Carlos Cuerpo ha tomado el mando del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente. El político ya dirigía el Ministerio de Economía pero desde la salida de Puente a raíz del accidente de Urda (Toledo) en el que han fallecido 69 personas ha sido quien ha cogido las riendas. En una entrevista a Cope ha dejado claro cuáles son algunas de las intervenciones imprescindibles en los próximos años.

En Cope. El vicepresidente y ahora ministro de Transportes y de Economía ha sido entrevistado en Cope. En dicha entrevista ha contestado diversas preguntas sobre el estado de la red ferroviaria española, puesta en duda después de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) en los que han fallecido más de 100 personas en menos de nueve meses.

Semana y media. En dicha entrevista, Cuerpo ha señalado que en una semana y media han mostrado avances en hechos que llevaban años congelados. Con esa declaración se refiere a la nueva forma de actuar en caso de caída del sistema LZB, la obligación de que el número mínimo de personal en un tren se base en criterios de seguridad y no comerciales y que exista una doble verificación desde los centros de control en caso de conducción degradada.

Estos tres cambios son algunas de las reivindicaciones que se piden desde el Semaf, el sindicato español de maquinistas ferroviarios, y que propiciaron la suspensión de los paros del 12 de noviembre. Con todo, los grupos sindicales exigen más mejoras para la seguridad, como la aplicación de un plan de contingencia automático cuando se activa una alerta meteorológica, redundancia en los sistemas de seguridad LZB y ERTMS o un grupo de trabajo para atender las deficiencias en la vía señaladas por los propios maquinistas.

Estas reivindicaciones centran la huelga que se está viviendo hoy 17 de noviembre.

19.000 millones de euros. El estado de las vías ferroviarias españolas es uno de los puntos que han centrado la entrevista. Según Cuerpo será necesario dedicar 19.000 millones de euros para mantenerlas en buen estado y van a blindar ese presupuesto para que no pueda ser gastado en otra partida.

El debate sobre el dinero que se ha gastado el Estado en las vías españolas ha centrado muchas de las críticas de las últimas semanas. Y es que en España se han hecho enormes inversiones en líneas de alta velocidad pero se ha reducido el ritmo del dinero dedicado exclusivamente al mantenimiento. Ese dinero no ha crecido ni al ritmo de la inflación ni al ritmo de kilómetros que se han sumado a la red.

Una crítica constante. El año 2026 ha estado marcado por los problemas en las vías españolas. Haciendo un repaso rápido, entre el accidente de Adamuz (Córdoba) en enero de 2026 y Urda (Toledo) en octubre, se ha vivido lo siguiente:

¿Inversiones? La gran duda del sistema ferroviario español no es si se ha invertido mucho o poco dinero es dónde ha ido a parar esas inversiones. Ya en enero se puso esto en tela de juicio, conscientes de que el aumento de tráfico en las líneas tras la apertura a Ouigo e Iryo había tensionado la infraestructura. Entonces supimos que el causante del choque entre dos trenes había sido un descarrilamiento previo por la rotura de un raíl, hecho que se sigue investigando.

En el caso del último accidente ferroviario español, el origen del problema estuvo en una caída del sistema LZB que detuvo inmediatamente a seis trenes en un espacio de decenas de kilómetros. Al reemprender la marcha, el CRC de Atocha ordenó al maquinista del AVE continuar a marcha normal en lugar de "marcha a la vista", lo que le hubiera permitido detener el tren antes del choque.

Entonces, en una comparecencia ante los medios, Óscar Puente señaló que el sistema LZB se ha caído recurrentemente este año y que eso no debía ser un problema. Los expertos señalan que el sistema es seguro pero que está obsoleto y que el ERTMS no ofrece un mayor grado de protección pero sí es más fiable. Ese sistema en su nivel 2 se está instalando en el Madrid-Sevilla y debía haber estado operativo en el momento del accidente.

Problemas en todos los frentes. El problema del sistema ferroviario español es que no ha acompañado el crecimiento de sus líneas con un volumen de inversiones acordes en mantenimiento. César Franco, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, señalaba en una entrevista a Xataka que las infraestructuras se planifican en ocasiones sin pensar en los costes asociados a las mismas y que en el caso del AVE se han creado kilómetros por encima de la demanda real. El propio Óscar Puente ha sostenido esto mismo una vez dimitió de su posición como ministro de Transportes.

Sobredimensionar la red y la apertura a empresas extranjeras no ha venido de la mano de un aumento en la partida presupuestaria del mantenimiento pero, además, tampoco se ha dotado a las empresas implicadas de mayor mano de obra. Los controladores denuncian que no hay personal suficiente para trabajar con seguridad y que la renovación ha obligado a meter a personal sin experiencia suficiente en puestos delicados como el CRC de Atocha.

Esa falta de personal se ha extendido al mantenimiento de los trenes y de las vías. Y es que los propios controladores y los mecánicos aseguran que buena parte de ese mantenimiento se está realizando por compañías subcontratadas cuyo personal no tiene el conocimiento suficiente.

Foto | Polish presidency of the Council of the EU 2025 editada con Chat GPT

En Xataka | Mecánicos de Renfe y controladores de Adif coinciden: "El mantenimiento lo hacen subcontratas que tienen una formación nefasta"