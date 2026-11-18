Es el primer cantante de flamenco hecho con IA que se sube a un escenario en España. Dicho así, suena a sinsentido, pero es que éste concretamente viene acompañado de alguien de carne y hueso que le pone voz y una banda real que tocará su música. Una curiosa vía intermedia que, sin duda, no elimina la gran duda que flota sobre toda esta nueva generación de artistas virtuales sobre si van a sustituir a los músicos tradicionales.

Medio aforo ya. El 3 de febrero de 2027, a las 21:00, la sala Galileo Galilei de Madrid programa un concierto del artista generado con IA Antonio Roma, con entradas a 25 euros. Ya se han vendido más de la mitad de las casi 500 localidades que tiene de aforo la sala. Es el último jalón en una carrera fulgurante: a mediados de noviembre, tres meses después de aparecer, ya sumaba más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify, 350.000 seguidores en Instagram y dos videoclips por encima del millón de reproducciones en YouTube. Su primer álbum, de ocho canciones, salió el 21 de agosto, y el 11 de septiembre ya tenía el siguiente. El propio avatar dice que “Antonio Roma no es humano, es un concepto”.

Junior. A Antonio Roma le pondrá voz Diego Amador Jr., sevillano de 33 años, hijo del multiinstrumentista Diego Amador y sobrino de Raimundo Amador, cofundador de Pata Negra. Criptik Sound, creadores de Roma, dio con él por una story de Instagram después de que otros artistas rechazaran el encargo. Saldrá al escenario sin hologramas, y el evento se plantea como un puente para que el público escuche "un poco más a Junior, y más flamenco". En Instagram no llega a 15.000 seguidores, por comparar con el personaje.

Dramatis personae. La sala titula el evento “Antonio Roma en concierto | Interpretado por Diego Amador Jr.” y no escribe en ningún momento “inteligencia artificial”: describe el proyecto como “nacido con ayuda de la tecnología”. Todo se aproxima bastante a un cartel casi de teatro, con Amador Jr. como un actor que da vida a un personaje. Es el único nombre humano del cartel, en una especie de inversión de la polémica de Milli Vanilli: aquí la voz es sintética y el cuerpo de verdad.

Los críptidos. Detrás de todo esto está Criptik Sound, un sello fundado este año por tres colombianos que hacían en el pasado estrategia digital para Lola Índigo o Aitana. Tiene 14 empleados y 15 artistas generados con IA, e ingresan entre 30.000 y 50.000 dólares por trimestre. Sus responsables dicen que escriben letras y melodías y que la máquina “musicaliza”, y venden el modelo como una forma de evitar “la extinción de géneros como el flamenco”, al que según ellos las grandes discográficas ya no dedican dinero.

Versión original. Criptik asegura que se opone a los conciertos sin personas y que, como se ahorra estudio, grabación y mezcla, quiere pagar bien a quienes suban al escenario: Amador Jr. y sus cuatro músicos. Medios como Hipersónica lo han visto de otra manera: el flamenco no está en peligro, el negocio encaja en la figura del “rentista de la música” y lo triste es que un cantaor tenga que disfrazarse de su copia para que lo escuchen.

La riada. En noviembre, Deezer recibía casi 90.000 pistas íntegramente generadas por IA al día, más de la mitad de lo que le llega en los días de pico, y el 57% de los más de 53.000 usuarios que se pasaron a la plataforma en octubre traía al menos una en sus listas. Apenas se escuchan: en abril suponían entre el 1% y el 3% de las reproducciones. Antonio Roma es de la minoría con público real, como The Velvet Sundown o Ruby Black, la cantante sintética que, cuando hablamos de ella en mayo, sacaba single cada jueves y encabezaba las listas algorítmicas de Spotify en España.

Sin algoritmo. A esa minoría Spotify le ha ido cerrando puertas. En abril la dejó fuera de su distintivo de verificación, un poco un empezar la casa por el tejado. En agosto anunció la etiqueta "AI Persona" para los perfiles cuyo nombre e imagen parezcan identidades fotorrealistas creadas con IA, empezando por los que superan ciertos umbrales de audiencia. La plataforma hace que dejen de aparecer en las listas de la plataforma y en lo que sugiere el algoritmo, y solo los encuentra quien ya los sigue. Sin el algoritmo de su parte, una sala con músicos de verdad es de las pocas promociones que le quedan a un personaje hecho con IA, así que muy posiblemente veamos en el futuro más experimentos en vivo como este de Antonio Roma.

La factura. La CISAC calculaba en diciembre de 2024 que la IA generativa ponía en riesgo el 24% de los ingresos de los autores musicales en 2028, con una pérdida acumulada de 10.000 millones de euros en cinco años. Para entonces, la música sintética rondaría el 20% de lo que facturan las plataformas de streaming y el 60% de lo que ingresan las bibliotecas musicales. Cifras que, llevadas a lo práctico, dejan una pregunta en el aire sobre el consumo de música en redes: ¿se sigue a quien canta o a la cara no existente que sale en el vídeo?

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