La cancelación de ruido es solo el mínimo esperable: esto es todo lo que los auriculares más avanzados ofrecen en 2026

No hace tanto, unos auriculares podían elegirse respondiendo a unas pocas preguntas: qué formato nos resultaba más cómodo, cuánto queríamos gastar y, naturalmente, cómo sonaban. Durante años incluso hubo muchos usuarios que se limitaron a utilizar los EarPods incluidos con su iPhone, mientras otros daban el salto a modelos in-ear más cuidados o a una diadema de mayor nivel. Era una categoría mucho más fácil de leer para el consumidor general. En 2026 ya no lo es. El sonido sigue siendo fundamental, pero a su alrededor ha aparecido todo un conjunto de decisiones que ha cambiado por completo la manera de escoger.

La cancelación activa de ruido es un buen ejemplo de cuánto se ha movido esa frontera. Durante años fue uno de los argumentos que mejor separaban a los modelos más caros del resto, pero en 2026 ya encontramos propuestas como los Huawei FreeBuds Neo, de 129 euros, capaces de ofrecer un nivel de aislamiento sorprendentemente alto para su precio. Eso no significa que todos los ANC rindan igual: en la gama alta, modelos como los Sony WF-1000XM6 siguen afinando cómo detectan y reducen el ruido, con una experiencia más natural y adaptable. La diferencia es que incorporar esta tecnología ya no basta para destacar; ahora importa cómo funciona y qué más ofrece el auricular alrededor de ella.

Y resulta que ya no siempre queremos aislarnos

Pero no todos los fabricantes están intentando aislarnos cada vez mejor. Una de las tendencias que más terreno ha ganado es justo la contraria: los auriculares abiertos, especialmente los modelos tipo clip, dejan libre el canal auditivo para que podamos seguir escuchando lo que ocurre alrededor. No es únicamente una impresión: durante el segundo trimestre de 2026, los envíos mundiales de auriculares abiertos crecieron un 12% interanual, según Omdia. Los Huawei FreeClip 2 son un buen ejemplo de esta filosofía. En nuestra prueba, su comodidad fue precisamente uno de los puntos más destacados, hasta el punto de resultar fáciles de llevar durante muchas horas sin esa sensación de tener algo insertado en el oído. Aquí la competición cambia de terreno: ya no se trata de desconectarnos del entorno, sino de conseguir que podamos llevar los auriculares puestos durante más tiempo sin dejar de percibirlo.

El diseño tipo clip de los Huawei FreeClip 2 permite seguir escuchando lo que ocurre alrededor | Imagen: Xataka

Esa apertura, sin embargo, no tiene por qué ser permanente. Hay momentos en los que queremos seguir pendientes del entorno y otros en los que preferimos aislarnos, y algunos fabricantes están empezando a diseñar alrededor de esa alternancia. Los Soundcore AeroFit 2 Pro son un buen ejemplo: permiten modificar la posición de los auriculares para acercarlos más al oído y activar cancelación de ruido, aunque esta sigue teniendo las limitaciones propias de un diseño que no sella por completo el canal auditivo.

Del dispositivo funcional al objeto que llevamos puesto

El diseño también se ha convertido en otra forma de competir. Lo hemos visto con los Sony 1000X THE COLLEXION que ha analizado nuestro compañero Jose García, una familia que se sitúa por encima de las propuestas convencionales de la marca y pone el foco en materiales, acabados, comodidad y calidad sonora premium. La idea no consiste únicamente en ofrecer mejores prestaciones, sino en elevar también la percepción del producto y convertir los auriculares en un objeto que queremos llevar y mostrar. En una categoría donde las diferencias técnicas son cada vez más difíciles de explicar en una ficha, la experiencia física, el aspecto y la sensación de producto ganan peso como argumentos propios.

Sony ha llevado el diseño y la sensación de lujo a otro nivel con los 1000X THE COLLEXION | Imagen: Xataka

Hasta dormir se ha convertido en un terreno específico de competición. Los DUVA ONE, presentados en IFA 2026 y con llegada comercial prevista para octubre, han sido diseñados partiendo de un problema muy concreto: la presión que puede ejercer un auricular cuando dormimos de lado. De ahí salen sus 3,3 gramos por unidad y un perfil de unos 9,9 milímetros, pero Fitnexa también ha añadido sensores PPG y de movimiento capaces, según la marca, de registrar frecuencia cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), además de estimar las fases del sueño. Es un buen ejemplo de hasta dónde se ha fragmentado la categoría: algunos modelos ya no intentan servir para todo, sino resolver especialmente bien un momento determinado del día.

Los DUVA ONE están diseñados específicamente para dormir, con un perfil reducido pensado para minimizar la presión sobre la oreja | Imagen: Fitnex

La salud es otro terreno en el que los auriculares empiezan a asumir funciones que antes buscábamos en otros dispositivos. Los AirPods Pro 3, presentados por Apple en 2025, muestran bien otra dirección que ya está presente en el mercado: incorporan un sensor que permite medir la frecuencia cardiaca durante los entrenamientos y enviar esos datos a las aplicaciones Fitness y Salud del iPhone. La compañía también ha extendido a sus AirPods Pro funciones específicamente orientadas a la salud auditiva, como una prueba de audición y, en determinados países, la posibilidad de utilizarlos como audífono. Este último punto muestra también uno de los límites de la tendencia: en España esa función todavía no está disponible por restricciones regulatorias.

Cuando escuchar música deja de ser suficiente

Hay funciones que directamente están cambiando para qué podemos utilizar unos auriculares. Los Soundcore Liberty 5 Pro Max que probó nuestro compañero Antonio Vallejo permiten iniciar desde el propio estuche la grabación de una conversación presencial y apoyarse después en la aplicación para transcribirla, resumirla y extraer tareas, además de ofrecer traducción en tiempo real. El salto resulta todavía más evidente con los iFlyTek AI Translation AirBuds que Jose llevó a China: mientras tuvieron conexión, fueron capaces de recoger conversaciones en chino e interpretarlas al español directamente en sus oídos. Cuando Internet falló, también lo hizo la traducción. No están disponibles oficialmente en España, pero son quizá uno de los mejores ejemplos de dónde estamos en 2026.

Los Soundcore Liberty 5 Pro Max añaden funciones de IA para grabar, transcribir, resumir y traducir conversaciones | Imagen: Xataka

Todo esto introduce una variable que hace unos años tenía bastante menos peso al elegir auriculares: el ecosistema. En una de nuestras pruebas con los Samsung Galaxy Buds4 Pro comprobamos que son compatibles con Android y iOS, pero mucho más completos cuando se conectan a un dispositivo de la propia compañía. Ahí aparecen funciones de Galaxy AI, el códec Samsung Seamless Codec y hasta la conexión multipunto entre equipos de la marca; en un iPhone, en cambio, funcionan básicamente como unos auriculares Bluetooth convencionales. Apple sigue una lógica similar: prestaciones como la Traducción en Tiempo Real de los AirPods necesitan un iPhone compatible con Apple Intelligence.

Todo esto nos deja ante unos Premios Xataka 2026 especialmente interesantes para esta categoría. Los candidatos de este año ya no intentan ganar exactamente la misma carrera: unos quieren aislarnos mejor, otros acompañarnos durante horas sin molestar y algunos exploran formatos y funciones que hace unos años apenas asociábamos con unos auriculares. A su alrededor, productos de generaciones inmediatamente anteriores también muestran hacia dónde se está moviendo el sector. Por supuesto que seguiremos preguntándonos cómo suenan, pero la respuesta ya no será suficiente por sí sola. Este año, para entender cuáles son realmente los mejores, habrá que mirar también todo lo que son capaces de hacer cuando dejamos de escuchar música.

🏆 Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

¿Qué dispositivo crees que debería llevarse el premio en mejores auriculares? Déjanos tu candidato en comentarios, comparte este artículo si te ha gustado y estate atento: pronto anunciaremos las votaciones oficiales, además de la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

Imagen de Portada | Xataka

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