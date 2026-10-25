Las mejores ofertas en tecnología y entretenimiento de MediaMarkt, hoy domingo 25 de octubre

Una semana más, MediaMarkt ha lanzado multitud de ofertas en tecnología y entretenimiento con chollos en consolas, televisores, monitores e incluso videojuegos. Por ello, en este artículo vamos a repasar las mejores ofertas que están disponibles durante todo el fin de semana.

Xiaomi TV S Mini LED por 499 euros, un televisor de 65 pulgadas con una buena relación calidad-precio.

por 499 euros, un televisor de 65 pulgadas con una buena relación calidad-precio. Nintendo Switch 2 por 499 euros, un pack que incluye consola, videojuego y suscripción a Switch Online.

por 499 euros, un pack que incluye consola, videojuego y suscripción a Switch Online. Samsung T7 por 51,99 euros, una tarjeta microSD de 256 GB.

por 51,99 euros, una tarjeta microSD de 256 GB. ' God of War Laufey ' por 64,99 euros en carrito, el próximo videojuego de la saga más barato.

' por 64,99 euros en carrito, el próximo videojuego de la saga más barato. Xiaomi G Pro por 274 euros, un monitor gaming con altura ajustable.

Xiaomi TV S Mini LED

MediaMarkt tiene de oferta el Xiaomi TV S Mini LED por 499 euros, un buen televisor que incorpora un panel de 65 pulgadas, tecnología Mini LED y compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos. Alcanza una tasa de refresco de 120 a través de software, viene con sistema operativo Google TV ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales.

Nintendo Switch 2

Nintendo ha lanzado un nuevo pack en su consola actual bastante atractivo. La Nintendo Switch 2 que ahora cuesta 499 euros en MediaMarkt incluye tanto el nuevo videojuego 'Nintendo Switch Sports Resort' como una suscripción a Switch Online de tres meses. El videojuego incluye 12 modalidades deportivas y permite jugar tanto online como offline.

Samsung T7

Si echas en falta un extra de almacenamiento y tu dispositivo es compatible, MediaMarkt tiene por 51,99 euros la Samsung T7. Se trata de una tarjeta microSD de 256 GB que ofrece velocidades de lectura de hasta 170 MB/s. Tiene clasificación U3, Clase 10 (V30) y, además, es resistente al agua, a temperaturas extremas, rayos X, campos magnéticos, caídas y desgaste.

God of War Laufey

'God of War Laufey' llegará el próximo 16 de febrero, pero ya está disponible para reservar en diferentes tiendas como MediaMarkt, que lo tiene por 64,99 euros al añadirlo al carrito. Se trata de la próxima aventura de la saga God of War, pero esta vez, en lugar de ponernos en la piel de Kratos, llevaremos a Laufey (Faye). Cabe destacar que se trata del videojuego en formato físico.

Xiaomi G Pro

Si lo que queremos es un buen monitor gaming que tenga un precio ajustado, MediaMarkt tiene el Xiaomi G Pro por un precio de 274 euros. Se trata de un monitor con resolución de 2560 x 1440 que cuenta con pantalla IPS de 27 pulgadas. Su tasa de refresco es de hasta 180 Hz, es compatible con VRR, incluye un soporte ajustable en altura y con rotación vertical y de inclinación y viene con dos puertos HDMI y un DisplayPort.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | MediaMarkt, Compradicción (cabecera), Xiaomi, Nintendo, Samsung, Sony

En Xataka | Mejores tarjetas SD para vídeo 4K (2026). Cuál comprar y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores monitores para trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados