En Villatresmil, parroquia del concejo asturiano de Tineo, anochece temprano y en plena oscuridad ronda por la zona un nuevo inquilino de más de cien kilos. Según 20minutos, los vecinos aseguran que un oso pardo se pasea por las noches entre las casas y que se lo encuentran a las puertas.

Y quizá el oso Yogui era muy gracioso cuando se embadurnaba en miel robada, o Winnie de Pooh no mataría ni a una mosca, pero este oso que ya se ha colado en varios corrales no está haciendo gracia a nadie. Algunos, cuenta el medio, salen con petardos en el bolso para intentar asustarlo (no sirve de mucho). El Ayuntamiento reclama a la Consejería de Medio Rural medidas “urgentes y eficaces”.

Qué ha pasado. Según el Ayuntamiento, el animal lleva días en Villatresmil y pueblos cercanos: ha entrado en una panera, ha recorrido calles, ha dañado alguna vivienda y se ha subido a frutales. La alcaldesa, Montse Fernández, dice que la gente tiene miedo de salir, sobre todo al atardecer. Un vecino contó que el primer día el oso entró en su finca hacia las diez y media de la noche y derribó una colmena sobre el hórreo, y al día siguiente tiró el cobertizo de otra casa.

Las dos versiones del calendario. Para los vecinos, la situación está durando semanas. Pero el Principado tiene el registro del aviso al 112 del 4 de noviembre, no antes. Ese mismo día los agentes de la Patrulla Oso acudieron al pueblo. Hubo vigilancia activa, métodos disuasorios, cámaras de videovigilancia y, el 6 de noviembre, una trampa tipo culvert para capturarlo. Asegura que desde esa fecha no se ha vuelto a ver al animal en el núcleo rural y que no es un oso problemático ni habituado a las personas. Los vecinos, a día de hoy, siguen hablando de un desasosiego generalizado y abandono institucional.

Por qué no se puede “echar”. El oso pardo está catalogado en peligro de extinción en España y en Asturias, y su especie figura en los anexos de la Directiva de Hábitats. La ley del Patrimonio Natural prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar adrede a los animales silvestres. El Código Penal castiga matarlos, y la Fiscalía ha pedido 2 años de cárcel para un acusado de matar a un oso con un lazo. Es la pena máxima para estos casos. Asturias dispone además de un plan de recuperación que obliga a mantener una patrulla móvil especializada.

La especie, eso sí, se está recuperando. La población cantábrica se estimó en 370 ejemplares en 2020-2021, frente a los 80-100 de los años noventa, y la Fundación Oso de Asturias cree que ya supera los 400. Y más osos significa más encuentros con pueblos.

El protocolo. Lo que sí existe es un Protocolo para la intervención con osos en la cordillera cantábrica, aprobado en 2019 por las cuatro comunidades y el Ministerio. Primero se vigila y se ahuyenta. Si no basta, se captura al oso con trampas, se le toman muestras y se le coloca un crotal y un collar GPS, para recuperarlo en el mismo sitio o lo más cerca posible si escapa. La captura, según el Principado, es en sí una herramienta de disuasión. Ya en 2025 se reubicaron seis osos habituados a pueblos.

Qué piden unos y otros. La organización URA, que representa a ganaderos, considera que oso y lobo se han recuperado lo suficiente como para revisar los protocolos y permitir más control de la especie; su coordinador habla de ocho ataques en un mes a una misma ganadería de Villatresmil. Fapas replica que el oso sigue siendo frágil (más que el lobo, al menos). Su director honorario, Roberto Hartasánchez, ve un problema de gestión administrativa y no de conservación, y cree que podría capturarse al ejemplar sin cambiar los protocolos.

Los vecinos. Llamar al 112 Asturias es la primera medida. Revisar contenedores, comederos de ganado y frutales, que son su reclamo, la segunda. El Principado, junto a las fundaciones Oso Pardo y Oso de Asturias, ofrece pastores eléctricos para huertas, colmenas y cuadras. Y si hay encuentro, la Fundación Oso Pardo aconseja que el oso te vea y te oiga, pero sin gritar ni correr, y retirarse despacio. Sin embargo, los vecinos de la región no están dispuestos a asumir que un solo viva a su lado.

Cómo lo hacen en otros sitios. En la Columbia Británica canadiense, los osos protagonizan unas 20.000 llamadas al año al Servicio de Agentes de Conservación, y la basura es el principal reclamo. Pero a ver, son animales mucho más grandes en regiones más pobladas. Las autoridades insisten en que reubicar al animal rara vez funciona, porque suele volver o convertirse en problema en otro pueblo. Por eso la apuesta son los programas Bear Smart y las ordenanzas sobre residuos, y los osos ya habituados a la comida humana acaban sacrificados: 2.490 osos negros entre 2015 y 2019.

En Colorado rige la política de “dos aviso”: el oso que se mete en una casa o en un contenedor se captura, se marca con una etiqueta en la oreja y se traslada, y si reincide se le sacrifica. En 2025, 52 osos fueron reubicados y 78 sacrificados, y este año, por la sequía, el sacrificio se ha cuadruplicado hasta casi 300 a finales de agosto. A cambio, la ley estatal castiga ahora a quien deje basura accesible sin esperar a que el oso la toque, con multas de hasta 5.000 dólares en la tercera infracción.

La diferencia con Asturias es de escala y de estatus. Esos osos son negros y se cuentan por decenas de miles; el oso cantábrico apenas alcanza los 400 ejemplares y solo se reubica en casos puntuales. En Rumanía, con unos 11.500 osos frente a los 4.000 de 2007, tienen una ley que prevé abatir 859 al año entre 2026 y 2027, avalada por su Tribunal Constitucional. Pero claro, cuando Eslovaquia anunció que abatiría 350 osos, un eurodiputado español señaló que esa cifra equivale a toda la población de España. No es comparable.

Imágenes | VamosRural

En Xataka | Los humanos hemos 'roto' al oso: por qué los ejemplares del siglo XXI ya no se parecen en nada a los de hace mil años