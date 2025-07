Un grupo indie está petándolo en Spotify. Todo normal excepto por una cosa: está hecho con IA

Hace un par de meses hablábamos de herramientas de IA tan potentes como Suno AI que permitían crear canciones prácticamente indistinguibles de una generada por humanos. No tiene nada de extraño que, unas semanas después ya estemos viendo a grupos musicales generados a partir de modelos musicales de IA, y que no solo consiguen engañar al público sino que están generando millones de escuchas y, por tanto, sustanciosas cantidades de dinero en beneficios. El nuevo caso (y seguro que no será el último) es el de la falsa banda de folk The Velvet Sundown.

Folk de mentira. Las primeras llamadas de atención sobre la legitimidad de The Velvet Sundown se dieron en Reddit (en este y en este hilo), donde se llamó la atención sobre la posible inexistencia de la banda pese a sus más de 550.000 oyentes mensuales y a haber salido recomendados por el algoritmo de la plataforma. Las reacciones iban de la indignación a la resignación, y ya en aquel momento se hizo una llamada al boicot a Spotify, por no advertir con claridad la naturaleza de estos contenidos.

Cómo detectarlo. Poco después, el experto en música Chris Dalla explicaba en TikTok cómo era posible distinguir a The Velvet Sundown de una banda real: ciertos matices metálicos en las voces, propios de cuando son generadas por IA, títulos muy poco originales ('Dust on the wind', muy similar a la legendaria 'Dust in the wind' de Kansas), el claro origen mediante IA tanto de las imágenes del grupo como de la descripción del mismo (con citas falsas o abundancia de guiones, algo propio de textos de ChatGPT en inglés). Y luego, por supuesto, está la ausencia total de información sobre la banda o sus miembros en internet. No hay huella digital previa a la aparición del grupo en Spotify.

La prueba definitiva: Deezer. Deezer es una de las escasas plataformas de streaming de música que ha reconocido los problemas de un exceso de contenido generado por IA (un 18% de toda la que se sube a plataformas digitales, según su propio informe). Por eso pusieron en marcha una herramienta que advierte a sus oyentes de la posibilidad de que estén escuchando música generada de forma artificial. En el caso de The Velvet Sundown, su veredicto es inequívoco: las posibilidades de que se hayan compuesto sus canciones con Suno, Udio u otra herramienta similar son muy altas.

Por qué tienen tantas reproducciones. Sin embargo, The Velvet Sundown no tienen demasiados oyentes suscritos a su perfil: apenas 11.000 en el momento de escribir estas líneas. ¿De dónde salen todos sus escuchas mensuales? Básicamente, de aparecer en playlists a las que llegan gracias a cinco usuarios muy específicos, según indagó Musically: Extra Music, Solitude Collective, KULTPOP!, In-between y Lost Records.

Estos perfiles han incluido los discos enteros de The Velvet Sundown en listas muy seguidas, aunque los temas de éstas (por ejemplo, la guerra de Vietnam) no tengan relación aparente con la música de la banda. Pero estas apariciones en listas les lleva directos a los Descubrimientos Semanales del algoritmo.

Los jugosos royalties. Lo que genera esto es una avalancha de royalties cuya legitimidad es, en el mejor de los casos, dudosa, ya que a menudo se usan bots para inflar las estadísticas (ya hay, de hecho, casos dando tumbos en tribunales por esta cuestión). El uso de bots no está demostrado con esta nueva no-banda, pero los reparos en torno a ella van más bien por el punto de vista ético: con su éxito algo artificial (a base de "engañar" al algoritmo forzando su aparición en playlists muy escuchadas) están quitando espacio a bandas auténticas.

Y dinero: las reproducciones se pagan en Spotify entre 0,003 y 0,005 dólares por cada escucha, así que ese dinero no está yendo a músicos reales.

El precedente: Las Nenas. A finales de 2024, una banda española generada enteramente por IA se convertía en la polémica musical del momento. Las nenas obtuvieron cierta repercusión con su primer disco, 'Último baño', y llegaron a ser entrevistadas por medios como elDiario.es. Sus responsables, desde el anonimato, manifestaron cuando fueron descubiertos ser responsables de las letras, pero no la música ni la interpretación. En este caso, desaparecieron de Spotify por decisión de su distribuidora Altafonte, aunque en pocos días volvieron a plataformas, ya de forma autogestionada.

Sus responsables huyeron hacia adelante con un manifiesto en el que convirtieron el proyecto en una idea de filosofía colaborativa, intentando dotar de cierta entidad experimental a Las Nenas. Solo siete meses después, posiblemente sus autores hayan logrado colar muchos otros experimentos en plataformas... y estén cobrando por ello.

