G-LAB Keyz Elite 300 GRG, análisis: un teclado mecánico inalámbrico y muy completo para quien quiere jugar y trabajar sin gastarse una fortuna

Hay todo un abanico de opciones si nos adentramos en el mundo de los teclados mecánicos. Y lo bueno es que tampoco hace falta gastarse un dineral para tener algo medio decente con lo que tirar. Tenemos muchas opciones en el mercado, pero si tienes un presupuesto ajustado y quieres un teclado que suene y funcione “como los de verdad”, siempre acabo recomendando modelos que cumplen con lo que prometen de manera sencilla y no se las gastan con florituras ni funciones a medio cocer.

En este aspecto, el G-LAB Keyz Elite 300 GRG tiene mucho que decir, adoptando un enfoque modesto que te va a hacer el apaño en el 99% de las ocasiones. La versión que hemos analizado se trata de un teclado compacto formato 75% TKL, con conectividad inalámbrica, interruptores (switches) prelubricados y una estructura de tipo junta.

Lo he estado usando durante estas últimas semanas para escribir y para jugar, y abajo te dejo mi experiencia con todo lo que hace bien y en qué se queda corto.

✅ Cómpralo si...

Quieres un teclado mecánico sencillo y compacto que no cueste una fortuna.

Te mueves entre un PC, un portátil y una consola, y quieres cambiar de conexión fácilmente.

Prefieres un teclado silencioso que sea cómodo para largas sesiones de trabajo y aun así sea lo suficientemente bueno para jugar de forma casual.

❌No lo compres si...

Juegas a títulos competitivos y quieres funciones avanzadas que personalicen al milímetro cada tecla. Este teclado no las tiene.

Quieres una construcción más premium con metal o acabados de gama alta. Este es 100% plástico.

Lo esencial en 30 segundos

El Keyz Elite 300 GRG es un teclado mecánico inalámbrico y compacto con una distribución del 75 %. Esto significa que mantiene las teclas de flecha y la fila de funciones, pero prescinde del teclado numérico, por lo que tu ratón gana más espacio.

Se conecta de tres formas, ya sea mediante un receptor de 2,4 GHz, Bluetooth o cable USB-C. Viene con switches lineales prelubricados y con posibilidad de intercambiarlos cómodamente. Las teclas son de PBT de doble inyección, cuenta con una tasa de sondeo (polling rate) de hasta 1.000 Hz a baja latencia y es además full NKRO, lo que significa que puede reconocer todas las teclas pulsadas a la vez.

Junto a ello incluye de serie un dial multimedia y 12 funciones de acceso directo. Además, el fabricante indica una autonomía de hasta 80 horas con una batería de 4.000 mAh. Por todo ello, vemos que el teclado cuenta con una muy buena base, así que ahora te cuento qué tal con él.

Nuestra experiencia con el G-LAB Keyz Elite 300 GRG

Una construcción sencilla y sólida. El chasis es totalmente de plástico y no intenta ocultarlo. No hay acabados llamativos y se siente firme, aunque con cierta flexibilidad cuando lo forzamos un poco desde los lados. La estructura de junta, que aísla la placa de la carcasa a través de cinco capas, hace que escribir se sienta más suave y menos áspero que en un teclado convencional. Y sinceramente, a este precio prefiero un plástico bien construido a modelo que imite el tacto del metal y que quede algo más cutre.

Silencioso. Nada más me puse con él pude advertir que el teclado era bastante silencioso. Pero del tipo de silencioso que te da gusto tocar, sin traqueteo ni eco metálico que a veces encontramos en algunos teclados mecánicos baratos. La lubricación de fábrica y las capas de amortiguación funcionan bien juntas. Así que si compartes habitación, trabajas hasta tarde o atiendes llamadas en tu escritorio, lo agradecerás.

Cumple tanto para escribir como para jugar. El Keyz Elite 300 se sitúa en un término medio. Sus interruptores lineales se adaptan bien a los juegos, ya que no hay un bache táctil que moleste en pulsaciones rápidas. La sensación de suavidad también hace que las largas sesiones con él sean cómodas. Recuerdo que cuenta con un polling rate de 1.000 Hz (el número de veces que revisa y envía información al PC por segundo) y no hay ghosting (cuando pulsamos varias teclas a la vez y el PC, o las ignora, o envía solo una pulsación), así que para la mayoría de mortales es más que suficiente.

Personalmente soy muy fan de los diseños compactos. No solo por estética, sino porque también resultan cómodos, ya que los brazos se mantienen más cerca y el ratón tiene más espacio.

Conéctalo prácticamente a cualquier cosa. Tiene triple conectividad. Cuenta con un receptor USB de 2,4 GHz para que el teclado funcione con la menor latencia posible de forma inalámbrica (genial para cuando jugamos), y conexión bluetooth, por si simplemente quieres usarlo en cualquier aparato sin necesidad de conectar nada. Luego está el cable USB-C, por si se te acaba la batería o prefieres tenerlo enchufado siempre para la menor latencia posible. Así a bote pronto puedes usar el teclado en ordenadores, tablets, móviles, Xbox, PS4 y PS5.

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Autonomía más que suficiente. En más de dos semanas de uso intensivo y con la iluminación encendida en todo momento, aún no lo he tenido que cargar, así que eso te puede dar pistas de lo que nos puede durar la batería. Evidentemente todo dependerá de nuestro uso, si usamos la iluminación RGB, los modos de conexión y demás, pero he de decir que la cifra orientativa de unas 80 horas del fabricante es más que justa.

Extras prácticos. Soy bastante fan de las ruedecitas en los teclados, y en este también encontramos una para controlar la multimedia, lo cual siempre resulta útil. Además, en la caja también incluye un extractor de teclas y algunos interruptores de repuesto, que siempre viene bien por si quieres experimentar y cambiarlos o se te han estropeado por alguna razón.

Además, cabe destacar que las teclas de PBT de doble inyección resisten el desgaste brillante que se ve en las teclas de ABS más baratas. Pero aquí G-LAB ha tirado por un enfoque más inteligente, pues los caracteres no están grabados en la parte superior de la tecla, sino que se encuentran en la parte de más abajo. De esta forma, como nuestros dedos nunca van a pasar por esa zona, las letras no se irán con el tiempo.

Software mejorable. Partiendo de la base de que bajarte el software para este teclado no es una tarea inmediata, ya que tienes que lidiar con la web francesa y el enlace tampoco está muy a mano, el programa deja que desear. Es decir, cumple sin más, pudiendo personalizar la iluminación, las macros y otras funciones, pero la interfaz se ve bastante desfasada. No es necesario instalar el software, ya que el teclado funciona directamente, pero si quieres poner la iluminación a tu gusto y demás, sí tendrás que hacerlo, así que te dejo aquí el enlace de descarga directamente para que no tengas que buscarlo.

Donde no compite. El teclado está a leguas de los modelos más avanzados para jugar, pero tampoco se propone satisfacer esa meta. Tal y como contábamos al principio, si juegas a títulos competitivos y quieres exprimir cada milisegundo de tu teclado, con funciones como Rapid Trigger o Rapid Tap, este no es el indicado. Carece de la actuación ajustable y otras funciones similares que podemos encontrar en teclados con interruptores magnéticos.

Ficha técnica del G-LAB Keyz Elite 300 GRG

Keyz Elite 300 GRG tipo de conexión Triple modo: 2.4 GHz / Bluetooth / Con cable Switches Mecánicos lineales prelubricados, hot-swappable Estructura Gasket 5 capas Teclas PBT doble inyección Tasa de refresco 1000 Hz Anti-Ghosting 100% NKRO Atajos multimedia 12 atajos + rueda de control multimedia Retroiluminación RGB personalizable (teclas + laterales) Software The G-LAB, personalización de macros e iluminación RGB Autonomía Batería 4000 mAh, hasta 80h de uso (según fabricante) Peso 1,1 kg Compatibilidad Windows & Mac/XBOX/PS4/PS5/ precio 89,99 euros

G-LAB Keyz Elite 300 GRG, la opinión de Xataka

El Keyz Elite 300 GRG no intenta reinventar nada, y esa es su mayor virtud. Por unos 89,99 euros, según la web del fabricante, tienes un teclado compacto, silencioso, bien construido, con tres modos de conexión, interruptores fácilmente intercambiables y teclas de PBT de calidad. Es fácil de usar y fácil de que te guste.

Sus límites son claros. Su construcción es puro plástico y se nota, a pesar de que no de la impresión de cutrear, y a su software bien le pueden dar una vuelta. También está el hecho de que el teclado no está pensado para los jugadores de títulos competitivos que busquen personalizar al milímetro cada tecla, pero tampoco es un producto que busque alcanzar ese público. Eso sí, si hablamos de un teclado mecánico sencillo, muy equilibrado y apto para bolsillos más o menos ajustados, comete pocos errores.

¿Te lo recomiendo?

Sí, si quieres un teclado compacto, silencioso y versátil que sirva tanto para trabajar como para jugar de forma casual, y no quieres gastar de más. Cuenta con una amplia compatibilidad de dispositivos y de modos de conexión, con teclas de calidad e iluminación ajustable. Si juegas a juegos competitivos y quieres funciones avanzadas que modifiquen el comportamiento de cada tecla, o si esperas una construcción premium y un software refinado, no creo que te acabe convenciendo. Para todo lo demás, chapó.

Imágenes | Xataka

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