Una entrevista al presidente del Gobierno en plena campaña, emitida en la edición de noche de Informativos Telecinco, reunió a 997.000 espectadores. A la mañana siguiente, el periodista Carlos Franganillo, que la condujo, llegó a pasar por dos programas de su cadena para pedir disculpas por unas formas que se consideraron excesivas, y que son buen ejemplo de lo bronco que está siendo el paso por medios de los distintos candidatos de cara a las elecciones.

Qué pasó. Franganillo entrevistó a Pedro Sánchez el lunes 16 de noviembre en la edición de las 21:00 de Informativos Telecinco, la primera de la ronda que la cadena ha preparado con los candidatos. Al día siguiente, en 'La mirada crítica', admitió ante Ana Terradillos que hubo “una gestión de tiempos que se me escapó de las manos”. Por la mesa entrevista pasaron temas como la amnistía ("Hice de la necesidad virtud"), la promesa de construir 100.000 viviendas más y la DANA, sobre la que Sánchez repitió que "el señor Mazón no quiso una intervención ni ceder el mando".

El conflicto. En la entrevista se percibieron dos choques distintos. El primero fue de tiempo: cuando Franganillo pidió respuestas más cortas, Sánchez replicó: "Usted habla y yo también tengo derecho a hablar". Más tarde insistió: "Me deja terminar esta cuestión y luego ya me pregunta lo que quiera".

El segundo choque fue con las temáticas. Al entrar a la cuestión de Ceuta y a la entrada masiva del 30 y 31 de julio, el periodista aludió a la falta de reacción preventiva y Sánchez le cortó con un "a lo mejor usted está mal informado". Según se excusó el presidente, el Gobierno trabajaba con Marruecos "desde el 8 de junio para poner una frontera física". El tono contrasta con el de su paso por ‘La Revuelta’ en octubre, cuando admitió ante Broncano que “podríamos haberlo gestionado mejor”.

Si ha molestado, pues perdón. La autocrítica de Franganillo del día siguiente se limitó al cronómetro. Sobre Ceuta, el periodista insiste en que "no fue una mala información por mi parte, lo tengo que decir con toda humildad", y recordó que el propio Sánchez culpó a grupos mafiosos tras el asalto. El 31 de julio, desde Ceuta, el presidente atribuyó en efecto la avalancha a las "redes de las mafias". Horas después Franganillo repitió estas ideas en 'El programa de AR', aunque reconoció que hubo más tensión de la que él habría querido.

Las audiencias. La entrevista consiguió un 7,8% de cuota y 997.000 espectadores. No superó a sus rivales: en la misma franja, Antena 3 Noticias 2 sumó 2.325.000 y el Telediario de La 1, 1.754.000. Algunos medios han calificado la entrevista de "insólito pinchazo", ya que hasta ahora el paso de Sánchez por televisión ha tenido cifras mucho mejores. Eso sí, hay letra pequeña (que no amortigua demasiado la debacle de Mediaset): los audímetros de Fifty5Blue, la antigua Kantar Media, solo miden televisión lineal en directo, así que los cortes que Telecinco colgó el martes en Mediaset Infinity quedan fuera de ese 7,8%.

Sánchez a sus anchas. El resto de la gira de Sánchez por el prime time se mueve en otras cifras. Su paso por 'La Revuelta' el 22 de octubre congregó a 4.387.000 espectadores. El 9 de noviembre, en La Séptima, una cadena con menos de una semana en antena, logró 2.160.000 frente a la entrevista de Broncano a Abascal. Desde el 22 de octubre suman 11.175.000 espectadores con una media de 2.235.000, muy por encima de la de Franganillo.

Past tense. Los dos protagonistas ya habían vivido previamente una escena muy similar. El 18 de febrero de 2019, Franganillo recibió a Sánchez en el Telediario en su primera entrevista desde que anunció el adelanto electoral. Por entonces hizo un 9,2% con 1.672.000 espectadores. Con cualquiera de las dos cifras, siete años y un cambio de cadena después, el mismo formato pierde entre 675.000 y 853.000 espectadores, lo que dice mucho del delicado momento que atraviesa Mediaset.

Campaña accidentada. Desde que se anunciaron las elecciones, el calendario mediático del presidente se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Su aparición en ‘Salvados’, prevista para el 1 de noviembre, se cayó porque la grabación se suspendió tras el accidente ferroviario de Urda, y finalmente se emitirá el domingo 22. Con los debates ha pasado algo parecido. El 22 de octubre, el PSOE aceptó un cara a cara con Feijóo en Mediaset para el lunes 16. Ese lunes, Sánchez acabó en el plató de Telecinco, pero frente a Franganillo: el duelo con Feijóo se cerró al final para el jueves 19 en la Academia de la Televisión, con María Casado de moderadora.

En Xataka | 3,1 millones de visualizaciones en pocas horas: las entrevistas de Jordi Wild monopolizan el arranque de la campaña