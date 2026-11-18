Más de trece años después del lanzamiento de 'GTA V' y ocho tras el imponente 'Red Dead Redemption 2', 'Grand Theft Auto VI' está en la parrilla de salida esperando el semáforo verde. Se estima que han sido necesarios más de 1.000 millones de dólares y más de 4.700 personas para dar vida al juego más ambicioso de la historia.

Y la gran pregunta es si todo este dispendio es para un solo juego y si será sostenible para alguien que no sea Rockstar.

En corto. En 2018 para el lanzamiento de 'RDR 2', se estima que Rockstar tenía unos 2.441 empleados. Hoy tiene más de 4.700 repartidos en 12 oficinas, con nuevos estudios en Los Ángeles e India que están enfocados en una única cosa: 'GTA VI'. Casi todo el personal trabaja en un solo proyecto a la vez, no en varios como ocurría antes, y aunque Rockstar nunca habla de números, el periodista Jason Schreier de Bloomberg tiene claro que es "seguramente el más caro de la historia".

No ha tenido un camino fácil hasta aquí. En un reportaje elaborado tras visitar Rockstar North hace unos días, Schreier comentó que el desarrollo no ha sido sencillo no sólo por la ambición, sino por la salida de varios nombres clave del estudio estos últimos años. El desarrollo comenzó en 2015 junto al de 'Red Dead Redemption 2'. La idea era llevarlos en paralelo, pero la ambición de ambos obligó a priorizar el western, que tenía una visión más definida. Tras el lanzamiento se marcharon varios veteranos y diseñadores senior que volvieron a cambiar los planes.

Tras una "época oscura" en la que la dirección del juego no estaba clara y tras ocho años de desarrollo, Rockstar mostró el primer tráiler. Los directivos pensaban que estaría listo para 2025, pero dentro de la plantilla la opinión era muy distinta. Al final, los que hacen los juegos tenían razón y diferentes problemas y esa ambición desmedida llevaron a unos retrasos que culminan este jueves 19 de noviembre.

Ambición. Rockstar no es una compañía que sea conocida por la mesura, pero con 'Red Dead Redemption 2' ya demostraron que aspiraban a hacer los juegos más grandes de la industria. En su artículo, Jason recoge una anécdota de Phil Hooker, director de tecnología de Rockstar North y uno de los máximos responsables del desarrollo de 'GTA VI'. Durante una prueba del juego, Hooker se dirigía a un misión de la historia cuando chocó contra otro coche.

El conductor respondió embistiéndolo y eso llevó a Hooker a dirigirse a 7/11 para recuperar salud. Por el camino, un NPC le insultó, la discusión acabó en violencia y, en la tienda, robó la caja porque no había nadie en el mostrador. Huyó de la poli, cambió de coche, siguió a otro vehículo hasta un recinto con mercancía y la vendió a un perista. Se tiró así un par de horas, encadenando acciones y alejándose de la misión a la que se dirigía en un primer lugar.

Fue en ese momento en el que el equipo se dio cuenta de lo que tenían entre manos, pero también de esa mencionada ambición extrema y perfeccionismo que estaban persiguiendo.

¿Sostenible? Hacer algo tan profundo implica tres cosas: tiempo, gente y dinero. Cuanto más se quiera lograr, más tiempo se necesita, más gente y, claro, más dinero. De ahí los estimados más de 1.000 millones de dólares, más del doble por encima de cualquier otra superproducción de la industria, y también es lo que plantea la pregunta de hasta qué punto algo así es sostenible.

Para Rockstar, parece que sí por un motivo muy claro: invertir tantísimo en tecnología ('GTA VI' es un juego realmente impresionante a nivel visual) permitirá acortar los tiempos de desarrollo del siguiente. Hooker apunta que tener las herramientas, el motor y el equipo que han consolidado en este proyecto les permitirá hacer las cosas más rápido y que el objetivo ahora es crecer más hacia los lados que hacia arriba.

Es decir, ya tienen la base y ahora deberían dedicarse a ampliar contenido sobre esos cimientos. En el reportaje citan el precedente de 'GTA III' y 'Vice City', juegos que salieron con un año de distancia debido a todo lo que se reciclaba. Pese a ese ejemplo, dudo mucho que en la industria actual veamos algo como 'GTA III' en 2001, 'GTA Vice City' en 2002 y 'GTA San Andreas' en 2004.

Pulverizar récords. Pero para que sea sostenible no sólo hay que poner sobre la mesa el hecho de que ya hayan perfilado las bases sobre las que construir los siguientes proyectos, sino conseguir los beneficios que Rockstar y Take-Two (su matriz) esperan. Parece que no hay preocupación por esto, ya que hay analistas que esperan 40 millones de unidades vendidas y 3.000 millones de dólares en los cuatro primeros meses.

Como todo lo que rodea la saga 'GTA' y, en concreto, esta sexta entrega numerada, es una absoluta burrada, pero si se cumple será aún más impresionante porque implica que se conseguirá esa cifra en muy poco tiempo para un juego que aún no tiene fecha para el modo multijugador online. 'GTA Online' ha dado mucho, muchísimo dinero y flujo a Rockstar desde su lanzamiento, y cuando se lance para la actual entrega será un enorme apoyo financiero para que los números de la compañía sigan creciendo.

"El motor, las herramientas y el equipo que hemos construido durante este proyecto nos permitirá hacer las cosas más rápido" - Hooker

De hecho, si Rockstar se ha podido permitir este desarrollo mastodóntico es gracias a los millones que entraban cada mes gracias a 'GTA Online'. Es el colchón sobre el que han construido la tranquilidad para forjar este juego a fuego lento y algo que tampoco tienen todas las compañías. Por eso vuelvo a lo mismo: puede ser sostenible, pero pocas empresas tienen las arcas que Rockstar.

Caballo de Troya. También es arriesgado porque nada asegura que un nuevo 'GTA Online' funcione tan tremebundamente bien como el de 'GTA V'. Ahí está 'Red Dead Redemption 2 Online' como prueba. Pero bueno, al margen de esto, aunque relacionado, hay otro detalle que sólo Rockstar puede permitirse en estos momentos: la cuestión del precio.

El título se lanza en una versión recortada por 80 euros y en la versión completa por 100 euros. Sólo Nintendo se ha acercado con algunos pocos juegos a 90 euros en su versión física y hay dos lecturas:

Que suba el precio de toda la industria, algo que defendió un analista de Bank of America antes de que se anunciara el precio oficial, argumentando que un 'GTA VI' a 70 dólares sería dañino para la industria y que el aumento de costes justificaría un precio de entre 80 y 90 euros.

Lección equivocada. Pero también el caso contrario: que 'GTA VI' salga a un precio superior al resto y que algunos estudios digan "nuestro juego también merece costar 90 o 100 euros" cuando no está tan justificado como en el caso de Rockstar, pudiendo tener una repercusión negativa en las ventas.

De la manera que sea, y por sus dimensiones, 'GTA VI' es un juego que no debería ser tomado como un ejemplo debido a una escala monumental que pocos estudios sin ese colchón financiero tan mullido pueden permitirse. Y, sinceramente, que cumplan las ambiciones de ventas es algo que no me importa lo más mínimo y por lo que tengo curiosidad es por comprobar si, realmente, se nota ese trabajo en la base y tecnología para acortar los tiempos de cara al siguiente juego del estudio.

El coste humano. No puedo cerrar sin hablar de otro tipo de sostenibilidad porque hacer 'GTA VI' no sólo ha costado dinero. Tras 'RDR 2', muchos empleados estuvieron obligados a trabajar semanas de60 horas durante meses en algo que se conoce como 'crunch'. Rockstar afirmó que nunca volvería a pasar y por eso se contrató a más gente, se replanteó la velocidad de las tareas y se fijaron plazos más realistas. Sin embargo, la plantilla y la propia Jennifer Kolbe, directora de publicación, han manifestado dudas sobre la efectividad.

Kolbe admite que el plan "no es perfecto" y, aunque se retiró el teletrabajo (en parte por miedo a más filtraciones), considera que las condiciones son mejores que durante el desarrollo anterior. La propia Kolbe comenta que revisarán las políticas tras el desarrollo de 'GTA VI', pero llueve sobre mojado en una empresa que justifica sus acciones basándose en la privacidad y el hermetismo.

Imagen | Xataka

En Xataka | Rockstar organiza conciertos, saca bandas sonoras y pone todo el peso en el sonido de GTA VI: ya funciona casi como una discográfica