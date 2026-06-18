Ya es oficial: Google abre las reservas de su Home Speaker, un altavoz con Gemini que no es especialmente barato

Google por fin ha anunciado la llegada de su próximo altavoz inteligente, el denominado Google Home Speaker. Ya se puede reservar en la tienda oficial, y mucho ojo porque no es especialmente barato, sobre todo si tenemos en cuenta el precio al que se lanzó el Nest Mini. Se puede reservar en la tienda oficial por 119,99 euros.

Google Home Speaker PVP en Google — 119,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un altavoz con Gemini

Los asistentes de voz están cambiando. Hace poco Amazon presentó Alexa+, un asistente de voz mejorado que permitía tener una mejor interacción en tiempo real. Ahora, Google ha hecho un movimiento similar con el Home Sepaker que cuenta con Gemini.

Lo interesante de este nuevo altavoz de Google es que ya no debemos aprendernos los comandos exactos para interactuar con él, ya que es capaz de entender mejor lo que decimos y qué es lo que queremos.

Además, también tiene en cuenta el lugar donde está situado, algo bastante interesante para tener una mayor precisión a la hora de controlar los dispositivos que tenga cerca. Un buen ejemplo lo tenemos en los enchufes inteligentes; si le decimos que los apague, podrá tener en cuenta que nos referimos a los de esa misma habitación.

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A nivel de diseño también notamos bastantes cambios. El altavoz es más grande que el Nest Mini y mantiene el diseño minimalista que veíamos en este mismo altavoz, por lo que podrá integrarse muy bien con la decoración de la casa.

Como vemos en otros altavoces, cada vez que interactuemos con el Google Home Speaker podremos saber que nos está escuchando porque se iluminará una luz LED situada en la parte inferior (parecido a los Echo Dot).

Además, también hay mejoras en la calidad de sonido. Con el nuevo diseño, Google promete que su altavoz puede reproducir audio envolvente en 360 grados para así tener una experiencia más uniforme.

Por último, cabe mencionar que, pese a no ser necesarias, hay disponibles dos suscripciones que añaden varias funciones:

Standard (10 euros al mes o 100 euros al año), que añade Gemini Live y Ayúdame a crear.

(10 euros al mes o 100 euros al año), que añade Gemini Live y Ayúdame a crear. Advanced (18 euros al mes o 180 euros al año), que añade las funciones de la suscripción Standard y Búsqueda en el historial de vídeo y resúmenes diarios.

Además, Google ahora mismo regala seis meses de Google Home Premium si se reserva desde la tienda oficial.

⚡ EN RESUMEN: Google Home Speaker ✅ LO MEJOR Gemini : Al contar con Gemini, no necesitaremos aprendernos comandos exactos para interactuar con los dispositivos conectados.

: Al contar con Gemini, no necesitaremos aprendernos comandos exactos para interactuar con los dispositivos conectados. Su sonido envolvente, que ofrece una mejor experiencia. ❌ LO PEOR Las suscripciones: si no pagas mes a mes o de forma anual, no podrás acceder a algunas funciones. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres crear un ecosistema inteligente alejado de Alexa, con el altavoz de Google como el centro de la domótica. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tus dispositivos son compatibles únicamente con Alexa. En ese caso, es más aconsejable apostar por algún Amazon Echo.

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Imágenes | Google

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