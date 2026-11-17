Quizás la nueva generación de móviles haya opacado la presentación de otros dispositivos, pero no podemos obviarlos. Uno de los más atractivos son los Xiaomi Clip, unos auriculares que, por 149,99 euros introducen a la marca en este tipo de formato tan característico que llevamos un tiempo viendo en otras marcas.

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Xiaomi salta al formato tipo clip

Los Xiaomi Clip, como bien indica su nombre, son unos auriculares de tipo clip que son ideales para utilizar diariamente en entornos donde no queremos estar completamente inmersos. No se introducen en el oído, sino que se apoyan sobre las orejas para ofrecer un mejor confort.

Evidentemente, esto evita que tengamos una reducción pasiva del ruido, así como cancelación activa de ruido (ANC). Son auriculares orientados a ser cómodos y para ello, según la propia marca, cuentan con memoria para adaptarse mejor a cada persona.

También resulta curioso su estuche de carga que llega, en este caso, con un formato tipo joyero. Dicho estuche, además, incorpora una batería que ofrece una autonomía teórica de hasta 38 horas. Con una sola carga, los auriculares ofrecen una autonomía teórica de hasta 9 horas de uso.

Entre otras características, los auriculares son compatibles con el códec LHDC 5.0 y con conectividad Bluetooth 5.4. Ofrecen resistencia al agua y al polvo (IP57), incorporan un driver dinámico de 11 mm, son compatibles con la red Buscar de Apple y permiten conectarse dos unidades a un mismo dispositivo para compartir el audio.

En cuanto a su disponibilidad, los Xiaomi Clip ya están disponibles en cuatro colores: Dorado, Morado, Blanco Perla y Negro. Su precio oficial es de 149,99 euros.

⚡ EN RESUMEN: Xiaomi clip hoy ✅ LO MEJOR Su formato : ideal si buscamos unos auriculares cómodos y que no nos aíslen del entorno.

: ideal si buscamos unos auriculares cómodos y que no nos aíslen del entorno. El estuche es compatible con la red Buscar de Apple. ❌ LO PEOR No tienen cancelación de ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares cómodos y que no te aíslen del entorno, sobre todo si vas por la calle. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas unos auriculares que te permitan estar inmerso en la música, ya que este tipo de auriculares no ofrece cancelación activa de ruido.

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Imágenes | Xiaomi

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