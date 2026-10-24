En Aldi (por 14,99 euros) desde el miércoles 28 de octubre, la batería externa 2 en 1 con luz, panel solar y protección IP44

Como cada siete días, Aldi renovó el pasado lunes su folleto de novedades y ofertas con bajadas de precios en algunos productos y la llegada de otros tantos a sus tiendas físicas. Y entre estas últimas, una de las más interesantes es esta batería externa con carga solar, a la venta desde el miércoles 28 de octubre a un precio de 14,99 euros.

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Aldi no vende online, de modo que si queremos hacernos con ella tenemos que acudir a alguna de sus tiendas. Y tanto si no tenemos ninguna a mano como si preferimos comprar desde casa, Amazon vende una alternativa parecida que incluso mejora en capacidad a la de Aldi (26.800 mAh frente a 10.000 mAh): es el modelo más vendido de su categoría y cuesta 23,99 euros.

Una powerbank cargada de funciones y muy versátil

La batería externa de Aldi, esta Casalux disponible desde el próximo miércoles, no destaca tanto por su capacidad como por su versatilidad. Cuenta con 10.000 mAh, frente a unos 20.000 mAh mucho más equilibrados de muchas otras alternativas de precio similar (en cualquier caso, da para una carga completa del teléfono y un poco más). Pero sí ofrece unas funciones no demasiado comunes entre las powerbanks.

Viene con luz (con diferentes modos) y también con la posibilidad de cargarse con energía solar, gracias al panel fotovoltaico que incorpora. Lo que convierte a esta batería externa en un imprescindible si somos de pasar tiempo en la naturaleza, alejados de tomas de corriente. Porque, aunque la carga mediante dicho panel es mucho más lenta que a través de cable, puede sacarnos de más de un apuro si no tenemos más fuentes de energía a mano.

Y eso no es todo. También permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo y, junto a ella, se incluye un cable multi USB con diferentes conectores para varios tipos de dispositivos, con USB tipo C y microUSB, entre otros. Todo ello, además, con protección IP44 frente a partículas y agua. Indispensable para un uso seguro a la intemperie.

⚡ EN RESUMEN: powerbank solar 2 en 1 aldi ✅ LO MEJOR Muy versátil , perfecta para llevar encima durante rutas de senderismo o campings

, perfecta para llevar encima durante rutas de senderismo o campings Precio contenido para todo lo que ofrece: carga solar, luz y cable multiUSB ❌ LO PEOR Aldi no vende online y hay que acudir a sus tiendas a comprarla (desde el miércoles 28 de octubre)

y hay que acudir a sus tiendas a comprarla (desde el miércoles 28 de octubre) Sólo con 10.000 mAh que no es demasiada capacidad para varias cargas 💡 CÓMPRALA SI... pasas mucho tiempo lejos de tomas de corriente y necesitas una batería externa autónoma que puedas recargar con luz solar ⛔ NO LA COMPRES SI... cada cierto tiempo tienes un enchufe a mano. En ese caso, mejor invertir en powerbanks de mayor capacidad sin panel solar

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