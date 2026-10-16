Mejores televisores y dispositivos de sonido: vota en los Premios Xataka Verisure 2026

Seguimos con vuestras votaciones para elegir los productos finalistas de los Premios Xataka Verisure 2026.

Estos días estamos publicando los candidatos de todas las categorías, con su correspondiente formulario de votación. En este artículo os proponemos los aspirantes dentro de las categorías de televisores y dispositivos de sonido. Os recordamos que solo pasarán a la final los productos que más apoyo reciban de la audiencia.

Más adelante, vuestro voto se sumará al del jurado para decidir quiénes se llevan el premio. Los ganadores los revelaremos en nuestra gala el próximo 17 de noviembre.

Tenéis tiempo para votar hasta el 29 de octubre a las 23:59 h.

Candidatos a Mejor televisor innovador de 2026

Sabemos que las novedades de nuestra futura tele se están fraguando ya en alguna fábrica o laboratorio de I+D en estos momentos, y por eso en esta categoría queremos reconocer el Mejor televisor innovador de 2026. Estos son los candidatos:

Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con las cerraduras inteligentes de Verisure, disponibles como parte del sistema de alarma Verisure. Al margen de permitir abrir la puerta usando las llaves o desde el móvil, alertan ante cualquier intento de manipulación y transmiten la información a la unidad central de la compañía para generar un salto de alarma. Descubre la solución que mejor se ajusta a las necesidades de tu vivienda o negocio. Consejo ofrecido por la marca

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Nota: si quieres votar desde móvil y no se te ve bien el formulario, puedes votar desde aquí.

Candidatos a Mejor televisor de gama alta de 2026

El OLED sigue siendo el rival a batir en 2026 en televisores de gama alta, pero este 2026 le han salido unos competidores que dejan unos candidatos a Mejor televisor de gama que da gusto verlos:

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Candidatos a Mejor televisor calidad precio de 2026

Si algo ha quedado claro este 2026 es que ya no hace falta gastarse un pastizal para tener una tele muy buena. Y si no te lo crees, mira los candidatos a Mejor televisor calidad precio:

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Candidatos a Mejor altavoz de 2026

Hace años que el buen altavoz no es solo "el que se escucha bien", y en los candidatos a Mejor altavoz de 2026 queda claro que la potencia, la conectividad, la IA o el diseño son cada vez factores más importantes:

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Candidatos a Mejores auriculares de 2026

Hemos llegado a un punto en el que la cancelación de ruido es lo mínimo esperable en los auriculares más avanzados, aunque también está habiendo cambios en el factor forma con propuestas como los modelos tipo clip. Estos son los candidatos a Mejores auriculares de 2026:

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Para el sistema de votación usamos Formularios de Google, por lo que para poder enviar tu voto necesitas estar identificado en tu cuenta de Gmail (o Google) en el navegador, ya sea de escritorio o móvil, de manera que cada lector pueda emitir su voto. Xataka se reserva el derecho de eliminar los votos fraudulentos u organizados. ¡Gracias por participar!

Cómo funcionan las votaciones

Para elegir a los ganadores de los Premios Xataka Verisure 2026 seguimos la mecánica de ediciones anteriores, que está dividida en tres fases:

Votación del público: es en la que estamos ahora y en la que vosotros, con vuestros votos, elegís los candidatos que consideráis que deben pasar a la final en cada categoría. Votación del jurado: el jurado de Xataka y otros expertos en tecnología del sector votarán su favorito de entre los finalistas que habéis elegido. Elección de ganadores: los votos del jurado se combinan con los del público para elegir los ganadores, que anunciaremos el 17 de noviembre.

En general, los candidatos seleccionados son productos que han salido a la venta en 2026 o lo harán con fecha confirmada antes de fin de año. También incluimos los que el año pasado se quedaron fuera al anunciarse después de los Premios, que se celebraron el 20 de noviembre de 2025. Creemos que es la mejor solución: por desgracia, no es viable celebrar la gala el 31 de diciembre y siempre hemos querido que los Premios sirvan de apoyo para una época tan de compras y regalos como la que tenemos siempre a final de año.

Vota en otras categorías:

¿Quieres votar en otras categorías de los Premios Xataka Verisure 2026¿ Estas son en las que ya puedes hacerlo:

¡Muchas gracias!

Imagen | Xataka