LG SIGNATURE OLED T, primeras impresiones: una tele transparente de 50.000 euros que rompe las reglas porque puede

Como cada año, LG ha presentado su nueva gama de televisores. Vimos los OLED G5 y C5 (este último ya lo hemos analizado en Xataka) y también algunas novedades en software, como un chatbot integrado en webOS y la promesa de cinco años de nuevas versiones del sistema. Pero lo que más me impactó no fue nada de eso.

Cerca del final del evento, el equipo de LG nos pidió que miráramos hacia un lateral del salón. Allí, cubierto por una tela negra, aguardaba su propuesta más llamativa: el LG SIGNATURE OLED T. Lo presentan como “el único OLED transparente e inalámbrico del mundo”. Y sí, tiene 77 pulgadas, aunque no lo parezca.

Cuando levantaron la tela y encendieron el panel, la escena fue, cuanto menos, sorprendente. En ese momento, el televisor comenzó a mostrar una escena marina: peces, corales, movimiento… y todo flotando sobre el fondo real del salón. Un mueble decorativo detrás seguía completamente visible.

Un televisor al que me cuesta llamarle "televisor"

Y aquí es donde entra la parte más personal: me cuesta llamarlo “televisor”. Porque sí, reproduce imágenes. Pero su presencia física y su planteamiento son tan distintos que uno empieza a cuestionar si este objeto pertenece realmente a la categoría que le da nombre. Para mí, es otra cosa. Algo que se coloca en medio del salón sin taparlo, que puede vivir delante de una ventana sin bloquear la luz. Algo que, en lugar de imponerse, parece integrarse. Y sin embargo, sigue siendo una pantalla.

El diseño acompaña esa idea: marco metálico, estructura modular, posibilidad de añadir estantes. Un objeto que tiene tanto de decoración como de tecnología. Ahora bien, la propuesta de LG no está sola en este mundo donde prima el diseño y la integración con el entorno: también encontramos propuestas, como los Samsung The Frame, aunque estos no tienen pantalla transparente, sino televisores que parecen cuadros colgados en la pared.

Un punto interesante es que el OLED T también incluye una cortina negra retráctil que puede activarse con un botón. Al desplegarse, la pantalla deja de ser transparente y pasa a comportarse como una más tradicional. Durante la demo vi cómo funcionaba, aunque no el tiempo suficiente como para sacar conclusiones sobre la calidad real de esa visualización. No me atrevería a juzgarlo en ese aspecto.

Luis Navarrete Martín, especialista de producto en Home Entertainment de LG España, nos explicaba que hay contenidos diseñados específicamente para el modo transparente, como la pecera o las plantas. Y que cuando se trata de ver una película o un partido, lo habitual es activar la cortina negra para aprovechar la pantalla como un OLED convencional.

Lo más curioso es que, pese a su tamaño, no da sensación de ocupar tanto espacio. Al contrario. La transparencia juega a su favor. Y ahí es donde entran otros modos que pude ver brevemente, como T-Objet, que muestra imágenes, vídeos o ilustraciones sin opacar el fondo; o T-Bar, una línea inferior que lanza información útil mientras todo lo demás permanece despejado.

Pongamos sobre la mesa algunos detalles técnicos: transmisión inalámbrica de vídeo y audio desde una caja externa (la Zero Connect Box), compatibilidad con G-SYNC y FreeSync, refresco variable a 120 Hz y el procesador α11 de LG, que se encarga de gestionar imagen y sonido. Todo eso está, sí, pero lo que me quedó no fue una sensación de que más que una pieza de tecnología era una obra de arte.

Porque lo que me llevé fue una primera impresión difícil de definir. Fascinación, sin duda. Pero también preguntas. ¿Dónde encaja esto? ¿Quién necesita algo así? ¿Tiene sentido pagar 50.000 euros por este tipo dispositivo?

Será el tiempo (y el público) quien decida si propuestas como esta encuentran su lugar. Desde luego, no es un producto para todos, ni pretende serlo. Pero más allá de su precio o su exclusividad, lo que deja claro el OLED T es que la tecnología está explorando nuevos lenguajes. Lenguajes donde las pantallas no se ocultan, pero tampoco mandan.

Imágenes | Xataka | LG

En Xataka | La conquista de Gemini empezó en móviles Android. Ahora va a inundar tu TV, tu reloj o incluso tu coche