Samsung The Frame 2021 llega con 1.400 obras de arte y un accesorio para crear un mueble en la pared a partir del televisor

Con el paso de los años, lo que parecía un experimento ha acabado sentando las bases de toda una categoría. Hablamos de The Frame, el televisor 'Lifestyle' de Samsung que imita un cuadro en la pared. Este 2021, llega un nuevo modelo con más espacio interno, acceso a más obras de arte, un diseño ultradelgado y My Shelf, un accesorio para crear una pared a medida, como si fuera un mueble donde colocar objetos y que se extiende a partir del televisor.

The Frame 2021 incorpora NAVA Contemporary y Etsy. En total, ya son más de 1.400 obras de arte de distintas instituciones accesibles mediante suscripción que servirán como base para crear una colección de arte que podremos reproducir en el televisor y mantener como si fuera un cuadro. Mediante algoritmos de IA, el televisor también podrá realizar una curación de contenido y recomendar obras en función de los gustos personales.

Hasta 75 pulgadas, 6 GB de memoria y marco personalizable

The Frame 2021 estará disponible desde las 32 a las 75 pulgadas. Los modelos de 32 y 43 pulgadas también se podrán colocar de manera vertical, como si fuera la The Sero TV, aunque al contrario que esta, no podrán rotar automáticamente.

En los modelos de 55, 65 y 75 pulgadas se incorpora My Shelf, un accesorio que estará disponible a finales de año y permitirá extender el televisor para crear una especie de mueble o estantería, fusionándose un poco más con la pared. Este accesorio estará disponible en cuatro colores diferentes: beige, blanco, marrón y negro.

En el interior del nuevo modelo tenemos una importante mejora en el almacenamiento, pasando de los 500 MB a los 6 GB en 2021, para poder almacenar hasta 1.200 imágenes en calidad Ultra HD.

El televisor de Samsung permitirá personalizar el marco, con hasta cinco opciones de marcos. Este año, Samsung promociona que el marco es más delgado que nunca, con 24,9 milímetros.

Al igual que sus modelos Samsung Neo QLED, los nuevos The Frame llegan con la aplicación de Samsung Health y compatibilidad con Airplay 2, aunque a nivel de calidad de imagen siguen apostando por un panel QLED sin retroiluminación.

