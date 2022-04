El Samsung The Frame 2022 estrena pantalla mate y, ahora más que nunca, se parece a un cuadro

The Frame, el televisor 'Lifestyle' de Samsung creado en colaboración con del diseñador Yves Béhar, sigue mejorando con los años. Tras recibir nuevas obras de arte y un accesorio para crear un mueble en la pared en 2021, este año estrena una pantalla mate que hace que, ahora más que nunca, se parezca a un cuadro.

Cuando The Frame está encendido, se comporta como cualquier otro TV QLED 4K pero, una vez apagado, en lugar del tradicional fondo negro muestra algunas de las más de 1.600 obras de arte incluidas. Además, se puede personalizar con marcos intercambiables para que combine con la decoración del hogar.

Hasta 75 pulgadas y pantalla mate

Samsung The Frame 2022 conserva todas las características del modelo del año pasado, como tecnología Quantum Dot, pero estrena una pantalla antirreflectante que promete llevar el "Modo Arte" al siguiente nivel. La compañía promete que las imágenes se verán como un cuadro en lienzo.

El nuevo televisor será capaz, gracias a los sensores integrados, de ajustar el balance de blancos y el brillo de las imágenes en función de la iluminación ambiental. Con esta combinación de tecnologías, se debería poder apreciar un resultado más realista en este modelo que en el del año pasado.

The Frame nos permite cargar nuestras fotos a través de un smartphone o vía USB. También tenemos una "opción mate" que nos permite añadir un lienzo mate detrás de las fotos u obras de arte. Podremos elegir entre 5 fondos mate y 16 colores para encontrar la combinación perfecta.

Una función interesante es que el televisor encenderá su pantalla de forma automática para mostrar las obras de arte o las imágenes seleccionadas cuando estemos en una habitación. Pero se apagará automáticamente cuando salgamos de la habitación.

Entre las otras características del nuevo modelo nos encontramos con un procesador QLED 4K, que se encarga de optimizar la imagen, el sonido y otras funciones, HDR 10+, Multi View, Object Tracking Sound, Dolby Atmos y compatibilidad de barras de sonido Q-Symphony.

Además, el televisor llega con el sistema operativo Tizen, que nos permite instalar aplicaciones, acceder a diferentes servicios de streaming y recibir recomendaciones de contenidos personalizadas de acuerdo a nuestro historial de visualización.

Podremos personalizar el televisor con hasta tres opciones de marcos: blanco, teca y marrón. También incluirá una montura "Slim Fit" para pegarlo a la pared y el cable "invisible". En cuanto a los tamaños, tendremos varios disponibles: 32", 43", 50", 55", 65" y 75".

¿Cuánto costará el Samsung The Frame 2022?

Los nuevos modelos ya aparecen en la página web de Samsung España, pero los precios aún no están disponibles, por lo que debemos esperar. No obstante, si nos guiamos por los precios de Estados Unidos que comienzan desde los 999 dólares, vemos que no será nada barato.

