Mejores móviles: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Seguimos con las votaciones de los Premios Xataka Verisure 2026. Y ahora llega el turno de una de las grandes protagonistas de Xataka: la telefonía móvil. Este año tenemos cinco categorías donde podéis elegir a vuestros favoritos. Desde los móviles que ofrecen la mejor relación calidad/precio hasta los plegables de última generación.

¿Qué móviles os han sorprendido más en 2026? ¿Cuáles merecen pasar a la final? Tenéis la oportunidad de elegir a los candidatos que competirán por los premios que entregaremos el próximo 17 de noviembre.

Podéis votar hasta el 29 de octubre a las 23:59h.

Candidatos a mejor móvil premium

Es la categoría por la que, seguramente, apostaríamos todos. Al menos hasta comprobar si el teléfono se escapa o no del presupuesto, porque los fabricantes están haciendo lo imposible para que gastemos más. Si tuvierais barra libre en la cuenta corriente, ¿qué móvil premium os llevaríais al bolsillo?

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A continuación tenéis a los diez candidatos:

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a mejor móvil de gama alta

No son tan caros como los de la categoría superior, pero tampoco tan baratos como para comprarse tres. Siguen siendo de lo mejor de cada casa, unos teléfonos que, sobre el papel, deberían aguantar lo que les echen durante unos cuantos años. ¿Qué móvil de gama alta elegiríais por encima de los demás? Este año es algo más complicado, la crisis de la memoria RAM está apretando fuerte.

De entre todos los móviles lanzados, estos son los candidatos a votación:

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Candidatos a mejor móvil calidad/precio

Esta es la categoría donde valoramos el dinero bien invertido, aquel con el que terminamos obteniendo más de lo que pagamos. Son los móviles con la mejor relación calidad/precio del año, aquellos que aguantan bien las recomendaciones. Y vosotros vais a elegir los finalistas.

Aquí va la lista de candidatos:

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Candidatos a mejor móvil fotográfico

Todos los móviles hacen fotos, pero solo unos pocos consiguen convertirse en la mejor cámara móvil del año. Es justo lo que buscamos, aquellos teléfonos que no solo disparan y sacan la imagen: deben tener un buen conjunto de sensores, de modos de cámara, necesitan comportarse a las mil maravillas grabando vídeo y, en definitiva, deben ser el compañero perfecto de los aficionados a la fotografía.

De todos los móviles de este año, hemos elegido los siguientes candidatos a mejor teléfono fotográfico:

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Candidatos a mejor móvil plegable

No son como los demás, llaman la atención al primer vistazo. Sí, quizá los móviles plegables no sean muy populares, pero poco a poco van recuperando terreno. Sobre todo porque han ido corrigiendo buena parte de sus inconvenientes: ya no son tan gruesos, han reducido la arruga y hasta tienen cámaras y baterías más que buenas.

¿Cuál es el mejor móvil plegable para vosotros? Estos son los candidatos por los que podéis votar:

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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026? Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka