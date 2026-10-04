Nuestra tele de dentro de cinco años se está fraguando ya hoy, y este 2026 hemos visto muchos avances que queremos ya en nuestro salón

Mirar el mercado de televisores y fijarnos solo en la batalla por el brillo máximo o los colores más puros no es ni de lejos lo más interesante que está pasando ahora mismo en el sector. Aprovechando los Premios Xataka, que ya mismo los volvemos a tener por aquí, hemos decidido hacerle un repaso a todas esas tendencias y nuevas tecnologías que están llegando a las reinas del salón y que están cambiando poco a poco la forma en la que interactuamos con ellas.

En 2026, esta tenemos el interesante planteamiento de la exposición del brillo y del color de la mano de la tecnología RGB Mini LED, pero también ha habido sitio para ahondar en modelos (casi) inalámbricos, pantallas enrollables, la llegada de la IA generativa a las interfaces de nuestras teles y mucho más. Así que bajo estas líneas te contamos lo más destacado de este año en innovación.

RGB Mini LED: la gran historia de este año

La mayoría de los televisores LCD iluminan su imagen con LED blancos o azules y luego utilizan filtros o puntos cuánticos para crear el color. Las retroiluminaciones RGB utilizan LED independientes rojos, verdes y azules detrás de la pantalla, lo que proporciona un color más puro y una gama más amplia. Cada gran marca tiene ahora su propio nombre para esta idea, incluidos los Micro RGB de Samsung (nada de micro, solo mini, a pesar del nombre), RGB evo de Hisense, Micro RGB de LG y Mini RGB de TCL.

Samsung R95H

Samsung hizo una declaración contundente con su R95H en tamaños de 65 a 85 pulgadas, siendo el primer televisor RGB Mini LED de la marca. Nuestro compañero José García pudo exprimir todas sus capacidades, indicando una experiencia sobresaliente en todos los aspectos. Esto pone en una encrucijada a la tecnología QD-OLED de Samsung, y a la tecnología OLED en general, pues debido a la naturaleza de su retroiluminación y a cómo se gestiona en cada escena, tiene lo mejor de los dos mundos: el brillo de un LCD y el contraste y color de un OLED.

Sony llegó más tarde con su propia versión, llamada True RGB, en los Bravia 9 II y Bravia 7 II. En su análisis, nuestro experto Rubén Andrés pudo exprimir todas sus capacidades del Bravia 9 II, destacando su profundidad de color y la pureza de los negros a pesar de que no se trata de un televisor OLED. La marca lo presenta como el resultado de una larga trayectoria de trabajo y todo indica que Sony seguirá ampliando su enfoque en esta tecnología para su gama más premium de televisores.

Bravia 9 II

TCL ha tomado un camino similar con sus RM9L y RM7L, que también hemos podido cubrir en esta casa, aunque la marca toma el modelo X11L con tecnología SQD Mini-LED como su buque insignia, sobre todo porque además de sus hasta 20.000 zonas de atenuación local y 10.000 nits de brillo pico, cuenta con tamaños de hasta 98 pulgadas. Además, TCL sostiene que este diseño evita la diafonía de color que pueden sufrir las retroiluminaciones RGB, quizás un punto débil de esta novedosa tecnología que la propia marca ha intentado minimizar con microlentes y su propio algoritmo de control.

Hisense también se ha adentrado en la tecnología RGB, aunque la lleva a a un terreno más asequible. Y es que podemos ver todo un rango de tamaños que van desde las 55 pulgadas a las 116 en sus gamas UR8, UR9 y UX de este año. En el extremo opuesto, la marca también mostró en el CES su MicroLED 163MX de 163 pulgadas, que añade un cuarto color, el amarillo, a los habituales rojo, verde y azul.

El televisor inalámbrico por fin es una realidad, aunque con algunos matices

LG recuperó su Wallpaper TV, el OLED evo W6. Durante el CES la compañía mostraba un modelo tan fino como un lápiz, y con conectividad inalámbrica que hace poco pudimos probar. Su brillo proviene de lo que LG llama Hyper Radiant Color y Brightness Booster Ultra, que, según la empresa, lo hacen hasta 3,9 veces más brillante que el OLED convencional.

LG OLED evo W6

La parte inalámbrica funciona a través del Zero Connect Box. Esto hace que todos tus dispositivos se puedan conectar a una caja independiente del televisor, que envía vídeo y audio a la pantalla para que la tele pueda colgarse en la pared prácticamente sin cables. Aunque claro, la parte “inalámbrica” se refiere al enlace entre la caja y la tele, pues la Smart TV sigue necesitando alimentación eléctrica. Pero bueno, si priorizas el diseño minimalista ante todo, esta solución te permite tener un setup bastante limpio de cables sin hacer agujeros o tirar de soluciones alternativas.

Samsung también avanza en la misma dirección con su caja Wireless One Connect que se ofrece en su televisor The Frame Pro y el nuevo buque insignia OLED S95H. De hecho, The Frame Pro es la propuesta más atractiva en cuanto a precio, ya que parte de los 1.249 euros en su versión de 55 pulgadas con el Wireless One Connect incluido.

La IA generativa aterriza a los sistemas operativos de nuestros televisores

Las Smart TV han contado con búsqueda por voz durante años. Y ahora con la explosión de la IA generativa, esta tecnología llega a las interfaces de nuestras teles. La propuesta de Google igual es la más avanzada en este aspecto, ya que en las versiones más actualizadas de Google TV ha integrado a Gemini, su asistente de IA generativa. Este asistente hace que sus respuestas vengan acompañadas de imágenes, vídeos y actualizaciones importantes para el usuario. En un futuro la idea es que la IA pueda ayudarnos a configurar cualquier parámetro de nuestro televisor de forma automatizada con tan solo pedírselo y, básicamente, interactuar con la tele de maneras más cómodas y rápidas.

Gemini en Google TV

En abril, Google añadió además herramientas de creación con Nano Banana para imágenes y Veo para vídeo, llegando primero a los televisores TCL con Google TV habilitados para Gemini en EEUU. Desde entonces, TCL ha comenzado el despliegue de Gemini en varias series de 2026, incluida la X11L. El problema es que en España aún hay funciones de las que no contamos, como el análisis en detalle, resúmenes de noticias o eventos deportivos, y la propia generación de imágenes y vídeos. Lo máximo en este punto que podemos hacer es generar imágenes con IA (limitadas a una selección de categorías) para colocarlas de salvapantallas.

Samsung adopta un enfoque multiasistente. Su Vision AI Companion reúne a Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot. Propuesta muy similar la de LG, aunque en este caso webOS utiliza la ayuda de Gemini. Ambas firmas necesitarán de momento la ayuda de Microsoft y Google para desplegar sus herramientas de IA, pues de momento no disponen de alternativas propias tan punteras.

Transparentes y enrollables: aún hay que esperar

LG OLED T

Estos modelos, de momento, siguen sin salir del CES o del entorno comercial. Así que si esperabas alguna innovación técnica en este sentido para 2026, mucho me temo que la respuesta sigue siendo: espera. El OLED T transparente de LG se puso a la venta a un precio completamente desorbitado y obsceno. Más de lo mismo con el OLED R enrollable de la marca que se lanzó allá por 2021 por unos 100.000 euros. Xiaomi también cuenta con un modelo transparente, aunque pasó a ser más un experimento que una realidad comercial.

Este año Samsung mostró también un Micro LED transparente en el CES, una jugada que la marca repite año tras año en grandes ferias tecnológicas, aunque de momento no hay planes de precio ni de lanzamiento para el público masivo. Estos conceptos de pantallas enrollables son visibles también en ordenadores, como el Lenovo Project Swan que pudimos probar durante el IFA hace unas semanas. Siguen siendo objetos de exposición, pero desde luego siguen sorprendiendo.

LG OLED R

Sigue con nosotros el Camino a los Premios Xataka 2026

En noviembre celebraremos en Madrid la gala presencial de los Premios Xataka 2026, donde reconocemos los mejores dispositivos tecnológicos del año. Una de las categorías, el Premio de la Comunidad, la decidís solo vosotros.

Este es solo uno de los artículos con los que estamos repasando el estado de cada categoría antes de la gala. Puedes ver todos los artículos de la serie aquí.

¿Qué Smart TV crees que debe ganar en la categoría de mejor televisor innovador? Déjanos tu candidato en comentarios, comparte este artículo si te ha gustado y estate atento: pronto anunciaremos las votaciones oficiales, además de la fecha, lugar y cómo conseguir entradas.

En Xataka | Este año ha quedado claro: ya no hay que gastarse un pastizal para tener una tele brutal. Y China tiene mucho que ver