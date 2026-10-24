Elon Musk contra Jeff Bezos: "Hasta los planes futuros de los rivales de SpaceX van por detrás de Starship"

2026 está siendo un gran año para SpaceX. Su cohete Starship ha alcanzado la órbita terrestre por primera vez cargado con 26 satélites para la nueva megaconstelación V3 de Starlink, su fusión con xAI disparó su valor económico, salió a Bolsa con muy buenos resultados, Starlink superó la marca de los 10.000 satélites en órbita… Incluso Tesla utilizó tecnología de SpaceX para crear un coche que puede propulsarse en el aire. La compañía de Elon Musk va viento en popa, con ingresos de 14.600 millones de dólares en el tercer trimestre de este año . Por eso, el CEO no ha dudado en sacar pecho en su red social X con una declaración que ataca directamente a sus principales competidores.

Las declaraciones. El sábado, 17 de octubre de 2026, un usuario de X llamado James Cat señaló que, incluso antes de que el gigante Starship se convierta en su cohete principal, SpaceX ya está empezando a aumentar mucho la distancia con sus principales competidores. A Elon Musk debió gustarle esta publicación, pues la compartió, añadiendo una frase de su propia cosecha: “Es cierto, incluso los planes FUTUROS de los competidores de SpaceX están detrás de Starship.”

Los competidores. Aunque no da nombres, posiblemente los competidores a los que hace referencia sean Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, y Rocket Lab. Y es que, si bien es cierto que ambas compañías han estado logrando grandes hitos en los últimos tiempos, 2026 no ha sido un año tan fructífero para ellas como para SpaceX.

Rocket Lab. Para seguir en la contienda, Rocket Lab debería lanzar cuanto antes su cohete reutilizable de tamaño medio, Neutron. Sin embargo, recientemente la propia empresa ha anunciado que dicho lanzamiento se retrasará hasta 2027 a causa de un defecto de fabricación en una pieza de fibra de carbono. Esto ha llevado a que la valoración de su empresa caiga miles de millones de dólares.

Blue Origin. Para Blue Origin, 2026 podría haber sido un gran año. Sin embargo, la explosión de su cohete New Glenn durante una prueba de encendido estático el pasado mes de mayo rompió todos sus planes. La plataforma de lanzamiento quedó destrozada, así que la compañía de Bezos ha tenido que reconstruirla. El Consejero Delegado de Blue Origin, Dave Limp, ha declarado en varias ocasiones que esperan lanzar el New Glenn antes de que finalice 2026. Sin embargo, la mayoría de expertos consideran que el estado de las obras en la plataforma de lanzamiento haría eso inviable, de modo que sería necesario posponer el lanzamiento hasta 2027.

Otros competidores. Con todo lo que hemos visto, está claro que los avances de SpaceX la separan cada vez más de las marcas de sus competidores estadounidenses. Sin embargo, no debemos olvidar que hay otras compañías en el resto del mundo que pretenden sumarse a la carrera. China ha tenido muy buenos avances recientemente, por lo que puede que la dominancia absoluta de la compañía de Elon Musk no esté tan clara. De momento lo está, pero habrá que ver lo que pasa en unos años. Al final, si el ganador está clarísimo, la carrera se hace aburrida para quienes la vemos desde fuera.

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