Durante años, el veto de Estados Unidos a los chips avanzados de Nvidia en China tenía un hueco: la empresa que lideraba Jensen Huang no podía vender el hardware puntero directamente, pero las empresas chinas sí podían alquilar potencia de cálculo de centros de datos de terceros países. Con todo el escándalo reciente con Megaspeed, Nvidia y el caso de la supuesta espía china y que países como Singapur parecen haber sido un coladero de chips, Estados Unidos ha tomado una decisión.

Cerrar el grifo.

En corto. Como podemos leer en un artículo en Bloomberg, el Departamento de Comercio acaba de dar el primer paso para enmendar la situación. Este 16 de noviembre, Comercio publicó una norma provisional que obliga a obtener una licencia del Gobierno de EEUU para exportar chips de IA avanzados tanto de Nvidia como de otros fabricantes estadounidenses a centros de datos que se encuentren en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil. W.media mete en el ajo también Sudáfrica y Noruega.

Se estima que parte de los chips que, físicamente, llegaban a China era a través de alguno de esos países (con el caso destacado de Singapur), pero también son los países en los que las neoclouds alquilaban potencia de cómputo a las empresas chinas de IA.

La norma y lo que deja fuera. Estas licencias de exportación se evaluarán caso por caso y la entrada en vigor de la norma es prácticamente inminente, ya que está previsto que comience cuando se publique en el Registro Federal, algo fijado para este jueves 19 de noviembre. Comercio justifica la medida afirmando que la computación en la nube permite cada vez a más empresas acceder de forma remota a sistemas de IA estadounidenses y, con ella, quiere alinear las reglas del acceso remoto y las que ya rigen el acceso físico a la tecnología.

Ahora bien, hay dos excepciones:

Empresas con sede en EEUU que operen en otros países y que podrán seguir enviando chips sin licencia.

Centros de datos usados en sistemas de comercios online o redes sociales. Los que no son para entrenar directamente a la IA, vaya.

"La regla está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a la tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse a través de acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países" - Departamento de Comercio de EEUU

Canal sin regular. Y todo esto porque llevamos meses hablando de cómo los chips seguían llegando a China y cómo las empresas chinas podían seguir usando potencia de Nvidia para sus entrenamientos de IA cuando, supuestamente, los controles de exportación eran tan férreos. Y el problema es que sí, el canal físico estaba más controlado (sin contar el contrabando), pero la nube era algo prácticamente sin regular.

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Según un análisis del Carnegie Endowment de mayo de este 2026, Comercio tenía pocas herramientas para frenar el acceso remoto a centros de datos situados en territorio estadounidense, y tampoco podían frenar efectivamente que los gigantes como Alibaba o ByteDance pudieran acceder a las neoclouds de Malasia, Tailandia o Singapur.

Se sabe que Washington lleva tiempo dando vueltas a cómo controlar esto y la Remote Access Security Act de enero fue un primer paso para extender ese control de exportaciones al acceso remoto, pero entonces estalló el caso Huang. Qué "casualidad" que el borrador de la norma se difundió justo después de la dimisión de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia.

Incógnitas. La intención y el borrador están ahí, pero falta prácticamente todo por hacer. Como leemos en Bloomberg, un exalto cargo de Coercio calificó la norma de "muy tardía" y duda de quién será el responsable de hacerla cumplir cuando en la propia cúpula del Gobierno parece que hay dos velocidades: los que quieren frenar el desarrollo chino en seco y los que quieren seguir alimentándolo para que las empresas chinas les aporten dinero y, sobre todo, dependan de tecnología estadounidense.

Tampoco se sabe qué chips concretos cubre y qué criterio seguirán las licencias. Y, sobre todo, cómo afectará a los chips ya instalados en esos centros de datos. Vamos, que está la intención, pero quedan datos clave que perfilar y lo único que parece claro es que todo el escándalo de Jensen Huang y su salida de Nvidia no sólo ha explotado en la compañía, sino que ha puesto en evidencia la supuesta dureza con la que Estados Unidos decía tratar a China en esta guerra tanto comercial como tecnológica.

En Xataka | En plenos escándalos de Jensen Huang, hay una guerra abierta en el Gobierno de EEUU por seguir vendiendo GPUs a China