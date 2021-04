El televisor enrollable de LG llega oficialmente a España: una exclusiva tecnología solo al alcance de los más pudientes

Fue en el CES 2019 cuando LG presentó al mundo su primer televisor enrollable, el LG Signature OLED R. Más adelante, ya en octubre de 2020, la compañía lo puso a la venta en su país natal, Corea del Sur, a un precio de 100 millones de wones surcoreanos, que al cambio son aproximadamente 75.000 euros. Tiempo ha pasado desde entonces y ahora LG ha decidido traer su LG Signature OLED R a España, donde ya tiene precio oficial: 99.999 euros.

Se trata del producto más exclusivo del catálogo de LG. Es más, LG habla del "epítome de la exclusividad", y es que salta a la vista que este peculiar televisor no está al alcance de todos los públicos. Es más, no es un dispositivo que pueda comprarse online como un televisor al uso, sino que los interesados tendrán que contactar con un representante de la empresa y esperar unos cuatro meses a que se fabrique.

El televisor que se enrolla

El LG Signature OLED R es único en su especie, al menos por ahora. Como tal, no es un televisor que se encuentre expuesto en cualquier tienda, sino que se fabrica por encargo. Según explican desde LG, "cada televisor enrollable se produce por encargo, se ensambla minuciosamente y se termina con una atención artesanal al detalle por parte de los profesionales de producción más experimentados de la fábrica de LG en Corea del Sur". Precisamente por ello hay que esperar unos cuatro meses entre que lo encargamos y nos llega a casa.

¿Qué ofrece el dispositivo? Lo más llamativo, evidentemente, es su panel OLED flexible de 65 pulgadas. La pantalla está enrollada en una base similar a una barra de sonido. Si no estamos viendo la tele podemos esconderla para que no ocupe espacio y si queremos verla podemos hacerlo en tres formatos: Full View (completamente desplegada), Line View (se despliega un tercio de la pantalla) y Zero View (completamente plegado).

Para el sonido, el dispositivo cuenta con un sistema de sonido compuesto por unos diafragmas de Kevlar compatibles con Dolby Atmos, 4,2 canales y una potencia de 100W. Por supuesto, el televisor es compatible con AirPlay 2 de Apple, su servicio HomeKit y Amazon Alexa, por lo que no solo se podrá controlar con la voz, sino que también podrá usarse como centro de control de la domótica de casa.

Precio y disponibilidad del LG Signature OLED R

Como indicábamos anteriormente, el LG Signature OLED R se podrá comprar en España desde ya por 99.999 euros. Para ello, habrá que contactar con un representante de la marca y esperar cuatro meses a que se fabrique.