto. Esto deja una pregunta en el aire: ¿entonces cómo llegaron las estatuas hasta donde aparecieron?

Por qué importa. Habida cuenta del tamaño de la cabeza, el Ministerio calcula que la estatua completa, base incluida, habría medido unos 8,5 metros. Esto encaja con lo que ya sospechaban los expertos: Ramses II mandó acometer obras importantes allí.

De hecho, en 2017 los egiptólogos Mahmoud Emam de la Universidad de El Cairo, y Ehab Abd el-Zaher describieron dos fragmentos con el nombre de Ramsés II aparecidos en obras de infraestructura junto al templo. Propusieron que en ese lugar hubo un edificio anterior, de la época de Ramsés II o incluso más antiguo. Emam, que no participó en esta excavación, recuerda a Live Science que él y sus colegas recomendaron entonces investigar más el yacimiento.

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