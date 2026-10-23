Ya puedes votar en las 30 categorías de los Premios Xataka Verisure 2026

Este año los Premios Xataka Verisure 2026 cuentan con un total de 30 categorías de diferentes productos tecnológicos, y vosotros, queridos xatakeros, tenéis el poder de elegir cuáles pasan o no a la gran final y, en consecuencia, también en quién puede ganar.
Si estáis en Madrid y queréis vivir con nosotros la gala del 17 de noviembre en la que daremos a conocer los ganadores, en breve os contamos cómo conseguir vuestra invitación gratuita. Y si no puedes acompañarnos presencialmente, no te preocupes, que la emitiremos en directo en streaming aquí mismo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio.
Pero, venga, vamos al lío. Os dejamos por aquí recopiladas todas las categorías para que nos ayudéis a elegir los mejores productos tecnológicos de 2026:
Índice de Contenidos (11)
- Vota en los Premios Xataka Verisure 2026
- Mejores móviles
- Mejor tablet y smartwatch
- Mejores ordenadores y accesorios
- Mejores televisores y dispositivos de sonido
- Mejores electrodomésticos y dispositivos en el hogar
- Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido
- Mejores herramientas de IA
- Mejor plataforma de streaming
- Esto es lo que nosotros valoramos en las categorías
- Cómo funcionan las votaciones
Vota en los Premios Xataka Verisure 2026
Cada categoría lleva asociada un formulario de votación diferente. Puedes votar en las categorías que quieres. Es gratis y, para asegurarnos de que el proceso sea seguro y con personas reales, necesitarás identificarte con un correo de Gmail o Google.
Recordamos que el plazo de votación es hasta el 29 de octubre a las 23:59h.
Aquí van todas las categorías:
Mejores móviles
Estos son todos los formularios de las cinco categorías de mejores móviles, y aquí va el enlace directo al formulario de cada categoría:
- Mejor móvil premium
- Mejor móvil de gama alta
- Mejor móvil calidad-precio
- Mejor móvil fotográfico
- Mejor móvil plegable
Mejor tablet y smartwatch
Formularios de estas dos categorías. Por aquí el enlace directo para votar en cada una:
Mejores ordenadores y accesorios
Estos son todos los formularios de las cinco categorías de mejores ordenadores y accesorios, y por aquí el formulario directo para cada una:
Mejores televisores y dispositivos de sonido
Estas son las cinco categorías dentro de mejores televisores y dispositivos de sonido, y aquí os dejamos el formulario para cada una de ellas:
- Mejor televisor innovador
- Mejor televisor de gama alta
- Mejor televisor calidad-precio
- Mejor altavoz
- Mejores auriculares
Mejores electrodomésticos y dispositivos en el hogar
Ampliamos el número de categorías dentro de electrodomésticos y dispositivos en el hogar a un total de seis. Por aquí el formulario para directo para cada una de ellas:
- Mejor robot aspirador y dispositivo de limpieza
- Mejor lavadora
- Mejor frigorífico
- Mejor freidora de aire
- Mejor router
- Mejor dispositivo de domótica
Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido
Estas son nuestras dos categorías de motor. Y aquí el formulario para cada una de ellas:
Mejores herramientas de IA
Era obvio que este año necesitábamos más categorías dentro de herramientas de IA. Por aquí los formularios para votar en cada una de ellas:
- Mejor chatbot o IA conversacional
- Mejor suite de productividad
- Mejor herramienta de generación de imágenes
- Mejor herramienta de generación de vídeos
Mejor plataforma de streaming
Y finalizamos con la categoría de mejor plataforma de streaming:
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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!
Esto es lo que nosotros valoramos en las categorías
Si necesitas ayuda para saber qué novedades o qué cosas interesantes ha habido en cada categoría, este año hemos preparado una cobertura previa que hemos llamado Camino a los Premios Xataka 2026:
Móviles:
- 2026 es el año en el que mejores móviles plegables Android hemos visto. La pregunta es qué pasará tras la llegada del iPhone Duo
- De qué hablamos en 2026 cuando hablamos de un móvil premium: esto es lo que están haciendo los fabricantes para que gastemos más
- Con la crisis de la RAM, la gran pregunta de los móviles en 2026 es si merece o no la pena comprarse un gama alta
- Tenemos que dar el premio a mejor móvil calidad-precio 2026. Posiblemente sea el año más complicado de la historia para hacerlo
- En 2026 todos los fabricantes tienen un móvil consagrado a la fotografía: estos son los más ambiciosos del año
Tablets y smartwatch:
- Dónde han quedado los tablets en 2026, probablemente el año más importante para los teléfonos plegables
Televisores, altavoces y auriculares:
- Nuestra tele de dentro de cinco años se está fraguando ya hoy, y este 2026 hemos visto muchos avances que queremos ya en nuestro salón
- En 2026 el rival a batir sigue siendo el OLED: estas son las tecnologías que quieren hacerle sombra
- Este año ha quedado claro: ya no hay que gastarse un pastizal para tener una tele brutal. Y China tiene mucho que ver
- Hace mucho tiempo que el buen altavoz no es solo el que se escucha bien. En 2026, esto es lo que más importa
- La cancelación de ruido es solo el mínimo esperable: esto es todo lo que los auriculares más avanzados ofrecen en 2026
Ordenadores y accesorios:
- Los portátiles convertibles llevan años siendo "los que prometen mucho" del sector. Este es el camino que están siguiendo en 2026
- 2026 nos ha traído varios prodigios técnicos en componentes de ordenador. También es el año en el que menos usuarios pueden permitírselos
- Las fronteras entre un monitor gaming y uno para trabajar cada vez están más difusas y eso son muy buenas noticias
Electrodomésticos y otros dispositivos en el hogar:
- Brazos, vapor con agua caliente... los robots aspiradores más avanzados de 2026 deberían dejar de llamarse solo "aspiradores"
- Las lavadoras y frigoríficos son en 2026 más inteligentes y sofisticados que nunca: su reto es convencerte de que merecen la pena
- Es 2026 y el boom de las freidoras de aire parece no tener techo: esto te estás perdiendo si compraste una airfryer al principio
- La revolución del hogar conectado solo es posible con routers que van más allá del WiFi 7: así están dando un salto en 2026
- Si me hubieras preguntado hace años sobre el mejor dispositivo de domótica, te habría dicho que un altavoz. En 2026 el cuento ha cambiado mucho
Coches:
- Un mercado patas arriba: cómo la entrada masiva de los coches híbridos chinos ha reconfigurado 2026
- Las ocho razones por las que el coche eléctrico se ha convertido en la compra más sensata en España en 2026
IA y plataformas VOD:
- Seguir el ritmo de la IA en 2026 es imposible: el reto de descubrir cuál es el mejor chatbot a día de hoy
- Nunca antes hemos tenido más herramientas IA para ser más productivos: lo difícil es encontrar la suite perfecta
- Todo lo que valoramos en pleno 2026 de una plataforma de streaming. Aparte del precio, claro
Cómo funcionan las votaciones
Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:
- Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría.
- Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido.
- Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.
En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.
¡Muchas gracias por tus votos!
Imagen | Xataka
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