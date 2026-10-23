Ya puedes votar en las 30 categorías de los Premios Xataka Verisure 2026

Este año los Premios Xataka Verisure 2026 cuentan con un total de 30 categorías de diferentes productos tecnológicos, y vosotros, queridos xatakeros, tenéis el poder de elegir cuáles pasan o no a la gran final y, en consecuencia, también en quién puede ganar.

Si estáis en Madrid y queréis vivir con nosotros la gala del 17 de noviembre en la que daremos a conocer los ganadores, en breve os contamos cómo conseguir vuestra invitación gratuita. Y si no puedes acompañarnos presencialmente, no te preocupes, que la emitiremos en directo en streaming aquí mismo.

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Pero, venga, vamos al lío. Os dejamos por aquí recopiladas todas las categorías para que nos ayudéis a elegir los mejores productos tecnológicos de 2026:

Vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Cada categoría lleva asociada un formulario de votación diferente. Puedes votar en las categorías que quieres. Es gratis y, para asegurarnos de que el proceso sea seguro y con personas reales, necesitarás identificarte con un correo de Gmail o Google.

Recordamos que el plazo de votación es hasta el 29 de octubre a las 23:59h.

Aquí van todas las categorías:

Mejores móviles

Estos son todos los formularios de las cinco categorías de mejores móviles, y aquí va el enlace directo al formulario de cada categoría:

Mejor tablet y smartwatch

Formularios de estas dos categorías. Por aquí el enlace directo para votar en cada una:

Mejores ordenadores y accesorios

Estos son todos los formularios de las cinco categorías de mejores ordenadores y accesorios, y por aquí el formulario directo para cada una:

Mejores televisores y dispositivos de sonido

Estas son las cinco categorías dentro de mejores televisores y dispositivos de sonido, y aquí os dejamos el formulario para cada una de ellas:

Mejores electrodomésticos y dispositivos en el hogar

Ampliamos el número de categorías dentro de electrodomésticos y dispositivos en el hogar a un total de seis. Por aquí el formulario para directo para cada una de ellas:

Mejor coche eléctrico y mejor coche híbrido

Estas son nuestras dos categorías de motor. Y aquí el formulario para cada una de ellas:

Mejores herramientas de IA

Era obvio que este año necesitábamos más categorías dentro de herramientas de IA. Por aquí los formularios para votar en cada una de ellas:

Mejor plataforma de streaming

Y finalizamos con la categoría de mejor plataforma de streaming:

Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Esto es lo que nosotros valoramos en las categorías

Si necesitas ayuda para saber qué novedades o qué cosas interesantes ha habido en cada categoría, este año hemos preparado una cobertura previa que hemos llamado Camino a los Premios Xataka 2026:

Móviles:

Tablets y smartwatch:

Televisores, altavoces y auriculares:

Ordenadores y accesorios:

Electrodomésticos y otros dispositivos en el hogar:

Coches:

IA y plataformas VOD:

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

¡Muchas gracias por tus votos!

Imagen | Xataka







