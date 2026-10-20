Los "palillos chinos" de SpaceX tendrán copia china: Deep Blue Aerospace los quiere para su cohete Nebula-2

La compañía china Deep Blue Aerospace acaba de anunciar que el tanque de propelente de acero inoxidable de 5 metros de diámetro de su cohete Nebula-2 ya ha salido de la línea de montaje. Es un tanque que bate un récord de tamaño dentro del sector privado espacial chino. Sin embargo, hay algo aún más llamativo que el propio tanque: el sistema de recuperación de Nebula-2. Y es que el objetivo de Deep Blue Aerospace no es otro que recuperar la primera etapa del cohete en pleno vuelo, usando unos palillos, similares al sistema Mechazilla de SpaceX. Hasta ahora, este hito solo ha sido logrado por la agencia de Elon Musk. Si lo consiguen, demostrarán que China se ha tomado muy en serio convertirse en un gigante más del sector aeroespacial.

Un cohete colosal. Nebula-2 tiene 11 motores Thunder-RS, con unos 12.446 kN de empuje al despegue, según Interesting Engineering. La segunda etapa lleva un único motor optimizado para el vacío. Todo esto le permitirá, si todo va bien, llevar cargas de hasta 25 toneladas a la órbita terrestre baja (LEO). Para abaratar los costes de producción, el cohete podrá reutilizarse más de 20 veces.

Mechazilla 2. El 13 de octubre de 2024, SpaceX hizo historia tras recuperar su cohete Super Heavy en el aire con ayuda de un sistema similar a unos palillos chinos, situado en una torre llamada Mechazilla. La compañía de Elon Musk ya era pionera en la reutilización de cohetes, pero normalmente lo hacían sobre patas en plataformas de aterrizaje, un sistema cuya fabricación y logística resulta mucho más cara. Por eso, lograr la captura del cohete en pleno vuelo fue toda una revolución. Ahora, Deep Blue Aerospace se ha planteado probar lo mismo con Nebula-2.

Antecedentes en China. En realidad, China ya ha probado con anterioridad la reutilización de cohetes. El pasado 10 de julio, se logró la recuperación de un cohete Long March-10B directamente sobre un sistema de red a bordo de un buque Otras compañías habían logrado recuperar sus cohetes, pero mediante amerizajes controlados por paracaídas. Directamente en tierra, solo lo habían logrado primero SpaceX y después Blue Origin. Pero China no tardó en alcanzarlos. El 19 de agosto, se recuperó el propulsor Zhuque-3 Y2 de LandSpace directamente en patas de aterrizaje. Ahora, China quiere ir más allá, emulando el sistema de palillos.

Más inspiraciones. Este sistema de reutilización de cohetes se quiere utilizar principalmente para aumentar la cadencia de lanzamiento de satélites para las dos principales megaconstelaciones chinas: Guowang y Qianfan. Ambas pretenden convertirse en competencia de Starlink, por lo que el objetivo de emular a SpaceX no se basa solo en las reutilizaciones.

Aún faltan las pruebas. Una vez que el tanque de propelente ha salido de la cadena de montaje, la compañía china ya está pensando en las primeras pruebas de propulsión de la segunda etapa, que podrían llevarse a cabo a finales de este mismo año. Si todo sale bien, China estará más cerca de imitar otro gran hito de SpaceX.

Imagen: Steve Jurvetson+ChatGPT

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