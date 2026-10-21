El electrodoméstico 2 en 1 de Samsung que soluciona uno de los principales problemas en casa cuando llueve

Secar la ropa dentro de casa durante los días de lluvia o frío intenso suele convertirse en un quebradero de cabeza: tiende a acumular humedad en las habitaciones, tarda días en secarse y genera olores desagradables. Para olvidarte del tendedero sin necesidad de buscar hueco para dos electrodomésticos independientes, PcComponentes ha rebajado la lavadora-secadora Samsung WD90HG5U34BEEC, que ahora puedes llevarte por 570 euros.
Lavasecadora Samsung 9kg A/D WD90HG5U34BEEC con AI EcoBubble y vapor
Un electrodoméstico con varias tecnologías para cuidar la ropa
Esta lavadora-secadora de la gama inteligente de Samsung es la solución 2 en 1 perfecta para optimizar espacio y tiempo. Permite lavar y secar la colada en un único ciclo continuo sin tener que cambiar la ropa de tambor, garantizando prendas limpias y listas para guardar sin importar el tiempo que haga fuera.
Ofrece una capacidad de 9 kg para lavado y de 6 kg para secado, lo que la convierte en ideal para familias o lavar prendas de gran volumen como edredones o mantas. Además, cuenta con clasificación energética A en el ciclo de lavado, lo que asegura un consumo eléctrico optimizado en cada colada.
La tecnología EcoBubble permite que el detergente se convierta en burbujas para penetrar rápidamente en los tejidos y eliminar la suciedad incluso en agua fría. Asimismo, emite vapor desde la parte inferior del tambor para eliminar hasta el 99,99% de las bacterias y alérgenos en la ropa.
Se puede destacar también que cuenta con conectividad WiFi y SmartThings, por lo que podrás controlar y programar este electrodoméstico desde el móvil gracias a la app SmartThings de Samsung, la cual incluso te sugiere mejores programas de secado según el tipo de tejido.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para lavasecadora samsung WD90HG5U34BEEC hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes poco espacio para colocar una secadora independiente al lado o encima de la lavadora.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas secar habitualmente cargas masivas de más de 6-8 kg continuos, un sistema de lavadora y secadora independientes de gran capacidad será mucho más ágil.
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Imágenes | Pexels y Samsung
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