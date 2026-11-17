Si pensamos en una lluvia de estrellas abundante, en el hemisferio norte seguro que nos vienen a la mente las perseidas. En el sur son más de gemínidas, porque tienen lugar cuando allí es verano, como pasa con las perseidas en el norte. Ambas suelen regalarnos espectáculos de más de 100 meteoros por hora, muy agradables de ver. También hay otras igual de potentes, como las cuadrántidas.

Más allá de eso, la mayoría de lluvias de estrellas suelen pasar desapercibidas. Sin embargo, hay algunas que normalmente pasan sin pena ni gloria, pero que en algunos momentos de la historia superaron con creces a perseidas y gemínidas. Es el caso de las leónidas, que en 1966 dieron lugar a una tormenta de más de 144.000 meteoros por hora. Esta noche será el pico de esta lluvia de estrellas. ¿Qué podemos esperar de ellas?

Más estrellas de las que se pueden contar. En 1966, el científico jefe del planetario Hayden de Nueva York, Kenneth L. Franklin, calculó que la noche del 17 de noviembre tendría lugar la lluvia de estrellas más abundante que ningún humano vivo hubiese visto jamás. Según sus predicciones, las leónidas bombardearían el cielo, superando los 100.000 meteoros por hora. Tal fue su emoción que animó a todo el mundo a acudir a Central Park para tumbarse en el césped y disfrutar del espectáculo. Lamentablemente, las nubes impidieron el espectáculo, por lo que los allí presentes no pudieron calcular si el astrónomo estuvo en lo cierto. Sin embargo, en otros puntos de Estados Unidos y del resto del mundo sí pudieron hacerlo.

Trece astrónomos reunidos en el pico Kitt, al sur de Arizona, llegaron a contar 40 meteoros por segundo, lo cual equivale a 144.000 por hora. Es cierto que es una extrapolación y puede que no se mantuviese esta tasa de forma estable hora tras hora, pero aun así fueron muchísimos meteoros. De hecho, la mayoría de personas que disfrutaron del espectáculo contaron que se veían tantas estrellas fugaces que era imposible contarlas. Incluso hubo quien señaló que la imagen era tan brutal que sentían la necesidad instintiva de protegerse de la caída abrumadora de estrellas sobre ellos.

Este año. ¿Podremos ver este año lo mismo? Pues no, la verdad es que no. Ni de lejos. Las leónidas se forman a partir de los escombros que deja atrás el cometa Tempel-Tuttle, que pasa por el sistema solar cada 33 años y un tercio. La mayor parte del polvo que deja a su paso se queda muy cerca del cuerpo principal del cometa, por lo que es importante que se encuentre bien cerca de la Tierra para que nos topemos con sus escombros en nuestro particular recorrido alrededor del Sol. La última vez que el cometa se acercó al máximo al sistema solar fue en 1998. Por eso hubo lluvias muy potentes en 1999, 2001 y 2002.

Actualmente está a 1.790 millones de kilómetros del Sol, por lo que, como mucho, puede que nos crucemos con unos pocos escombros que el cometa dejó atrás hace mil o dos mil años. Eso significa que tendremos de 10 a 15 meteoros por hora, o incluso algún periodo suelto sin una sola estrella fugaz visible. No pierdes nada por intentarlo, así que ojo al cielo a partir de las 23:45 UTC (00:45 de la madrugada el 17 al 18 de noviembre, hora peninsular española).

Diferencia con las perseidas y las gemínidas. Las perseidas suelen dejar unos 100 meteoros por hora y las gemínidas alrededor de 140 meteoros por hora, aunque parece que las primeras van disminuyendo y las segundas aumentando muy lentamente. A pesar de ese cambio paulatino, en general nos dejan un espectáculo bastante fijo en el cielo. Esto se debe a que el rastro de su objeto de origen, el cometa 109P/Swift-Tuttle para las perseidas y el asteroide (3200) Phaethon para las gemínidas, es mucho más ancho y distribuido. No es necesario que pasen muy cerca de nosotros para que nos crucemos con sus escombros.

Otro gran año. Desde que existen registros, hubo otro año con una gran tormenta. Y es que, según los científicos de la época, en 1833 se llegaron a ver más de 100.000 meteoros por hora con las léonidas. De hecho, los cálculos de 1966 de Franklin se basaron justamente en que la posición del cometa iba a ser muy similar a la de aquel año, por lo que cabía esperar otra tormenta colosal. En acercamientos posteriores, como el de 1998, la Tierra pasó por el borde de los escombros, por lo que hubo muchos, pero no muchísimos.

¿Veremos otra tormenta así? Si en 1998 hubo un acercamiento y este se produce cada 33 años, estamos cerquísima de volver a disfrutar de una gran tormenta de meteoros con las leónidas, ¿no? Esta sería la opción lógica sin tener en cuenta más factores. Desgraciadamente, según los cálculos realizados por astrónomos, está previsto que en 2029 Júpiter desvíe al cometa de su trayectoria actual, por lo que nos dejará sin espectáculo colosal. Aun así, puede que haya un buen estallido en 2034. No habrá 100.000 meteoros por hora, pero quizás sí 2.000. Al final, las lluvias de estrellas más impredecibles suelen ser las más emocionantes.

Imagen | Clay Banks (Unsplash)

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