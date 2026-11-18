Xiaomi ha presentado multitud de dispositivos. Puede que la nueva gama Xiaomi 18 Pro Series haya opacado un poro al resto, pero es importante comentar algunos de ellos como el Xiaomi Watch S5 (41 mm), la nueva versión en tamaño más pequeño que se ha lanzado a un precio de 229,99 euros, aunque ahora mismo está de oferta por 194,99 euros.

Xiaomi Watch S5 (41 mm) PVP en Xiaomi — 194,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Más pequeño y con Google Wallet

El Xiaomi Watch S5 se lanzó hace ya unos cuantos meses, por lo que la versión de 41 mm llega ahora para quienes prefieran un reloj más pequeño. Una de las principales novedades es que este smartwatch, por fin, es compatible con pagos a través de Google Wallet, además de Xiaomi Pay.

El diseño es, al igual que vemos en el resto de la gama S, muy elegante, incorpora una batería con autonomía de hasta 14 días de uso y viene con más de 150 modos deportivos, por lo que también se trata de un reloj que podemos utilizar para realizar actividades deportivas.

La pantalla de 1,32 pulgadas cuenta con tecnología AMOLED y ofrece un brillo máximo de 3.000 nits y su software es HyperOS (el de Xiaomi), que añade novedades visuales con notificaciones flotantes y un centro de control rediseñado. Además, también viene con varios sensores de salud como la frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre o de temperatura.

El Xiaomi Watch S5 (41 mm) ya se puede comprar en la tienda oficial. Está disponible en color negro o azul claro por 194,99 euros (antes 229,99 euros) y también en color blanco cerámico por 229,99 euros (antes 249,99 euros).

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Watch S5 (41 mm) hoy ✅ LO MEJOR Es compatible con Google Wallet y Xiaomi Pay .

. Su tamaño es ideal para personas que prefieran relojes más pequeños.

es ideal para personas que prefieran relojes más pequeños. Su autonomía teórica es de hasta 14 días de uso. ❌ LO PEOR El color blanco cerámico es más caro. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj que sea elegante, pero que también cuente con muchos modos deportivos y sensores de salud. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres relojes más grandes. En ese caso, como alternativa tenemos el Xiaomi Watch S5 (46 mm).

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