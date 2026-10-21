El electrodoméstico 2 en 1 de Samsung que soluciona uno de los principales problemas en casa cuando llueve

Secar la ropa dentro de casa durante los días de lluvia o frío intenso suele convertirse en un quebradero de cabeza: tiende a acumular humedad en las habitaciones, tarda días en secarse y genera olores desagradables. Para olvidarte del tendedero sin necesidad de buscar hueco para dos electrodomésticos independientes, PcComponentes ha rebajado la lavadora-secadora Samsung WD90HG5U34BEEC, que ahora puedes llevarte por 570 euros.

Un electrodoméstico con varias tecnologías para cuidar la ropa

Esta lavadora-secadora de la gama inteligente de Samsung es la solución 2 en 1 perfecta para optimizar espacio y tiempo. Permite lavar y secar la colada en un único ciclo continuo sin tener que cambiar la ropa de tambor, garantizando prendas limpias y listas para guardar sin importar el tiempo que haga fuera.

Ofrece una capacidad de 9 kg para lavado y de 6 kg para secado, lo que la convierte en ideal para familias o lavar prendas de gran volumen como edredones o mantas. Además, cuenta con clasificación energética A en el ciclo de lavado, lo que asegura un consumo eléctrico optimizado en cada colada.

La tecnología EcoBubble permite que el detergente se convierta en burbujas para penetrar rápidamente en los tejidos y eliminar la suciedad incluso en agua fría. Asimismo, emite vapor desde la parte inferior del tambor para eliminar hasta el 99,99% de las bacterias y alérgenos en la ropa.

Se puede destacar también que cuenta con conectividad WiFi y SmartThings, por lo que podrás controlar y programar este electrodoméstico desde el móvil gracias a la app SmartThings de Samsung, la cual incluso te sugiere mejores programas de secado según el tipo de tejido.

⚡ EN RESUMEN: oferta para lavasecadora samsung WD90HG5U34BEEC hoy ✅ LO MEJOR Solución "2 en 1" en un solo espacio: permite lavar y secar la ropa de forma continua en el mismo tambor sin necesidad de cambiar manualmente las prendas de un electrodoméstico a otro ni instalar un tendedero en casa.

permite lavar y secar la ropa de forma continua en el mismo tambor sin necesidad de cambiar manualmente las prendas de un electrodoméstico a otro ni instalar un tendedero en casa. Programa rápido Super Speed: permite lavar cargas completas de hasta 5 kg de ropa en solo 39 minutos. ❌ LO PEOR Diferencia de capacidad entre lavado y secado... Permite lavar hasta 9 kg de ropa, pero la capacidad de secado continuo se reduce a 6 kg. Si llenas el tambor al máximo de lavado, tendrás que sacar parte de la ropa antes de iniciar la fase de secado.

Permite lavar hasta 9 kg de ropa, pero la capacidad de secado continuo se reduce a 6 kg. Si llenas el tambor al máximo de lavado, tendrás que sacar parte de la ropa antes de iniciar la fase de secado. Duración de los ciclos completos... Un programa continuo que lave y seque 6 kg de ropa en profundidad puede extenderse por encima de las 4 o 5 horas. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes poco espacio para colocar una secadora independiente al lado o encima de la lavadora. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas secar habitualmente cargas masivas de más de 6-8 kg continuos, un sistema de lavadora y secadora independientes de gran capacidad será mucho más ágil.

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Imágenes | Pexels y Samsung

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