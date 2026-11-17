Los Premios Xataka vuelven a los Cines Capitol de Madrid el próximo 17 de noviembre. Si tienes entrada, nos vemos allí. Si no, puedes seguir toda la gala en directo en xataka.com y en nuestro canal de Twitch, y ahí es donde está la gracia, porque quien nos acompañe desde casa tiene premio.

Antes de seguir, un apunte rápido: aún quedan unas poquitas entradas. Si queréis acompañarnos de manera presencial, podéis pedir las vuestras totalmente gratis desde este enlace.

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Los sorteos de los Premios Xataka Verisure 2026

Los sorteos ya son tradición en nuestra gala. Nos gusta que los lectores no solo voten, sino que también formen parte de la noche. Esto es lo que sortearemos este año en Twitch:

Cómo participar en los sorteos de Twitch

La pregala la presentan Ángela Blanco y Ana Boria, que tendrán preparadas algunas actividades divertidas (para variar), mientras calentamos motores para la gala. En lo que respecta a los sorteos, la mecánica para participar es muy sencilla:

Durante la retransmisión, lanzaremos una pregunta por cada producto que sorteemos. Los diez primeros que respondan bien en el chat de Twitch recibirán un número del 1 al 10 y pasarán a la ronda final. En esa ronda, uno de los presentadores sacará un número al azar. Quien tenga ese número se lleva el premio.

Para ganar tienes que responder correctamente, ser mayor de edad y residir en España. Publicaremos las bases legales en el chat de Twitch a medida que hagamos cada sorteo. Los sorteos se harán durante la pregala, a partir de las 19:00.

Y en Instagram hay cuatro sorteos más

Si no quieres esperar al día de la gala, en nuestra cuenta de Instagram tenemos tres sorteos activos hasta el 17 de noviembre. En cada publicación tienes los requisitos para participar:

¡Mucha suerte a todos y nos vemos el 17 de noviembre a partir de las 19:00 en nuestro canal de Twitch!