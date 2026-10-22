A SpaceX no le gusta que China le pise los talones, así que va a hacer lo que nadie ha hecho: recuperar y reutilizar las dos etapas de un cohete

Parece que a Elon Musk no le gusta sentir que alguien le pisa los talones. Hace tiempo que la compañía china Deep Blue Aerospace publicó su interés en recuperar un cohete mediante un sistema de torre con palillos, como Mechazilla. Ahora, además, ha anunciado que las primeras piezas del cohete están saliendo de la cadena de montaje y que todo va viento en popa. Ha sido el momento ideal para que SpaceX anuncie que intentará algo aún más difícil que lo que ya hizo en Mechazilla: recuperar las dos etapas de su cohete Starship mediante ese sistema.

Hasta ahora, ni SpaceX ni ninguna otra compañía espacial ha logrado recuperar y reutilizar un cohete completo. Por lo general, la primera etapa se recupera, se analiza y se prepara para un nuevo lanzamiento, pero la segunda se desecha. Es lo que quiere hacer la compañía china, de hecho. Eso abarata los costes, pero la recuperación total los abarataría aún más. Por eso, SpaceX está lista para comenzar las pruebas de una recuperación de la segunda etapa. Según ha explicado Elon Musk, el primer intento será en el vuelo 15 de Starship, durante el próximo mes de noviembre. Si no lo consiguen a la primera, habrá muchos intentos más.

Una misión complicada. Starship es el cohete más grande del mundo, con 122 metros de altura cuando se encuentra totalmente apilado. También es el más potente. Por eso, construir una segunda etapa cada vez que se quiera reutilizar es demasiado caro incluso para SpaceX. Para solucionarlo, pretenden recuperar la segunda etapa después de los lanzamientos, pero no es fácil, ya que esta viaja más alto, lejos y rápido que la primera. El sistema elegido será el de “palillos chinos” de la torre Mechazilla. De los 14 vuelos de prueba que se han realizado hasta el momento con Starship, se ha recuperado la primera etapa en 3. Llega el momento de ir a por el siguiente paso.

Del vuelo 14 al 15. El vuelo 14 de Starship tuvo lugar el 28 de septiembre y fue todo un éxito, ya que se consiguió por primera vez alcanzar la órbita y depositar su carga útil en ella. En este caso, la carga constaba de 26 satélites de Starlink V3, una nueva constelación en la que se espera colocar alrededor de 100.000 dispositivos. De momento no hay fecha para el vuelo 15, solo sabemos que está planeado que sea en noviembre. A Elon Musk le gustaría seguir con la racha de buenas noticias. De hecho, considera que hay al menos un 50%-60% de probabilidad de lograrlo.

Muchos más vuelos. El CEO de SpaceX ha asegurado que pretenden mantener una buena cadencia de lanzamientos en lo que queda de 2026 y que el ritmo se acelerará aún más en 2027. Siguen con su estrategia de lanzar, lanzar y lanzar, así que lo lógico es que en alguno de esos intentos se consiga la ansiada recuperación de la segunda etapa. Con cada intento fallido aprenderán de los errores, ya que su objetivo es atrapar la nave completa en cada lanzamiento del futuro. Así, sería más fácil lograr hazañas como la colonización de Marte.

Datos económicos. Además de este anuncio, SpaceX ha dado a conocer recientemente sus datos económicos durante el tercer trimestre de 2026. Ha sido una gran etapa financiera para la compañía, con ingresos de 14.600 millones de dólares, un 161% más que hace un año. Además, han obtenido un beneficio neto de 4.400 millones, frente a pérdidas de 1.100 millones en el mismo periodo de 2025. Eso sí, solo 1.800 millones vinieron de los lanzamientos y el resto del segmento espacial. La mayor parte procede de la conectividad de Starlink y los centros de datos de inteligencia artificial.

Imagen: SpaceX

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